Ισραήλ: Η... μύτη ίσως να καθορίζει ποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι, σύμφωνα με έρευνα

Λένε συχνά ότι μεταξύ των ανθρώπων που αισθάνονται αμέσως οικειότητα μεταξύ τους υπάρχει «χημεία». Πίσω από αυτήν την έκφραση ίσως να κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Science Advances, η οποία συμπεραίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν παρόμοια… μυρωδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν φίλοι.

«Τα θηλαστικά της ξηράς μυρίζουν συνεχώς το ένα το άλλο και έτσι αποφασίζουν ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί τους» γράφει η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής τον Ινμπάν Ράβρεμπι του Ινστιτούτου Επιστημών Βάιζμαν, στο Ισραήλ.

Καθώς οι άνθρωποι ψάχνουν φίλους που να τους «μοιάζουν», η ομάδα ξεκίνησε την έρευνα υποθέτοντας ότι χρησιμοποιούν την όσφρηση για να κρίνουν αν είναι «συμβατοί» με κάποιον άλλον. Για να το επαληθεύσουν, συνέλεξαν δείγματα φίλων (του ιδίου φύλου) που δεν είχαν ερωτική σχέση μεταξύ τους και δήλωναν ότι ανέπτυξαν φιλική σχέση «από τη μια στιγμή στην άλλη». Εξέτασαν συνολικά 20 ζευγάρια φίλων – τα μισά αποτελούμενα από γυναίκες και τα υπόλοιπα από άνδρες, ηλικίας από 22 μέχρι 39 ετών.

People with similar body odors are more likely to hit it off and become friends, according to a new study. https://t.co/RCVUJBh8no pic.twitter.com/I17KoHEpUm