Ινδία: Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει το Νέο Δελχί - Χωματερές πιάνουν φωτιά

Ένα ακραίο κύμα καύσωνα αντιμετωπίζει αυτές τις μέρες το Νέο Δελχί, καθώς η θερμοκρασία εξακολουθεί να «φλερτάρει» με τους 46 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα χωματερές να αρπάζουν φωτιά.

Οι πυροσβέστες στο Νέο Δελχί έδωσαν μάχη την Πέμπτη για να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν τέσσερις ημέρες σε τεράστια χωματερή στην ινδική πρωτεύουσα, την ώρα που το βόρειο τμήμα της Ινδίας είναι αντιμέτωπο με ένα κύμα ακραίου καύσωνα.

'Temperatures are rising rapidly in the country, and rising much earlier than usual,' Indian Prime Minister Narendra Modi told state governments, as a heatwave gripped much of the country and a landfill site burned on the outskirts of New Delhi https://t.co/TZfW4rE9VH pic.twitter.com/NaKQMB6JLC