Ινδονησία: Τουλάχιστον 44 οι νεκροί από το σεισμό στη Δυτική Ιάβα

Ο απολογισμός του σεισμού, που έπληξε σήμερα το νησί Ιάβα της Ινδονησίας, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 44 νεκρούς, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός αξιωματούχος.

«Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκατοντάδες, ίσως ακόμη και χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Αυτή τη στιγμή, 44 άνθρωποι είναι νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ, εκπρόσωπος των αρχών της πόλης Σιαντζούρ (δυτική Ιάβα) ο οποίος, όπως πολλοί Ινδονήσιοι, φέρει μόνο ένα όνομα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για σχεδόν 20 νεκρούς.

