ΗΠΑ: Εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους το Καπιτώλιο

Η αστυνομία του ομοσπονδιακού Καπιτωλίου (USCP) διέταξε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα· λίγο πριν από τις 02:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) να εκκενωθεί αμέσως η έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, κάνοντας λόγο περί πιθανής απειλής λόγω του τρόπου που κινείτο αεροσκάφος, πάντως ήρε τον συναγερμό αυτό μόλις μερικά λεπτά αργότερα.

«Το Καπιτώλιο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους απόψε», πάντως κατόπιν εξακριβώθηκε ότι «δεν υπάρχει απειλή», διευκρίνισε η USCP μέσω Twitter, υποσχόμενη να δώσει «περισσότερες πληροφορίες» αργότερα.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come.