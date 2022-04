Υψώνουν φράχτες στη Σαγκάη

Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης, μέσα στα σπίτια τους θέτουν τους κατοίκους της Σαγκάης, οι Αρχές της μεγαλύτερης πληθυσμιακά πόλης της Κίνας. Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της «έκρηξης» μέσα σε ένα 24ωρο του αριθμού των θανάτων, με την πόλη να μετράει 87 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19, υπερδιπλάσιους δηλαδή σε αριθμό από τους 39 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα, το λόκ-ντάουν γίνεται ακόμη σκληρότερο.

Ουσιαστικά οι κάτοικοι φυλακίζονται τρόπον τινά, μέσα στα σπίτια τους, καθώς οι Αρχές της Σαγκάης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το καλπάζον κύμα της πανδημίας, στήνουν συρμάτινους φράχτες, ακόμη και μεταλλικά περιφράγματα, κλείνοντας με τον τρόπο αυτό τις εξώπορτες των κτιρίων στα οποία έχουν εντοπιστεί περιστατικά νοσούντων με Covid-19.

https://t.co/1VPiBY9l8g

Angry Shanghai citizens have torn down a fence to prevent them from leaving the building. After 3 hours this tweet already had over 600 likes.#ShanghaiLockdown #shanghai2022 — Shanghai Lockdown 2022 (@2022_Lockdown) April 23, 2022

Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο έχουν αναρτηθεί σε πολλά διεθνή μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, τα οποία απεικονίζουν δεκάδες άτομα των τοπικών Αρχών της Σαγκάης που φορούν ολόσωμες προστατευτικές στολές να στήνουν φράχτες πρασίνου χρώματος στις πόρτες των κτιρίων, να τοποθετούν μεταλλικά περιφράγματα στις εισόδους, ή ακόμη και σιδερένιες μπάρες.

China's zero Covid policy is turning to a final solution in Shanghai: people are fully fenced thus way in their buildings as long as there's a positive case. A strategy to suffocate the virus becomes a scheme of house imprisonment, and letting people die. @StevenCNN @amyyqin pic.twitter.com/aiI550MkRo — Rudolph Tang 唐若甫 (@klassikom) April 24, 2022

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στα ρεπορτάζ τους, πολλά διεθνή ΜΜΕ, οι φράχτες τοποθετούνται από τις Αρχές σε συγκεκριμένα κτιριακά συγκροτήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως σφραγισμένες περιοχές. Ακόμη κι αν ένα άτομο έχει διαγνωσθεί θετικό στον κορωνοϊο, μπλοκάρεται με ψηλούς φράκτες ολόκληρο το κτίριο.

China’s Wuhan #CCP Virus COVID-19 Lockdown

White guards are busy erecting metallic fences around communities in #Shanghai even at night.



The residents will be #surprised when they wake up the next morning they’ve suddenly become #prisoners overnight

pic.twitter.com/fggNXrVvdq — the stranger (@thestranger515) April 24, 2022

Αυτό έχει ως συνέπεια να κλείνονται ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα και να μπλοκάρονται αρκετοί δρόμοι στην πόλη με τους φράχτες αυτούς κάνοντας τους πολίτες να νιώθουν κυριολεκτικά σαν φυλακισμένοι.

Shanghai recinta gli ingressi degli edifici dove vivono persone positive al Covid, sui social esplode al protesta https://t.co/0li9TPhIim — laNuovaVeneziaMestre (@nuova_venezia) April 24, 2022

Οι κάτοικοι της Σαγκάης, αδυνατούν να δεχθούν τη συγκεκριμένη κατάσταση, κυρίως δε το γεγονός, πως τα μέτρα που λαμβάνονται καθημερινά γίνονται ολοένα και σκληρότερα, σε σημείο πολύ να αισθάνονται σαν τα ζώα στο κλουβί.

While some Shanghai households have already endured weeks of isolation, a new word was added to their epidemic vocabulary today: 'hard isolation' or 'strong quarantine' yìng gélí 硬隔离. Fences were put up outside of some Pudong residential buildings: https://t.co/cYQV0qhCqb pic.twitter.com/f5vEGyUbce — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) April 23, 2022

«Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια προς τα δικαιώματα των ανθρώπων μέσα, η χρήση μεταλλικών φραγμάτων για να τους περικλείουν σαν οικόσιτα ζώα», έγραψε ένας κάτοικος -χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Images of workers clad in white hazmat suits sealing entrances of housing blocks and even closing off entire streets with roughly 2m-tall green fencing went viral on social media on Saturday, prompting questions and complaints from residents.https://t.co/UGwRJnZ1hL — @alecolarizi (@AleColarizi) April 24, 2022

Ένα βίντεο δείχνει αρκετούς κατοίκους να φωνάζουν από τα μπαλκόνια στους εργάτες που προσπαθούσαν να στήσουν φράχτη πριν υποχωρήσουν και τον αφαιρέσουν. Άλλα βίντεο καταγράφουν οργισμένους ανθρώπους να γκρεμίζουν φράχτες.

angry residents including a female foreigner are yelling at pandemic control white guards setting up fences at The Summit (汇贤居), an upscale apartment compound (unit price: upwards of US$ 3M) on Wulumuqi Road in the former French Concession of #Shanghai

pic.twitter.com/Mj7OOBKOPB — the stranger (@thestranger515) April 24, 2022

Άλλοι κάτοικοι της Σαγκάης, ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες εργαζομένων με λευκές στολές να εγκαθιστούν πράσινους φράχτες ύψους άνω των δύο μέτρων έξω από κτίρια για να εμποδίσουν τους κατοίκους να βγουν από αυτά.

Residents being physically sealed inside buildings in my compound. This is outrageously irresponsible and completely unnecessary. #rapeofshanghai #上海强奸 pic.twitter.com/TmeA4hb0ru — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) April 23, 2022

Αναμφίβολα το γεγονός ότι η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο και πλέον χρόνια, οδήγησε τις Αρχές να καταφύγουν σε αυτό το μέτρο, της περίφραξης των κτιρίων. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίχθηκε από επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο η οποία ανέφερε πως θα επιβληθεί σκληρή καραντίνα σε συγκεκριμένες περιοχές της Σαγκάης.

The fence building in Shanghai has accelerated pic.twitter.com/TAZRooN1lz — Adam Sobieski (@KhanSubikai) April 24, 2022

Ωστόσο η αντίδραση των κατοίκων, που αισθάνονται ξεκάθαρα φυλακισμένοι, είναι απόλυτα λογική . Το ίδιο και οι αντιδράσεις τους, προς τα απίστευτα νέα μέτρα που έλαβαν οι Αρχές της οικονομικής πρωτεύουσας της Κίνας.