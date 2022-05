Ιράν: Διαδηλώσεις μετά την κατάρρευση κτιρίου, όπου σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις του νοτιοδυτικού Ιράν, με την συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, ζητώντας να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι για την κατάρρευση, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πολυώροφου κτιρίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 24 άνθρωποι.

Τη Δευτέρα το δεκαώροφο κτίριο κατοικιών Metropol, που βρισκόταν υπό ανέγερση στην Αμπαντάν, μια από τις κεντρικές πόλεις της επαρχίας Χουζεστάν με 230.000 κατοίκους, κατέρρευσε εν μέρει στην καρδιά ενός πολυσύχναστου δρόμου.

Footage of the burial ceremony held for a number of the victims who perished in Monday's Metropol tower collapse in downtown #Abadan, southwest #Iran. pic.twitter.com/uBIHUDxddI — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) May 27, 2022

Πρόκειται για μια από τις πιο φονικές καταστροφές αυτού του είδους, που έχουν σημειωθεί στο Ιράν εδώ και χρόνια.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του πρακτορείου Fars δείχνουν εκατοντάδες κατοίκους να έχουν βγει στους δρόμους της Αμπαντάν την Πέμπτη το βράδυ για να θρηνήσουν τα θύματα, χτυπώντας παραδοσιακά τύμπανα. Κάποιοι φώναζαν «θάνατος στους ανίκανους υπαλλήλους».

#IranProtests

People in several cities across the provinces of Khuzestan, Hormozgan, &Isfahan took to the streets on Thursday holding anti-regime protests in solidarity with people of Abadan following Monday’s collapse of city’s ten-story Metropol tower.



#متروپل_‌آبادان pic.twitter.com/uURKeAJISY — ꧁ 𝓡𝓸𝔂𝓪𝓘𝓻𝓪𝓷𝓲𝓪𝓷 ꧂ (@IranianRoya) May 27, 2022

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Χοραμσάρ, μια άλλη πόλη της ίδιας επαρχίας, με τους κατοίκους να ζητούν μια «σοβαρή» δίκη για τους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας, σύμφωνα με το Fars.

Σήμερα, Παρασκευή 27 Μαΐου, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ιρανικής κυβέρνησης Μοχαμάντ Μοχμπέρ μετέβη στην Αμπαντάν, μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

Βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πρακτορείου Tasnim έδειχνε μέλη των σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν ένα φορείο, στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα πτώμα μέσα σε μαύρη σακούλα.

«Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών από το περιστατικό στο Metropol ανέρχεται σε 24» επεσήμανε το Isna επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης Εχσάν Αμπασπούρ.

Νωρίτερα οι αρχές είχαν ανακοινώσει, ότι υπάρχουν 37 τραυματίες, όμως οι περισσότεροι έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πόσοι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έδωσε συλλυπητήρια στους κατοίκους της Αμπαντάν, σύμφωνα με επιστολή που αναρτήθηκε την Πέμπτη στον ιστότοπό του, ενώ ζήτησε να διωχθούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την τραγωδία.

#Iran : Protests last night in #Abadan reportedly against shop owned by owner of 10-storey building that collapsed earlier this week in which now confirmed that at least 22 people were killed #آبادان #متروپل_آبادان pic.twitter.com/av1Z1EEWG1 — sebastian usher (@sebusher) May 27, 2022

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές της πόλης, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ο δήμαρχος της Αμπαντάν και δύο πρώην δήμαρχοι, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία, ότι «ευθύνονται» για το δυστύχημα.

Το 2017, 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους 16 πυροσβέστες, σκοτώθηκαν από την κατάρρευση του 15ώροφου εμπορικού κέντρου Plasco Building στην καρδιά της Τεχεράνης το οποίο είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960.