Ιράν: Νεαρή έπεσε σε κώμα δύο ώρες μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών

Μια Ιρανή ηλικίας 22 ετών νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, όπως ανέφεραν την Πέμπτη ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Μαχσά Αμινί επισκεπτόταν την ιρανική πρωτεύουσα μαζί με την οικογένειά της όταν την συνέλαβε αυτή η ειδική ομάδα της αστυνομίας που είναι αρμόδια μεταξύ άλλων να υποχρεώνει τις γυναίκες να φορούν τη μαντίλα.

Ο αδελφός της είπε στον ιστότοπο IranWire ότι ενώ την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα, είδε ένα ασθενοφόρο να φεύγει, μεταφέροντας την αδελφή του στο νοσοκομείο. Τον ενημέρωσαν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή και εγκεφαλικό και ότι είναι σε κώμα.

«Δεν είχαν περάσει ούτε δύο ώρες από τη σύλληψή της μέχρι τη μεταφορά της στο νοσοκομείο», είπε, δηλώνοντας αποφασισμένος να προσφύγει στη δικαιοσύνη. «Δεν έχω τίποτα να χάσω. Δεν θα αφήσω τα πράγματα έτσι, χωρίς να διαμαρτυρηθώ», πρόσθεσε.

Η αστυνομία της Τεχεράνης στην ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι η Μαχσά Αμινί συνελήφθη μαζί με άλλες γυναίκες για να τους δώσουν «οδηγίες» για τον ενδυματολογικό κώδικα. «Αντιμετώπισε αιφνιδίως καρδιολογικό πρόβλημα (…) και μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο, με τη συνεργασία της αστυνομίας και της υπηρεσίας επειγόντων περιστατικών», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

Ο "1500tasvir", ένας λογαριασμός σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης που καταγράφει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ιρανική αστυνομία, ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία που δείχνει τη νεαρή γυναίκα, διασωληνωμένη, στο νοσοκομείο. «Η κατάσταση της Μαχσά Αμινί είναι ένα παράδειγμα σκόπιμου εγκλήματος. Η συστηματική καταπίεση των γυναικών στο Ιράν, υπό το πρόσχημα της εφαρμογής του νόμου για τη μαντίλα, είναι έγκλημα», κατήγγειλε ο ακτιβιστής για την ελευθερία της έκφρασης Χοσεΐν Ροναγί.

Photo of #Mahsa_Amini (Zhina) in the hospital, 22 years old.

As a result of physical violence against her, she was taken to the hospital after being arrested yesterday by the admonishing patrol police. She is in a coma, and the doctors seem despondent about her health. pic.twitter.com/Z0LRNu8ANn