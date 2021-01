Ισχυρή έκρηξη στην πρωτεύουσα της Σομαλίας

Μεγάλη έκρηξη έπληξε την πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου και ακολούθησαν αναφορές για ήχους πυροβολισμών, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έναν μάρτυρα. Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο έχουν κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο.

Οι τοπικές Αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το περιστατικό και παραμένει ασαφές τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη.

#BREAKING: A loud blast heard in the heart of Mogadishu, the #Somali capital on Sunday afternoon followed by gunfire. More soon. pic.twitter.com/qDY1SyJaLy