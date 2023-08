Κίνα: 11 νεκροί και 27 αγνοούμενοι από τις τρομακτικές πλημμύρες που πλήττουν το Πεκίνο και τις γύρω περιοχές

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το Πεκίνο και τα περίχωρά του από το Σάββατο προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ενώ άλλοι 27 αγνοούνται ακόμη, σύμφωνα με νεότερο, βαρύτερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα από την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

500m of rain fell in just 24hrs in Beijing, China triggering intense flash flooding that swept away bridges, roadways and cars.



This is the planet on 1.2ºC of fossil fuelled heating.



Do we really want to find out what comes next, or are we ready to take BOLD #ClimateActionNow? pic.twitter.com/R40iLdX8uU