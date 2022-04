Κινεζικά μεταγωγικά μετέφεραν «μυστικά» πυραύλους στη Σερβία

Η Σερβία, σύμμαχος της Ρωσίας, παρέλαβε ένα εξελιγμένο κινεζικό αντιαεροπορικό σύστημα σε μια μυστική επιχείρηση αυτό το Σαββατοκύριακο, εν μέσω ανησυχιών της Δύσης ότι η συσσώρευση όπλων στα Βαλκάνια εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να απειλήσει την εύθραυστη ειρήνη στην περιοχή.

ΜΜΕ και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν την Κυριακή ότι έξι μεταγωγικά αεροσκάφη Y-20 της κινεζικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν στο πολιτικό αεροδρόμιο του Βελιγραδίου νωρίς το Σάββατο, μεταφέροντας σύμφωνα με πληροφορίες πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος HQ-22 για τον σερβικό στρατό.

Τα κινεζικά μεταγωγικά αεροπλάνα με στρατιωτικά σήματα απεικονίστηκαν στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα του Βελιγραδίου. Το υπουργείο Άμυνας της Σερβίας δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Associated Press για σχόλιο.

Η παράδοση όπλων πάνω από το έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, θεωρήθηκε από τους ειδικούς ως απόδειξη της αυξανόμενης παγκόσμιας εμβέλειας της Κίνας.

«Η παρουσία του Y-20 στην Ευρώπη σε οποιονδήποτε αριθμό είναι επίσης μια αρκετά νέα εξέλιξη», σχολίασε το διαδικτυακό περιοδικό The Warzone, περιγράφοντας ότι προκάλεσε έκπληξη η εμφάνιση των Y-20.

Ο Σέρβος στρατιωτικός αναλυτής Αλεξάνταρ Ράντιτς παρατήρησε ότι «οι Κινέζοι πραγματοποίησαν επίδειξη δύναμης».

Ο Σέρβος πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, επιβεβαίωσε την παράδοση του συστήματος μεσαίας εμβέλειας που συμφωνήθηκε το 2019, λέγοντας το Σάββατο ότι θα παρουσιάσει «το νεότερο καμάρι» του σερβικού στρατού την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Είχε παραπονεθεί νωρίτερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, που είναι οι περισσότεροι γείτονες της Σερβίας, αρνούνται να επιτρέψουν τις πτήσεις παράδοσης του συστήματος πάνω από τα εδάφη τους εν μέσω εντάσεων για την επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αν και η Σερβία ψήφισε υπέρ των ψηφισμάτων του ΟΗΕ που καταδικάζουν τις αιματηρές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, αρνήθηκε να συμμετάσχει στις διεθνείς κυρώσεις κατά των συμμάχων της στη Μόσχα ή να επικρίνει ευθέως τις προφανείς φρικαλεότητες που διαπράττουν τα ρωσικά στρατεύματα εκεί.

Το 2020, αξιωματούχοι των ΗΠΑ προειδοποίησαν το Βελιγράδι για την αγορά αντιαεροπορικών συστημάτων HQ-22, των οποίων η έκδοση εξαγωγής είναι γνωστή ως FK-3. Είπαν ότι εάν η Σερβία θέλει πραγματικά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες δυτικές συμμαχίες, πρέπει να ευθυγραμμίσει τον στρατιωτικό της εξοπλισμό με τα δυτικά πρότυπα.

Το κινεζικό πυραυλικό σύστημα έχει συγκριθεί ευρέως με το αμερικανικό Patriot και το ρωσικό πυραυλικό σύστημα εδάφους-αέρος S-300, αν και έχει μικρότερο βεληνεκές από τα πιο προηγμένα S-300. Η Σερβία θα είναι ο πρώτος χειριστής κινεζικών πυραύλων στην Ευρώπη.

Η Σερβία βρισκόταν σε πόλεμο με τους γείτονές της τη δεκαετία του 1990. Η χώρα, η οποία επιδιώκει επίσημα την ένταξη στην Ε.Ε., έχει ήδη ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της με ρωσικά και κινεζικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών αεροσκαφών, τανκς μάχης και άλλου εξοπλισμού.

Το 2020, παρέλαβε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Chengdu Pterodactyl-1, γνωστά στην Κίνα ως Wing Loong. Τα μαχητικά drones είναι σε θέση να χτυπήσουν στόχους με βόμβες και πυραύλους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνωριστικές εργασίες.

Υπάρχουν φόβοι στη Δύση ότι ο οπλισμός της Σερβίας από τη Ρωσία και την Κίνα θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη βαλκανική χώρα σε έναν νέο πόλεμο, ειδικά κατά της πρώην επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου που κήρυξε την ανεξαρτησία της το 2008. Η Σερβία, η Ρωσία και η Κίνα δεν αναγνωρίζουν το κράτος του Κοσσυφοπεδίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότερες δυτικές χώρες το κάνουν.

