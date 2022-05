Κορύφωση της προκλητικής ρητορικής Ερντογάν

Επιμέλεια: Αδάμ Αλεξόπουλος*

Σε αναμμένα κάρβουνα φαίνεται πως είναι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αλλά και την ομιλία του στο Κογκρέσο, υπό τα επίμονα χειροκροτήματα των γερουσιαστών.

Στο πλαίσιο της εργαλειοποίησης στην οποία επιδίδεται συχνά-πυκνά ο Τούρκος Πρόεδρος, τις τελευταίες ώρες έχουν αυξηθεί οι προσφυγικές ροές και από την ξηρά και από τη θάλασσα. Αυτή τη φορά προβαίνει σε αυτό το «κρεσέντο», για να κάμψει την πίεση απέναντι στις καταχρηστικές ενέργειές του, με τις αλλεπάλληλες υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και πλησίον της Αλεξανδρούπολης, αλλά και με τη στάση που κρατά απέναντι στο Ουκρανικό και τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Επιδρομή... μεταναστών στο Αιγαίο

Από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, πέντε ιστιοπλοϊκά σκάφη και τέσσερα φουσκωτά, τα οποία είχαν αποπλεύσει από τα τουρκικά παράλια και επέβαιναν συνολικά 590 άτομα, προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στην χώρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου.

Εντοπίστηκαν όμως από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που έκαναν περιπολία και έσπευσαν στο σημείο τέσσερα σκάφη, τα οποία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατάφεραν να αποτρέψουν την είσοδο τους στη χώρα και τα ανάγκασαν να επιστρέψουν πίσω στα τουρκικά παράλια.

Λίγες ώρες νωρίτερα, από το Λιμενικό Σώμα, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης στα βορειοανατολικά της Ρόδου. Το πλοίο του Λιμενικού περισυνέλεξε συνολικά 21 μετανάστες και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Ασυνήθιστα αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές στον Έβρο

Η στάθμη των νερών του Έβρου σε πολλά σημεία είναι ιδιαίτερα χαμηλή αυτή την εποχή, λόγω της μειωμένης ροής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι διακινητές να καταβάλλουν προσπάθειες για να εκμεταλλευτούν αυτή τη συνθήκη.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ThessToday.gr το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς, τη στιγμή που πραγματοποιούνται καθημερινά περίπου 200-300 αποτροπές μεταναστών που αποπειρώνται να διασχίσουν τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας.

Οι προκλητικές δηλώσεις και η «διαγραφή» Μητσοτάκη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε απόψε ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν υπάρχει για αυτόν» μετά την κριτική που άσκησε στην Άγκυρα κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία Reuters και Anadolu.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν από μόνες τους αν θα πουλήσουν F-16 στην Τουρκία, χωρίς να χρειαστεί να συμβουλευτούν τον Έλληνα πρωθυπουργό, είπε ο πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Συμφωνήσαμε να μην συμπεριλάβουμε τρίτες χώρες στη διαμάχη μας. Παρ' όλ' αυτά, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και μίλησε στο Κογκρέσο και τους προειδοποίησε να μην μας δώσουν F-16», είπε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Δεν υπάρχει πια για μένα. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συναντηθώ μαζί του. Θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με έντιμους πολιτικούς» φέρεται να είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

#BREAKING Turkish president says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis does not exist for him after his criticism against Turkiye during visit to US — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 23, 2022

US likely to make up its own mind on selling F-16s to Turkiye without needing to consult Greek premier, says Turkish President Erdogan — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 23, 2022

Η Ελλάδα δεν σήκωσε το γάντι

Η κυβέρνηση μέσω δηλώσεων του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου διατήρησε χαμηλό προφίλ απέναντι στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου.

«Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών» δήλωσε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίζεται σθεναρά και αποτελεσματικά τόσο τα εθνικά μας δίκαια όσο και τη διεθνή νομιμότητα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ισχυρά βασισμένη στην ιστορία, το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί κάποιους. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών».

«Σύντομα» νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των νότιων συνόρων της

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ξεκινήσει «σύντομα» νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά μήκος των νότιων συνόρων της, με στόχο να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας σε βάθος 30 χιλιομέτρων για να αντιμετωπίσει τις «τρομοκρατικές απειλές» από αυτές τις περιοχές.

«Ο κύριος στόχος αυτών των επιχειρήσεων θα είναι οι περιοχές που είναι τα κέντρα των επιθέσεων στη χώρα μας και τις ζώνες ασφαλείας», είπε ο Ερντογάν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, θα ξεκινήσουν μόλις οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους.

* Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ