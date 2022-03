Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις στο ουκρανικό από 9 έως 21 Μαρτίου

23:57 Ο Ζελένσκι επιμένει στην ανάγκη συνάντησης με τον Πούτιν

23:16 Ρωσία: Οι αρχές μπλοκάρουν την ιστοσελίδα του γαλλικού καναλιού Euronews

22:35 Το Πεντάγωνο θα συμβάλει στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για ρωσικά «εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία

22:15 Ο Αμερικανός πρέσβης στη Μόσχα ζήτησε από τη Ρωσία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

22:00 Τηλεδιάσκεψη κορυφής Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας και ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

21:40 Τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τέσσερις Ευρωπαίους ηγέτες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

21:20 Οποιοσδήποτε συμβιβασμός με τη Ρωσία θα τεθεί σε δημοψήφισμα, λέει ο Ζελένσκι

21:15 Η Μόσχα παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τα στοιχεία 500 αιχμάλωτων Ουκρανών - Θέλει να τους ανταλλάξει με Ρώσους αιχμαλώτους.

21:10 Στο Μικολάγιεφ, το τελευταίο ανάχωμα πριν από την Οδησσό, οι κάτοικοι οχυρώνονται, αποφασισμένοι να αμυνθούν

20:15 Η ηθοποιός Τσουλπάν Χαμάτοβα εγκατέλειψε τη Ρωσία καταγγέλλοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

20:08 Οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν λεωφορεία με αμάχους, τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια

19:25 Νοσοκομείο στο Κίεβο φροντίζει άρρωστα ορφανά που απομακρύνθηκαν από τη βορειοανατολική Ουκρανία

18:55 Δεν θα υποκύψουμε ποτέ σε ρωσικά τελεσίγραφα για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ζελένσκι

18:15 Το Κίεβο καλεί το Πεκίνο να παίξει "σημαντικό ρόλο" για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

18:10 Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες διέλυσαν με τη βία διαδήλωση πολιτών κατά της κατοχής στη Χερσώνα.

17:50 Ο Δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας εξαιτίας του κινδύνου για νέους βομβαρδισμούς.

17:27 Η Μόσχα αναφέρει ότι νάρκες έχουν παρασυρθεί στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας. Το Κίεβο διαψεύδει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

16:55 Οι δηλώσεις Μπάιντεν για τον Πούτιν θέτουν τις σχέσεις Ρωσίας- ΗΠΑ στα πρόθυρα της διακοπής, διεμήνυσε το ρωσικό ΥΠΕΞ στον Αμερικανό πρέσβη.

16:30 Την διακοπή των δραστηριοτήτων της LEROY MERLIN στην Ρωσία ζητούν οι ουκρανοί εργαζόμενοι της γαλλικής εταιρείας, η οποία έχει αρνηθεί να σχολιάσει την ρωσική επίθεση στο κατάστημα της εταιρίας στο Κίεβο.

16:25 Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελλιμένισαν ένα πλοίο γενικής υποστήριξης στο κατεχόμενο ουκρανικό λιμάνι Μπερντιάνσκ

16:00 Η Βρετανία θα μπορούσε να υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τις ερχόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ.

15:36 Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ελλιμένισαν ένα μεγάλο πλοίο γενικής υποστήριξης, το Orsk, στο κατεχόμενο ουκρανικό λιμάνι Μπερντιάνσκ, 70 χλμ. νοτιοδυτικά της πολιορκούμενης πόλης - λιμάνι Μαριούπολης στην Αζοφική Θάλασσα.

14:26 Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, παραχώρησε τον λογαριασμό του στο Instagram σε μια γιατρό που βοηθάει γυναίκες να γεννήσουν στο Χάρκοβο, την πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.

14:10 Η Nestlé οφείλει να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, δηλώνουν οι ακτιβιστές της Actares.

13:45 Περίπου 25.000 Ουκρανοί έχουν φτάσει στην Ισπανία από τις 24 Φεβρουαρίου.

13:30 Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πετρ Φιάλα.

13:15 Οι Αρχές της Οδησσού κατηγόρησαν τις ρωσικές δυνάμεις ότι έπληξαν νωρίς σήμερα το πρωί κτήρια κατοικιών στα περίχωρα της ουκρανικής πόλης, στην πρώτη επίθεση αυτού του είδους που εξαπολύεται στην πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

13:00 Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει κάθε «εμπόριο» με τη Ρωσία.

12:45 Ένας ηγέτης των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία που υποστηρίζονται από τη Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι θα χρειαστεί πάνω από μια εβδομάδα για να λάβουν οι Ρώσοι τον έλεγχο της πολιορκημένης Μαριούπολης, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

12:37 Ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε «ενισχυμένη απαγόρευση κυκλοφορίας» στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σήμερα ως τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης.

12:34 Η Ευρωπαία επίτροπος Μετανάστευσης, Ίλβα Γιόχανσον, προειδοποιεί για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά από την Ουκρανία να πέσουν στα χέρια διακινητών καθώς φεύγουν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο.

12:30 Εστιατόρια της Ουκρανίας παρέχουν δωρεάν γεύματα σε ηλικιωμένους, σε όσους μάχονται τις ρωσικές δυνάμεις και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους.

12:25 Η Ελβετία πρέπει να παγώσει τους λογαριασμούς των Ρώσων ολιγαρχών και να κατασχέσει τα περιουσιακά τους στοιχεία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι.

12:19 Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για ένα τέλος στη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας, δήλωσε πως παρά το ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος παραμένουν μεγάλα χάσματα μεταξύ των δύο πλευρών.

12:08 «Η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου, αυτή είναι η λέξη», τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι «αυτό που συμβαίνει στη Μαριούπολη είναι τεράστια εγκλήματα πολέμου, η πόλη θα καταστραφεί τελείως».

11:15 Ο Ρώσος ολιγάρχης, Γκενάντι Τιμτσένκο, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου Novatek.

11:08 Πέντε φορτηγά πλοία γεμάτα με σιτάρι έχουν «εξαφανιστεί» από το ουκρανικό λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με την ειδησειογραφική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda. Τελευταία φορά εθεάθησαν να ρυμουλκούνται από ρωσικά ρυμουλκά και να μεταφέρονται σε άγνωστα σημεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

10:22 Η Κίνα θα προσφέρει επιπλέον οικονομική ενίσχυση, ύψους 1,4 εκατομμυρίου ευρώ, σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

10:16 Συμφωνία έχει επιτευχθεί για τη δημιουργία 8 ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, αλλά η Μαριούπολη δεν βρίσκεται μεταξύ αυτών, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ.

09:54 Ο πόλεμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια επισιτιστική κρίση, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Γεωργίας, Ζουλιέν Ντενορμαντί.

09:38 Η ΕΕ συζητά το ενδεχόμενο επιβολής εμπάργκο στο πετρέλαιο της Ρωσίας.

09:25 Για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άρχισε την Κυριακή να αλλάζει το προσωπικό βάρδιας στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

09:02 Το Κίεβο παραμένει ο «πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος» της Ρωσίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

08:45 Τουλάχιστον έξι οι νεκροί από τον βομβαρδισμό σε εμπορικό κέντρο του Κιέβου.

08:09 Εξαιρετικά τοξική αμμωνία διαρρέει σε χημικό εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

07:10 Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

06:20 Η Σλοβενία θα στείλει ξανά διπλωμάτες στο Κίεβο.

05:36 Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν δεν θα επισκεφθεί την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη.

04:40 Επίσκεψη Μπάιντεν στην Πολωνία την Παρασκευή.

03:41 Η Γαλλία δέσμευσε ή κατέσχεσε πόρους ολιγαρχών της Ρωσίας αξίας 850 εκατ. ευρώ.

03:19 Ουκρανία: Αυξημένη δραστηριότητα ρωσικών UAVs στην Οδησσό

02:50 Βομβαρδισμοί στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

02:39 Ουκρανία: Η Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας άλλαξε τακτική

02:29 Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις στη Ρωσία

02:06 Ουκρανία: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση παράδοσης της Μαριούπολης

01:01 Η Γερμανία παρέδωσε 500 αντιαεροπορικούς πυραύλους στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

00:19 Γερμανία: Δυστυχώς χρειαζόμαστε ακόμη το ρωσικό φυσικό αέριο,

00:13 Βρετανία: Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν ακόμη να παρακάμψουν το Μικολάιβ

23:58 Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι βομβαρδισμοί έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλ

23:47 ΗΠΑ: Οι ρωσικοί υπερηχητικοί πύραυλοι δεν αλλάζουν την κατάσταση στην Ουκρανία

23:02 Ουκρανία: 7.295 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πόλεις την Κυριακή

22:43 Τελεσίγραφο της Ρωσίας προς την Ουκρανία: «Έχετε λίγες ώρες να παραδώσετε τη Μαριούπολη»

22:10 Ο ρωσικός στρατός ολοκληρώνει την ήττα του ουκρανικού εθνικού τάγματος «Ντονμπάς», λέει ο υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ, επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των Ρώσων.

21:50 Ρωσικό Υπ. Άμυνας: Από τις 10 το πρωί της 21ης Μαρτίου, θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τη Μαριούπολη

21:17 Ορφανά παιδιά, εγκλωβισμένα σε σανατόριο της Μαριούπολης, μεταφέρθηκαν σε φιλορωσική περιοχή.

20:50 Γερμανία: Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης και τηλεμαραθώνιος για τον πόλεμο στην Ουκρανία

20:10 «Θα υπάρξουν νέες πόλεις, νέα όνειρα, νέα ιστορία – Θα νικήσουμε», υποστηρίζει με νέα ανάρτηση του συνοδευόμενη από φωτογραφίες του πολέμου και βίντεο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

19:43 Ο Ζελένσκι ζητά από το Ισραήλ να «κάνει μια επιλογή» υποστηρίζοντας την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας

18:45 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Τα όπλα σκορπούν τον θάνατο-Δεν κάνουν διακρίσεις, σκοτώνουν τους πάντες

18:31 Πάπας Φραγκίσκος: «Ιεροσυλία» ο πόλεμος στην Ουκρανία.

18:20 Τέλειωσε η Οδύσσεια του Μανώλη Ανδρουλάκη- Πάτησε Ελλάδα ο γενικός πρόξενος της Μαριούπολης.

18:05 Οβίδα εξερράγη έξω από πολυκατοικία στο Κίεβο, τραυματίζοντας πέντε άτομα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

17:42 Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα καλεί τους Ρώσους να καταγγείλουν την επίθεση του ρωσικού στρατού κατά της Ουκρανίας

17:15 Ζελένσκι: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με Πούτιν - Αν οι προσπάθειες αποτύχουν οδηγούμαστε σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

16:03 Πολλές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν μεταφερθεί βιαίως σε ρωσικό έδαφος

15:43 Ουκρανία-ΟΗΕ: Τουλάχιστον 902 άμαχοι νεκροί

13:20 Στις 28 Μαρτίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα προκαταγραφής των Ουκρανών προσφύγων, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλλουν την αίτησή τους και να λαμβάνουν εξατομικευμένο ραντεβού προσέλευσης στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου για να εκδώσουν ταυτότητα προσωρινής προστασίας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

11:34 Η Ουκρανία εκτιμά ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για επίθεση στην περιοχή Βολίν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, μέσω Λευκορωσίας, ανέφερε το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενο τις ένοπλες δυνάμεις.

11:00 Η Τουρκία λέει πως η Ρωσία και η Ουκρανία πλησιάζουν σε συμφωνία σε «κρίσιμα» ζητήματα.

10:45 Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπέγραψε διάταγμα που συγκεντρώνει όλα τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα σε μια πλατφόρμα, επικαλούμενος τη σημασία της «ενιαίας πολιτικής πληροφόρησης», με την επίκληση του στρατιωτικού νόμου, ανέφερε σε ανακοίνωση η προεδρία της χώρας.

10:43 Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι -για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα- χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία, αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας.

10:40 Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, δήλωσε ότι θα ανοίξουν επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να επιτραπεί η απομάκρυνση αμάχων από περιοχές στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων.

10:30 Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με πυραύλους Κρουζ που εκτοξεύθηκαν από πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κασπία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

10:20 Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο όταν χτυπήθηκε από το ρωσικό πυροβολικό πολυκατοικία κοντά σε βιομηχανική περιοχή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

10:12 Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σχολή καλών τεχνών στην υπό πολιορκία Μαριούπολη, όπου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 400 κάτοικοι, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

09:17 Η Gazprom ανακοινώνει ότι συνεχίζει τις εξαγωγές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας.

07:49 Η Αυστραλία απαγορεύει τις εξαγωγές αλουμίνας και βωξίτη προς τη Ρωσία.

05:01 Ουκρανία: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας απαγορεύει τη δραστηριότητα 11 κομμάτων που χαρακτηρίζει φιλορωσικά

04:02 Τουλάχιστον 260 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο

03:46 Οι ΗΠΑ κάλεσαν ανεπισήμως την Τουρκία να στείλει τους S-400 στο Κίεβο

02:49 Ανώτερος διπλωμάτης της Κίνας χαρακτηρίζει ολοένα πιο «εξωφρενικές» τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

23:59 Ουκρανία: 228 νεκροί στην πρωτεύουσα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

23:47 Ουκρανία: 6.623 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις πόλεις το Σάββατο μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων

23:38 Ουκρανία: Ανησυχία για ορφανά εγκλωβισμένα σε σανατόριο της Μαριούπολης

22:40 Η σύζυγος του Ζελένσκι ζητά «πραγματικούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους»

22:23 Ο Ζελένσκι ζητά πάγωμα των περιουσιών των ολιγαρχών

22:10 Δήμαρχος Μαριούπολης: Οι συνεχείς μάχες εμποδίζουν τον απεγκλωβισμό αμάχων απ' το βομβαρδισμένο θέατρο.

21:10 Η Σόφια θα πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία με όποιον τρόπο μπορεί, και με την προμήθεια όπλων, δηλώνει ο συμπρόεδρος της Βουλγαρίας Χρίστο Ιβάνοφ.

20:10 Τουλάχιστον 847 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των συγκρούσεων, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε από τον ΟΗΕ.

17:18 Η ουκρανική προεδρία καλεί την Κίνα να καταδικάσει την ρωσική βαρβαρότητα στην Ουκρανία.

16.40 Περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν διαφύγει από την Ουκρανία.

15.50 Αύριο το απόγευμα επιστρέφει στην Αθήνα ο Γενικός Πρόξενος Μ. Ανδρουλάκης.

15.27 Ουκρανία: «... η Ελβετία είναι έτοιμη να πληρώσει το τίμημα για να υπερασπισθεί θαρραλέα και με προσήλωση την ελευθερία και την δημοκρατία» (πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας).

14.20 Στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μικολάιφ - Φόβοι για βαρύ απολογισμό θυμάτων.

14.07 Απειλητική προς τη Ρώμη δήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

13.39 Ο Γενικός Πρόξενος στη Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης, είναι στη Ρουμανία και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Βουκουρέστι την Κυριακή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

12.14 Ουκρανή πρόσφυγας πέθανε μόλις έφτασε στην Ρώμη με τα δυο παιδιά της.

11.43 Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης επικοινώνησε, ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη Μανώλη Ανδρουλάκη

11.25 Η Ουκρανία ελπίζει να ανοίξει σήμερα 10 ανθρωπιστικούς διαδρόμους

10.53 Η Ουκρανία ελπίζει να απομακρύνει σήμερα αμάχους μέσω 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων από πόλεις στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων με τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

10.15 Ο ουκρανικός στρατός επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για 38 ώρες στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, από τις 16.00 ώρα Ελλάδος σήμερα έως νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ανατόλι Κούρτιεφ.

09.41 Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Kh-47M2 Kinzhal (το προσωνύμιό τους σημαίνει «εγχειρίδιο», ή «στιλέτο») προκειμένου να καταστραφεί υπόγεια αποθήκη πυραύλων και πυρομαχικών για αεροσκάφη στη δυτική Ουκρανία.

09.21 Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έως τώρα έχουν σκοτωθεί 112 παιδιά στον πόλεμο.

09.18 «Φανταστείτε 14.000 πτώματα» στο στάδιο της Μόσχας, λέει ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους Ρώσους.

05:12 Οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν «προσωρινά» την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα

02:23 Ζελένσκι: Είναι ώρα για ουσιαστικές συνομιλίες με τη Ρωσία

23:46 Σολτς: Καλούμε τον Πούτιν να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματα του από την Ουκρανία

23:12 Επιδιορθώθηκε μία από τις κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

22:11 Ουκρανία: 9.145 άμαχοι απομακρύνθηκαν μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων

20:06 Ουκρανία: Κανένας νεκρός από τον βομβαρδισμό του θεάτρου στη Μαριούπολη

19:20 Οι ιταλικές αρχές κατάσχεσαν κτιριακό συγκρότημα που ανήκει στον Ρώσο ολιγάρχη Αλεξέι Μορντάσοφ

18:43 222 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

18:06: Σε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται η διακοπή της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι

17:50: Η ουκρανική Βουλή ευχαριστεί την Ελλάδα για την απόφαση ανοικοδόμησης του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη.

Thank you for your support!

🇺🇦🤝🇬🇷 https://t.co/A3GKfJ1Ry1 — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 18, 2022

17:06: Η ρωσική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών κατηγορεί την Google και το YouTube για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες

16.24 Η ρωσική κρατική τηλεόραση διέκοψε ξαφνικά την ομιλία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο κατάμεστο στάδιο Λουζνικί της Μόσχας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της όγδοης επετείου της προσάρτησης της Κριμαίας, δείχνοντας αντ' αυτού πατριωτικά τραγούδια που ακούγονταν στην εκδήλωση.

16.00 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 816 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.333 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία έως τις 17 Μαρτίου.

15.40 Η Ρωσία θα απαντήσει στην «εχθρική» απέλαση διπλωματών της από τη Βουλγαρία.

15.30 Την ανακατασκευή, από την ελληνική κυβέρνηση, του μαιευτηρίου της Μαριούπολης που καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

15.20 Η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία απέλασαν συνολικά δέκα Ρώσους διπλωμάτες, ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών των τριών χωρών της Βαλτικής.

15.10 Ο αριθμός των ανθρώπων που διασχίζουν τα σύνορα για να διαφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει επιβραδυνθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά θα μπορούσε να αυξηθεί και πάλι αν οι μάχες επεκταθούν περισσότερο δυτικά, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

15.00 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συνομίλησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ότι η Ουκρανία περιμένει πρόοδο επί της αίτησης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους προσεχείς μήνες.

14.50 Νεαρή κοπέλα που έφυγε από τη Μαριούπολη και έφτασε στην Ελλάδα δήλωσε πως Ουκρανοί στρατιώτες σταμάτησαν την ομάδα της και την απείλησαν με όπλα.

📺 Νεαρή κοπέλα της Μαριούπολης που έφτασε στην Ελλάδα: Μας σταμάτησαν Ουκρανοί στρατιώτες και μας απειλούσαν. Μετά οι στρατιώτες στα ρωσικά τανκς προσπαθούσαν να μας ηρεμήσουν.



©️ OPEN News pic.twitter.com/p4kaDGte4H — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) March 18, 2022

14.38 Η Νορβηγία ενισχύει τον στρατό της απέναντι σε μια «πιο επικίνδυνη» Ρωσία.

14.35 H Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με τη Μολδαβία για να βοηθηθεί από τον Frontex στη διαχείριση των συνόρων της, λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών από την Ουκρανία.

14.30 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε επιπλέον 289 εκατομμύρια ευρώ σε επείγουσα μακροοικονομική χρηματοοικονομική βοήθεια στην Ουκρανία και ενέκρινε επιχορήγηση 120 εκατομμυρίων ευρώ.

14.20 Ο πάπας Φραγκίσκος ανέβασε τους τόνους της κριτικής του εις βάρος της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία «διεστραμμένη κατάχρηση εξουσίας» η οποία διεξάγεται για μεροληπτικά συμφέροντα, γεγονός που έχει καταδικάσει τον ανυπεράσπιστο λαό στη βία.

14.10 Οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι 222 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, ανάμεσά τους 60 άμαχοι και τέσσερα παιδιά.

14.00 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε την ίδια βοήθεια στους πρόσφυγες που είχαν διαφύγει από τον πόλεμο στη Συρία και σε εκείνους που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή στα τέλη Φεβρουαρίου, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

13.50 Τηλεφωνική επικοινωνία εκ νέου θα έχουν ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορία που μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM.

13.40 Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαϊα, προσωπικότητα της Λευκορωσικής αντιπολίτευσης, δηλώνει ότι ο Λευκορωσικός λαός υποστηρίζει την Ουκρανία. Θεωρεί ότι η τύχη της Λευκορωσίας είναι συνδεδεμένη με την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία.

13.31 Tην απαγόρευση εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διπλωματικό και κυβερνητικό προσωπικό της Ρωσίας και της Λευκορωσίας ανακοίνωσε η Πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

13.25 Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, για τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, «προσωπικές προσβολές» και επεσήμανε ότι οι δηλώσεις του φαίνεται ότι προκλήθηκαν από τον εκνευρισμό, την κούραση και το γεγονός πως ξεχνά.

13.10 Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, η διάρκειας μίας ώρας συνομιλία είχε ως αντικείμενο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες τερματισμού του.

13.00 Η Βουλγαρία αποφάσισε να απελάσει 10 Ρώσους διπλωμάτες αφού κατηγορήθηκαν για «ενέργειες ασύμβατες με το διπλωματικό τους καθεστώς», δήλωσε η Ρωσίδα πρέσβης στη χώρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

12.50 Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί ότι «καταρρέουν» οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στην Ουκρανία.

12.40 Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Ζοζέπ Μπορέλ, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με ένα νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

12.30 Το μήνυμα πως η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο 8ο Φόρουμ για τη Συνοχή, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

12.19 Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις «σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις και τονίζει ότι οι δράστες των «εγκλημάτων πολέμου» θα λογοδοτήσουν.

12.04 Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, ζήτησε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε το Κίεβο ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

11.56 Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν καταφύγει μέχρι στιγμής στην Πολωνία.

11.51 Η Ρωσία έχει χάσει όλες τις ψευδαισθήσεις για το αν μπορεί να βασίζεται στη Δύση και η Μόσχα δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί μια άποψη του κόσμου στον οποίο θα κυριαρχούν οι ΗΠΑ που θέλουν να λειτουργούν σαν παγκόσμιος σερίφης, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

11.30 Η ρυθμιστική αρχή για τα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει στον στηριζόμενο από τη Ρωσία τηλεοπτικό σταθμό RT να μεταδίδει στο Ηνωμένο Βασίλειο με άμεση ισχύ, ύστερα από έρευνα για την αμεροληψία της κάλυψης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

11.20 Ο γενικός πρόξενος στη Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης, είναι καλά και θα αναχωρήσει σε λίγο, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

11.10 Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν στο Χάρκοβο και το Κραματόρσκ.

11.00 Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είπε στον Ρωσικό λαό ότι τους τροφοδοτούσαν παραπληροφόρηση σχετικά με την εισβολή της χώρας τους στην Ουκρανία και έκανε έκκληση στον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

10.03 Ο αντίκτυπος των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, έχει αρχίσει να είναι ορατός, λέει το Παρίσι

09.58 Οι αυτονομιστές αντάρτες "σφίγγουν τον κλοιό" στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

09.38 Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στο βόρειο τμήμα του Κιέβου από θραύσματα ρωσικού πυραύλου

09.15 Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι.

08:36 Η Ρωσία έχει δημιουργήσει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax

08:33 Νεκρός ακόμη ένας στρατηγός της Μόσχας, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ. Επρόκειτο για τον αντιστράτηγο του μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού Ολεγκ Μιτιάγεφ

08:30 Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, με τις πληροφορίες να μιλούν για «χτύπημα» του αεροδρομίου της πόλης από ρωσικό πύραυλο.

Lviv hit with missile strikes in Putins War

Львов ударил ракетными ударами в войне Путина pic.twitter.com/VqbdnR6bdW — Aiing-Tii (@TiiAiing) March 18, 2022

08:20 Ντονμπάς: Οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές ισχυρίζονται πως η Ουκρανία βομβάρδισε την περιφέρεια Λουγκάνσκ

08:09 Ο ουκρανικός στρατός δημοσίευσε την καθημερινή επιχειρησιακή του έκθεση, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 14 ρωσικούς αεροπορικούς στόχους την Πέμπτη.

07:50 Διάσωση γάτας από τα συντρίμμια

russian occupiers, revenge is coming. For each Ukrainian. Even for pets.

Glory to Ukraine! https://t.co/jjDB0pNKq0 — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 17, 2022

07:41 Διασώστης τραυματίστηκε θανάσιμα από θραύσματα μετά από έκρηξη στο Χάρκοβο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί πυρκαγιά σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της πόλης

07:11 Η Ιαπωνία επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο 15 φυσικά και εννέα νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους αξιωματούχους του τομέα της άμυνας και της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις εξαγωγές ρωσικών στρατιωτικών ειδών

06:55 Η Αυστραλία ανακοίνωσε κυρώσεις στην κεντρική τράπεζα και στο υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας

06:16 Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο περιοχών-κλειδιών

05:34 Ιαπωνία: Νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

05:13 Αυστραλία: Κυρώσεις στην κεντρική τράπεζα και στο υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας

03:06 Ουκρανία: Ο στρατός πέρασε στην αντεπίθεση σε προάστια του Κιέβου

02:55 Η Σλοβακία θέτει όρους για να στείλει S-300 στην Ουκρανία

22:07: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει πως επιβεβαίωσε 43 επιθέσεις εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων

21:37: Ο Λευκός Οίκος εκφράζει «μεγάλη ανησυχία» ότι η Κίνα μπορεί να ενισχύσει με όπλα τη Ρωσία. Η Τζεν Ψάκι σημείωσε ότι το γεγονός ότι το Πεκίνο δεν έχει καταδικάσει τη στάση της Ρωσίας «λέει πολλά».

21:00: «Δολοφόνο δικτάτορα» και «κακοποιό που διεξάγει έναν ανήθικο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο εκδήλωσης για την ημέρα του Αγίου Πατρικίου στο Καπιτώλιο.

20:50: Οι New York Times έκαναν την εκτίμηση ότι τουλάχιστον 7.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την αρχή της εισβολής.

20:30: Οι υπουργοί Εξωτερικών του G7 ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση τους ότι οι αυτουργοί εγκλημάτων πολέμου που διαπράττονται στην Ουκρανία, θα πρέπει να «λογοδοτήσουν» ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης.

19:33: Το Ουζμπεκιστάν τάσσεται κατά του πολέμου στην Ουκρανία και δηλώνει ότι δεν θα αναγνωρίσει τις αυτοανακηρυχθείσες δημοκρατίες του Ντονμπάς.

18:36: Απελευθερώθηκε ο δήμαρχος της Μελιτόπολης ο οποίος φερόταν ότι είχε απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί απελευθέρωσαν εννέα Ρώσους στρατιώτες που κρατούνταν ως αιχμάλωτοι, ανέφερε το γραφείο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

18:25: Χίλιοι Τσετσένοι εθελοντές καθ' οδόν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τσετσένος ηγέτης Καντίροφ.

17:09: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανέστειλε την προγραμματισμένη για φέτος το καλοκαίρι κοινή ευρω-ρωσική αποστολή Exomars με προορισμό τον Άρη.

Statement from ESA Council, 17 March 2022, on the situation arising from the war in Ukraine regarding #ExoMars and other ESA programmes 👉 https://t.co/NpNCZ3ov2S — ESA (@esa) March 17, 2022

16:50: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 25 τραυματίες από ρωσικά πυρά στην πόλη Μερέφα που βρίσκεται κοντά στο Χάρκοβο.

16:31: Μυστήριο επικρατεί για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, επέστρεψε στη Ρωσία ενώ κατευθυνόταν αεροπορικώς στο Πεκίνο. Το περιστατικό αποκάλυψε η Bild

16:29: Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πρόθυμος να φιλοξενηθεί στην Τουρκία μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα οδηγούσε σε λύση του ουκρανικού.

16:08: Οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί λίγο, είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά από επισκέψεις του στη Ρωσία και στην Ουκρανία, μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Hopes for cease-fire in Russia-Ukraine war increased a bit more, says Turkish foreign minister after visits to Russia, Ukraine — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 17, 2022

15:57: Σε εννιάλεπτο βίντεο του ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και έστειλε μήνυμα στους Ρώσους στρατιώτες ότι θυσιάζονται σε έναν παράλογο πόλεμο που έχει καταδικαστεί από ολόκληρο τον κόσμο.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

15:17 Βρετανία: Υπάρχουν «πολύ, πολύ ισχυρά τεκμήρια» ότι ο Πούτιν βρίσκεται πίσω από εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

15:09 Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Bundestag να μην επιτρέψει συζήτηση για την Ουκρανία μετά την παρέμβαση Ζελένσκι

15:04 Το 60% των Ελλήνων θεωρεί «απαράδεκτη» την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Euroskopia, που δημοσίευσε το Politico.

15:00 Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Γερμανικής Βουλής να μην επιτρέψει συζήτηση για την Ουκρανία μετά την παρέμβαση Ζελένσκι

14:45 Συνομιλίες Μπάιντεν με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή προκειμένου να συζητήσουν για την ειβολή της Ρωσίας στη Ουκρανία, καθώς και για άλλα θέματα «κοινού ενδιαφέροντος»

14:24 Μέχρι στιγμής 130 άνθρωποι διασώθηκαν από τα ερείπια του Δραματικού Θεάτρου της Μαριούπολης, το οποίο βομβαρδίστηκε από ρωσικά πυρά την Τετάρτη

14:14 Η Κίνα προστατεύει τις εταιρείες της από τις κυρώσεις στη Ρωσία

14:04 Μπορέλ: Ο πόλεμος του Πούτιν πρέπει να σταματήσει τώρα

13:53 Το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει στη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς

13:50 Η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται, κατήγγειλε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Λεντριάν

13:36 Πεσκόφ: Ο Πούτιν δεν έχει σχεδιάσει ακόμη ταξίδι στη ζώνη επιχειρήσεων στην Ουκρανία, όπως επίσης δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμη συναντήσεις με στρατιώτες σε νοσοκομεία

13:31 Μια εναέρια εικόνα δείχνει πυροσβέστες να εργάζονται στα συντρίμμια ενός κτιρίου κατοικιών το οποίο χτυπήθηκε από έναν πύραυλο στο Κίεβο

13:26 Πυραυλικά συστήματα και 100 στρατιώτες στέλνει στην Πολωνία η Βρετανία, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνα, Μπεν Ουάλας

13:08 Η πόλη του Chernihiv «αντιμετωπίζει μεγάλες απώλειες καθώς δέχεται μια συνεχή επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις», δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής

12:30 Επιζώντες στο βομβαρδισμένο κτίριο του θεάτρου της Μαριούπολης. Άντεξε το καταφύγιο κάτω από το θέατρο

12:26 Σύμβουλος Ζελένσκι: Μηνύσεις και ποινές για εγκλήματα πολέμου θα κάνουν την Ζαχάροβα να δει την αλήθεια

RF Foreign Ministry Speaker Zakharova openly states that the shelling of 🇺🇦 cities with heavy artillery, aircraft, cruise missiles is staged NATO fakes. Multimillion lawsuits, compensations to the families of the dead, criminal sentences for war crimes will make her see the truth — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

12:25 Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι κατέρριψε ρωσικούς πυραύλους και αεροπλάνα πάνω από το Κίεβο

12:22 Περίπου 4.500 Ουκρανοί πρόσφυγες έφτασαν στην Ισπανία από τις 24 Φεβρουαρίου, αλλά ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Εσκρίβα

12:16 Η Air Serbia ακυρώνει όλες τις πτήσεις της προς τη Ρωσία

12:03 Το 80-90% της Μαριούπολης καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές από ρωσικούς βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχος της πόλης σε συνέντευξη του στο Forbes Ukraine.

11:59 Ο ιστότοπος του Ρωσικού Υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης παραβιάστηκε και διέδωσε πληροφορίες σχετικά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Λίγο αργότερα, δεν ήταν διαθέσιμο

The website of the #Russian Ministry of Emergency Situations was hacked and spread information about the ongoing war in #Ukraine. Shortly afterwards, it became unavailable. pic.twitter.com/jA06Kk7eUk — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

11:37 Η Ουκρανία ζητά από την Ιαπωνία δορυφορικές εικόνες υψηλής ποιότητας για να τη βοηθήσει να αποκρούσει τα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei

11:29 Συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Ουκρανία μέσω βιντεοσύνδεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα

11:25 Δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός θυμάτων από τον βομβαρδισμό στο θέατρο της Μαριούπολης, όπως δήλωσε αξιωματούχος του γραφείου του δημάρχου

11:17 Ο Πούτιν πρέπει να αναγνωριστεί ως εγκληματίας πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, Ολεξέι Ρεζνίκοφ

11:00 Ζελένσκι στη Γερμανική Βουλή: «Κύριε Σολτς, γκρεμίστε αυτό το τείχος! Δώστε στη Γερμανία τον ηγετικό ρόλο που έχει κερδίσει, ώστε οι απόγονοί σας να είναι περήφανοι για εσάς. Υποστηρίξτε την ελευθερία, υποστηρίξτε την Ουκρανία, σταματήστε αυτόν τον πόλεμο, βοηθήστε μας να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο»

10:52 O δήμαρχος του Κιέβου διαψεύδει το αφήγημα ότι ο ρωσικός στρατός χτυπά μόνο στρατιωτικούς στόχους

Vitali #Klitschko, the mayor of #Kyiv is tired of refuting the #Russian propaganda narrative that the Russian army hits only military targets. pic.twitter.com/QPKFY7NCPJ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

10:17 Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι κάλεσε τους ηγέτες των χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Βρετανίας να επισκεφθούν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας σε ένδειξη αλληλεγγύης.

10:01 Τους 53 έφτασαν οι νεκροί από τον ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία

09:49 Εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου φέρεται να χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας.

On 17/03/2022, as a result of another shelling, enemy missile hit one of the educational institutions in the city of Merefa in the #Kharkiv region.



As a result of the shelling, the two-story building was partially destroyed by fire.#StopRussia #StopWarInUkraine #PutinLies pic.twitter.com/bnyDC6jRhe — Ukraine - War - Police - SID (@Ukraine_SID) March 17, 2022

09:46 Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία, αναφέρει ο ΟΗΕ

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now. — António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

09:35 Η Δανία ενέκρινε νόμο που διευκολύνει τη χορήγηση αδειών παραμονής στους ουκρανούς πρόσφυγες

09:30 Οι ιστοσελίδες της ρωσικής κυβέρνησης δέχονται πρωτοφανείς επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και γίνονται προσπάθειες για να φιλτραριστεί η ξένη διαδικτυακή κίνηση, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ψηφιακό υπουργείο.

09:20 Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει «σταματήσει σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέτωπα

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/OdjSV0U43C



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gxOTw78P0M — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2022

09:15 Επιτρέπεται σε πολιτικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης να φύγουν από την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης, σύμφωνα με τον δήμαρχό της, τον Βαντίμ Μποϊτσένκο

09:08 Κράνη και εξοπλισμός προστασίας σε Ουκρανούς ρεπόρτερ από την UNESCO

08:52 Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι επιθετικά αεροσκάφη Σουχόι των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατέστρεψαν αποθήκες με όπλα και πυρομαχικά των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας

08:44 Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν δακρυγόνα σε Ουκρανούς διαδηλωτές στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Σκαντόβσκ, όταν διαδήλωσαν ενάντια στην κράτηση του δημάρχου και δύο άλλων αξιωματούχων, σύμφωνα με μαρτυρία

08:42 Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα αρνήθηκε την πρόταση να της χορηγηθεί άσυλο στη Γαλλία καθώς θέλει να παραμείνει στη χώρα της

08:33 Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται την Πέμπτη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Αλβανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία ζήτησαν τη συνάντηση λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία

08:24 Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Ορμπάν αναμένει «μεγαλύτερο κύμα» προσφύγων την επόμενη εβδομάδα

08:09 Στο θέατρο της Μαριούπολης είχαν καταφύγει «πάνω από χίλιοι» άνθρωποι

07:20 Τρία πλοία υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα από την έναρξη του πολέμου, το ένα βυθίστηκε

07:15 Ένας νεκρός μέχρι στιγμής στο Κίεβο από συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε τα οποία έπεσαν σε πολυκατοικία

07:05 Περίπου 300 πρόσφυγες από τη Μαριούπολη έφθασαν στο Ροστόφ της Ρωσίας

05:08 Ουκρανία: Στο θέατρο της Μαριούπολης είχαν καταφύγει πάνω από 1.000 άνθρωποι

03:46 Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης

02:17 Ο Καναδάς απαγόρευσε τη μετάδοση των RT και RT France

02:00 Τρία πλοία υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα από την έναρξη του πολέμου

01:22 Δυτικές χώρες απαιτούν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία

23:37 Στους 13 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση στο Τσερνίχιβ

22:55 Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν δεσμεύθηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

22:09 Άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ζήτησαν Όλαφ Σολτς και πάπας Φραγκίσκος σε τηλεφωνική συνομιλία τους

22:07 Κρεμλίνο: "Απαράδεκτη" η δήλωση Μπάιντεν ότι ο Πούτιν είναι "εγκληματίας πολέμου"

21:54 Έρευνα στη Γαλλία για έγκλημα πολέμου, μετά τον θάνατο ενός Γαλλο-Ιρλανδού δημοσιογράφου στην Ουκρανία

21:51 Τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν-Τσαβούσογλου

21:24 Γερμανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μιλήσει την Πέμπτη στην Bundestag

21:20 Μπάιντεν: «Εγκληματίας πολέμου» ο Πούτιν

20.52 Οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Κίριλ Τιμοσένκκο.

20.43 Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε ότι στοχοθέτησε ένα θέατρο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι στην πολιορκημένη Μαριούπολη, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο RIA.

20.26 Ρώσοι επιχειρηματίες στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής αποφάσισαν να αναπτύξουν μια εφαρμογή ανάρτησης και ανταλλαγής φωτογραφιών για την εγχώρια αγορά, ώστε να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε μετά το μπλοκάρισμα από τις Αρχές του Instagram.

20.18 Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι διασώστες εντόπισαν τα πτώματα πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τριών παιδιών, κατά τη διάρκεια ερευνών σήμερα σε κατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές από βομβαρδισμούς στη βόρεια πόλη Τσερνίχιβ.

20.10 Bομβαρδισμοί ρωσικών δυνάμεων προκάλεσαν φωτιά και ζημιές σε σπίτια και σε μια γραμμή φυσικού αερίου στη συνοικία Ποντίλ του Κιέβου σήμερα το βράδυ, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

20.01 «Αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα για την ασφάλειά μας και πρέπει να αναδιατάξουμε τη συλλογική μας άμυνα μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνόδου υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, σήμερα στις Βρυξέλλες.

19.56 Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, επιβεβαίωσε την αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνολικού ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων, για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

19.40 Η κινεζική εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο TikTok ευνοεί τη ρωσική προπαγάνδα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Tracking Exposur.

19.30 Τις προσεχείς μέρες μπορεί να υπάρξουν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την κατάπαυση του πυρός.

19.20 Ο πάπας Φραγκίσκος και ο πατριάρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

19.09 Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα ένα θέατρο όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι πολίτες στην πολιορκούμενη Μαριούπολη, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο. Ο αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, πρόσθεσε.

18.56 Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριούπολη, Μανώλης Ανδρουλάκης, «έφτασε αισίως στη Ζαπορίζια», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

18.50 Το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) διέταξε τη Ρωσία να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησε εναντίον της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου, σε μια προκαταρκτική απόφαση στην προσφυγή του Κιέβου.

18.48 Η ρωσική οικονομία «θα γυρίσει πίσω 20 με 30 χρόνια» και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε σε κίνδυνο το μέλλον του καθεστώτος του με την επίθεσή του στην Ουκρανία, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σεργκέι Γκουρίεφ, πρώην σύμβουλος της ρωσικής κυβέρνησης και εξόριστος στη Γαλλία.

18.45 Το σύστημα υγείας «έγινε στόχος» στην Ουκρανία, καταγγέλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

18.40 Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για την επίθεση με οβίδες πυροβολικού κατά αυτοκινητοπομπής με αμάχους που εγκατέλειπαν την Τετάρτη τη Μαριούπολη, με προορισμό τη Ζαπορίζια.

18.36 Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό που προκάλεσε πυρκαγιά σε μια αγορά στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης η ουκρανική κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

18.32 Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ, ανακοίνωσε μία δέσμη μέτρων στόχος των οποίων είναι, όπως υπογράμμισε, να προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τις άμεσες συνέπειες της κρίσης στην Ουκρανία, αρχής γενομένης από την αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες και την ενέργεια.

18.30 Το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατιώτες ή αεροπορικά μέσα στην Ουκρανία, αλλά προετοιμάζει την ουσιαστική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας του στις συμμαχικές χώρες, στην ανατολική πτέρυγά του, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας.

18.29 Η Ρωσία άνοιξε τουλάχιστον τρεις ποινικές υποθέσεις κατά ατόμων που διαδίδουν αυτό που η ρωσική νομοθεσία χαρακτηρίζει «ψευδείς ειδήσεις» για τον ρωσικό στρατό στο Instagram και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή.

18.19 Είναι πολύ νωρίς να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε σειρά πιθανών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

18.00 Αμετάβλητη παραμένει η θέση του προέδρου Μπάιντεν για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

17.47 Η Βρετανία προμηθεύει αντιαεροπορικούς πυραύλους Starstreak στην Ουκρανία, δήλωσε στο BBC ο υπουργός Άμυνας, Μπεν Ουάλας.

17.34 Για ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κάνουν λόγο οι Financial Times, επικαλούμενοι τρία άτομα που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ:

17.25 Μία από τις κορυφαίες μπαλαρίνες των Μπαλσόι, η Όλγκα Σμιρνόβα, αποχώρησε από το διάσημο μπαλέτο για να ενταχθεί στο Dutch National Ballet, στο Άμστερνταμ και έτσι έγινε η πρώτη Ρωσίδα χορεύτρια που κάνει αυτό το βήμα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

17.09 Η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να δημιουργήσουν ένα σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων που θα συνδέει τα δικά τους ξεχωριστά χρηματοπιστωτικά συστήματα μηνυμάτων, δήλωσε Ρώσος βουλευτής.

16.45 Πρώτη επίσημη επαφή μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων ΗΠΑ και Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

16.30 Tηλεφωνική συνομιλία με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς και θέματα που αφορούν σε Ανατολική Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια.

16.10 «Όλος ο πλανήτης πληρώνει τις φιλοδοξίες της Δύσης», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

15.57 Η Ιταλία κατέσχεσε κτηριακό συγκρότημα στη Σαρδηνία που εν μέρει ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Πιότρ Ολεγκόβιτς Άβεν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι.

15.52 «Στη σπουδαία ιστορία σας, έχετε σελίδες που σας επιτρέπουν να κατανοήσετε τους Ουκρανούς», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης στο αμερικανικό νομοθετικό σώμα. «Θυμηθείτε το Περλ Χάρμπορ, εκείνο το φρικτό πρωινό της 7ης Δεκεμβρίου 1941, όταν ο ουρανός σας σκοτείνιασε από τα αεροπλάνα που σας επιτέθηκαν», «θυμηθείτε την 11η Σεπτεμβρίου, εκείνη την φρικτή μέρα του 2001», είπε.

15.40 Τα μέλη του Κονγκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών υποδέχθηκαν όρθια και με παρατεταμένο χειροκρότημα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απευθύνθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο αμερικανικό νομοθετικό σώμα.

15.35 Η Μόσχα ανέφερε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά ότι μια τέτοια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο για να επισφραγιστεί μια συγκεκριμένη συμφωνία.

15.30 Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας πλάι στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στη Μόσχα, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει και πως η Άγκυρα θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

15.24 Η Ουκρανία χρειάζεται πάνω απ' όλα περισσότερες προμήθειες όπλων για να αμυνθεί κατά της εισβολής της Ρωσίας, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πετρ Φιάλα.

15.12 H ρωσική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor, μπλόκαρε τις ιστοσελίδες τουλάχιστον άλλων 15 μέσων ενημέρωσης, την ώρα που η Μόσχα ενισχύει τον έλεγχο των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

15.01 Οι ρωσικές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 10 ανθρώπους που στέκονταν στην ουρά για να προμηθευτούν ψωμί στην πόλη Τσερνίχιβ, της Ουκρανίας.

14.57 Η έκκληση του διάσημου Ρώσου πιανίστα, Μπόρις Μπερεζόφσκι, να σταματήσει η υποστήριξη προς την Ουκρανία και να της κοπεί η ηλεκτροδότηση ώστε να επιταχυνθεί η πολιορκία της, προκαλεί αγανάκτηση στο μουσικό κόσμο.

14.45 Πρόσφυγες από την Ουκρανία συμμετέχουν σε εθελοντική αναδάσωση στο Μονοπήγαδο του δήμου Θέρμης.

14.30 Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα, που διαδήλωσε σε ζωντανή μετάδοση στη ρωσική κρατική τηλεόραση, λέει στους Ρώσους να ανοίξουν τα μάτια τους στην προπαγάνδα και τον πόλεμο στην Ουκρανία

14.15 Προσφυγόπουλα από την Ουκρανία ζωγραφίζουν βόμβες, όπλα και φωτιές

14.02 Ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) Πέτερ Μάουρερ έφτασε σήμερα στο Κίεβο στο πλαίσιο της πενθήμερης αποστολής του στην Ουκρανία η οποία έχει στόχο να πιέσει ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση της οργάνωσης στη χώρα και να ενισχυθεί η προστασία των αμάχων.

13.52 Πετρέλαιο και πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο των συνομιλιών του Βρετανού πρωθυπουργού Τζόνσον κατά την επίσκεψή του στον Κόλπο

13.36 ΝΑΤΟ: Υπουργός Άμυνας Εσθονίας: Η ενότητα της Δύσης εξέπληξε τον Πούτιν

13.25 Ο δήμαρχος του Skadovsk, Oleksandr Yakovlyev και ο αναπληρωτής του Yurii Palyukh απήχησαν σήμερα, σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

13.20 Η ουκρανική πόλη Ζαπορίζια έγινε στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών για πρώτη φορά, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης.

13.13 Νέο μήνυμα Ζελένσκι. Είμαστε στο σπίτι και προστατεύουμε την Ουκρανία.

13.05 Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Marina Ovsyannikova που διέκοψε την εκπομπή ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης κρατώντας μια πινακίδα διαμαρτυρόμενη για την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία είπε ότι τώρα φοβάται για τη δική της ασφάλειά και την ασφάλεια των παιδιών της.

12.55 Η Πορτογαλία θα εισαγάγει αλλαγές στον νόμο περί ιθαγένειάς της που έδωσε υπηκοότητα στον Ρομάν Αμπράμοβιτς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

12.40 Η χώρα "δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σύντομα", εκτίμησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Τζόνσον

12.25 Η μητέρα του εικονολήπτη του Fox News, Pierre Zakrzewski που σκοτώθηκε στο Κίεβο λέει ότι είχε όνειρα να «σώσει τον κόσμο»

12.15 Αντιπροσωπείες από τις κυβερνήσεις της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Τσεχίας έφτασαν με ασφάλεια στην Πολωνία, δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης.

12.01 Χορηγήθηκαν 5.500 βίζες μέσω του Ukraine Family Scheme στο Ηνωμένο Βασίλειου.

🇬🇧🇺🇦 UPDATE: 𝟱,𝟱𝟬𝟬 Ukraine Family Scheme visas have been granted so far as of 4pm Tuesday 15 March.



✅ It’s free, grants leave for 3 years, gives those the right to live, work & study in the UK & access public funds.



Full details & to apply: https://t.co/DFs1jNjVgE pic.twitter.com/1AD6Ti51Il — Home Office (@ukhomeoffice) March 16, 2022

11.40 Το Παρίσι υπενθυμίζει την «υποχρέωση» των εμπολέμων στην Ουκρανία να εγγυηθούν την προστασία των δημοσιογράφων

11.28 "Υπάρχει ελπίδα συμβιβασμού" στις ειρηνευτικές συνομιλίες, λέει ο ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ

11.18 Ουκρανία: Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν θα ανοίξει σήμερα ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη

10.55 Πάνω από 10.000 ζευγάρια παντρεύτηκαν από την αρχή του πολέμου και 10.767 παιδιά γεννήθηκαν στο ίδιο διάστημα

10.37 Πάνω από 10.000 ζευγάρια παντρεύτηκαν από την αρχή του πολέμου και 10.767 παιδιά γεννήθηκαν στο ίδιο διάστημα

10.19 Επιφυλακτική ως προς το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δηλώνει η βρετανίδα ΥΠΕΞ

10.00 Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος χτυπά το Κίεβο

Two high-rise buildings located in the Schevchenkivskyi District of Kyiv hit by shelling this morning. pic.twitter.com/TGVlpLyQRe — Status-6 (@Archer83Able) March 16, 2022

09:49: Επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο τη νύχτα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σκοτώθηκαν δύο άτομα και καταστράφηκαν δύο πολυκατοικίες. Από την αρχή του πολέμου, αναφέρουν οι ουκρανικές αρχές, έχουν χάσει τη ζωή τους 500 κάτοικοι της πόλης.

09.20 Ο Μπόρις Τζόνσον λέει ότι «δεν υπάρχει περίπτωση» η Ουκρανία να ενταχθεί σύντομα στο ΝΑΤΟ

09.00 Τουλάχιστον 500 άνθρωποι στο Χάρκοβο έχουν σκοτωθεί από τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας

08.55 Αναφορές για βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Κίεβο

08.41 Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο

08.25 Η οικογένεια του δημοσιογράφου Brent Renaud που σκοτώθηκε στην Ουκρανία απαντά στον Ζελένσκι

Thank you for your kind and sincere letter of condolences. As Brent’s family, we’re touched that you would take the time to share in our grief, even as you lead the Ukrainian people in a fight for their homeland and democracy itself. We stand with you and the people of Ukraine.🇺🇦 https://t.co/3heOYgPxg0 — Renaud Brothers (@RenaudBrothers) March 15, 2022

08.20 Δορυφορικές εικόνες δείχνουν κατεστραμμένα ρωσικά ελικόπτερα στο αεροδρόμιο της Χερσόνας

15 March satellite imagery @planet of Kherson Airport appears to show a number of #Russia 🇷🇺helicopters destroyed or damaged following reported #Ukraine 🇺🇦 strike (46.67358° N, 32.50764° E) pic.twitter.com/x1vxjoeDtt — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 15, 2022

08.15 Οι δήμοι Ζωγράφου και Ραφήνας άνοιξαν την «αγκαλιά» τους σε πρόσφυγες από την Ουκρανία

07.51 Η μεσολαβητική προσπάθεια του πρώην καγκελάριου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ θεωρείται λήξασα σε ό,τι αφορά το Κίεβο

07.33 Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας διατείνεται πως η Ρωσία έχασε το 40% των δυνάμεων που εισέβαλαν

06:10 Οι θέσεις των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας ακούγονται πλέον πιο ρεαλιστικές, ανέφερε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του προς τους συμπολίτες του.

03:34 ΗΠΑ: Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια 800 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

01:36 Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς αποκλείει επέμβαση του NATO στον πόλεμο

01:06 Η Πολωνία ζητεί την ανάπτυξη «ειρηνευτικής δύναμης» του NATO στην Ουκρανία

00:20 Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Οδησσός αφού ο ρωσικός κλοιός σφίγγει γύρω από την πόλη. Οι κάτοικοι της πόλης αναμένουν ρωσική επίθεση και προετοιμάζονται για παν ενδεχόμενο.

23:00 Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: «Η Ευρώπη δεν θα εισέλθει σε ύφεση εξαιτίας του πολέμου της Ουκρανίας»

22:45 Και δεύτερος δημοσιογράφος του Fοx News σκοτώθηκε στην Ουκρανία

22: 05 Ειρωνική απάντηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου για την επιβολή κυρώσεων στον Μπάιντεν από τη Μόσχα

21:44 Η Ρωσία χαλάρωσε τη στάση της για πιθανή διευθέτηση, δηλώνει το Κίεβο

21:25 Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία - Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Μπλίνκεν με Κουλέμπα

21:17 Ο Μπάιντεν υπέγραψε τον νόμο για βοήθεια ύψους 13,6 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία

19:52 Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι στέλνει τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε Μόσχα και Κίεβο, την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα, στο πλαίσιο της μεσολαβητικής προσπάθειας της Άγκυρας για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία.

19:34 Αναφορές για κατάσταση ομηρίας σε νοσοκομείο της Μαριούπολης, σύμφωνα με ΜΜΕ της Ουκρανίας

19:25 Ο δήμαρχος του Κιέβου προσκαλεί τον πάπα Φραγκίσκο στο Κίεβο εν μέσω του πολέμου

19:19 Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε 313 Καναδούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζάστιν Τριντό.

19:14 Συγκέντρωση κατά του πολέμου στη χώρα τους πραγματοποίησαν για άλλη μια μέρα Ουκρανοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη.

19:03 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα συμμετάσχει «κατά πάσα πιθανότητα» στη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στις 24 Μαρτίου, με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη Ευρωπαίος αξιωματούχος.

18.58 Η Ρωσία αναστέλλει τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

18.56 Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, πίεσε τις δυτικές χώρες να βάλουν τέλος στον «εθισμό» τους στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Daily Telegraph.

18.55 Ρωσικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (255 ευρώ) στη Μαρίνα Οβσιάνικοβα, αφότου κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του νόμου περί διαδηλώσεων, για τη διαμαρτυρία της κατά του πολέμου στην Ουκρανία στο πλατό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti.

18.54 Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενέτεινε την κριτική που ασκεί στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του, αμφισβητώντας τη δέσμευση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου στο άρθρο 5, τη ρήτρα της συλλογικής άμυνάς του.

18.52 Συνολικά 97 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

18.47 Ολλανδικές τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν μέχρι στιγμής παγώσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ που υπόκεινται σε κυρώσεις, ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας.

18.35 Επτά πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός σχολείου στην περιοχή του Μικολάγιφ, στη νότια Ουκρανία, το οποίο χτυπήθηκε από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

18.28 Ο Μπάιντεν αναμένεται να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις 24 Μαρτίου με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

18.16 Η Ρωσία επέβαλε κυρώσεις στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

18.08 Περισσότεροι από 100.000 ιδιώτες και οργανώσεις εξέφρασαν την επιθυμία να φιλοξενήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

17.55 Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο και της συζύγου του, καθώς και Ρώσων ιδιωτών και οντοτήτων, για διαφθορά και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

17.41 ο εικονολήπτης Πιέρ Ζακρέβσκι, του Fox News, σκοτώθηκε στην Ουκρανία όταν ένα όχημα στο οποίο επέβαινε «δέχτηκε πυρά».

17.32 Η Ρωσία προτείνει στους 14 εταίρους της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ψηφίσουν την Τετάρτη για ένα ψήφισμα για την «ανθρωπιστική κατάσταση» που σχετίζεται με τη ρωσική «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν Ρώσοι διπλωμάτες.

17.20 «Πρέπει να παραδεχτούμε» ότι η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

17.10 Η Ρωσία σχεδιάζει να δαπανήσει 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια (9 δισεκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο των λεγόμενων μέτρων κατά της κρίσης, δήλωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός, Μιχαήλ Μισούστιν, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί μερικώς τουλάχιστον να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις νέες δυτικές κυρώσεις.

16.57 Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με παρέμβασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλή, ενημέρωσε ότι «αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η προσπάθεια εκκένωσης και του Έλληνα προξένου από τη Μαριούπολη μαζί με το προσωπικό του ΟΑΣΕ».

16.54 Περισσότερα από 70 λεωφορεία είναι έτοιμα στην πολιορκημένη πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία για να απομακρύνουν αμάχους που έχουν συγκεντρωθεί πριν από μια επιχείρηση «ασφαλούς διέλευσης», την οποία ο Ερυθρός Σταυρός ελπίζει να ξεκινήσει σήμερα.

16.50 Εύσημα αποδίδει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ελλάδα για τα γρήγορα και αποτελεσματικά αντανακλαστικά που έδειξε κατά τη διάρκεια της ουκρανικής κρίσης.

16.40 Η ομάδα ποδοσφαίρου της Άιντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε τον τερματισμό της συνεργασίας της με τη ρωσική εταιρεία πληροφορικής Kaspersky, μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια στην Πληροφορική (BSI) για το ενδεχόμενο εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού.

16.30 Η Ουκρανία αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει μια ανοιχτή πόρτα στο ΝΑΤΟ για να γίνει μέλος και ως εκ τούτου προτείνει ένα τρόπο για να προστατευθεί η ίδια ξεχωριστά, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

16.20 Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι θα προσφέρει προξενική προστασία, μέσω της γαλλικής πρεσβείας στη Μόσχα, στη Μαρίνα Οβσιάνικοβα, τη Ρωσίδα δημοσιογράφο του Pervy Kanal που πραγματοποίησε τη Δευτέρα την ενέργεια διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στην Ουκρανία στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων.

16.18 Ξεκίνησε πριν από λίγο η επιχείρηση απεγκλωβισμού του γενικού προξένου στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, καθώς και του επιτόπιου προσωπικού της Αποστολής του ΟΑΣΕ, μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με ενημέρωση διπλωματικών πηγών.

16.10 Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις σε περισσότερους Ρώσους λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

16.00 Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ουκρανία ξεκίνησαν και πάλι και βρίσκονται σε εξέλιξη, γνωστοποίησε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

15.50 Σε 4 ανήλθε ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

15.45 Η γυναίκα που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού δελτίου του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Pervy Kanal (1ο Κανάλι) πίσω από την τηλεπαρουσιάστρια, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι στον Πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ, σας λένε ψέματα», κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών.

15.35 Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, συναντήθηκε με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέικ Σάλιβαν, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, το Παλάτσο Κίτζι. Κύριο θέμα συζήτησης, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, ήταν οι εξελίξεις και οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

15:28 «Η διαπραγμάτευση με τη Ρωσία βρίσκεται σε ανηφορικό δρόμο, παρά τα ανοίγματα του Ουκρανού προέδρου», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι Ντι Μάιο, κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Μολδαβία.

15.23 Η Λευκορωσία αντιστέκεται στις προσπάθειες να παρασυρθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο πρόεδρος Λουκασένκο.

14:56 Περίπου 2.000 οχήματα κατόρθωσαν να φύγουν μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου από την ουκρανική πόλη Μαριούπολη.

14:45 Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον εργοδότη της αντιπολεμικής διαδηλώτριας Μαρίνα Οβσιανίκοβα στο Channel One της Ρωσίας για τις «πολύ καλές σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν».

14:40 Η πομπή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν έχει φτάσει ακόμα στη Μαριούπολη, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της ουκρανική κυβέρνησης

14:38 Η Σλοβακία κατηγόρησε πρώην αξιωματικό στρατιωτικής ακαδημίας και έναν ακόμα άνδρα για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία και ειδικός εισαγγελέας

14:34 Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να διατάξει τη μαζική υλοτόμηση των ουκρανικών δασών να πωληθεί ως ξυλεία στη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύτηκε από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας

❗Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу

Держава окупант планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу «Про можливість вирубки на землях оборони», який адресований особисто Путіну. pic.twitter.com/SlC4NFeK7N — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 15, 2022

14:32 Τα Ηνωμένα Έθνη καλούν την Μόσχα να μην προβεί σε αντίποινα εις βάρος της αντιπολεμικής διαδηλώτριας που διέκοψε ένα δελτίο ειδήσεων ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου για να διαμαρτυρηθεί

14:24 Οι ισπανικές αρχές δέσμευσαν σήμερα την θαλαμηγό «Lady Anastasia», που ανήκει στον Ρώσο ολιγάρχη Αλεξάντρ Μιχέγεφ

14:02 Στους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας

13:57 Χιλιάδες Σύροι στρατολογούνται από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

13:40 «Βοηθήστε τον εαυτό σας βοηθώντας εμάς. Η ρωσική «πολεμική μηχανή» θα στοχεύσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ζωντανή ομιλία προς τους δυτικούς ηγέτες.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanks the countries that have taken a "moral stance" against the Russian invasion of Ukraine, saying it's easier to stop the "Russian war machine" together - 'or else they will also come to you'.



Live updates: https://t.co/cz5NTchyMw pic.twitter.com/F5mJFfEXta — Sky News (@SkyNews) March 15, 2022

13:17 Χάρτης με τα εδάφη που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου

12.54 Ρωσία: Εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή επιπλέον 13 ετών κάθειρξης για τον φυλακισμένο επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι

12.36 Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς να κάνει προβλέψεις για την πιθανή έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

12.21 Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας είχε ενημερώσει φον ντερ Λάιεν και Μισέλ για πιθανή μετάβαση στο Κίεβο, ανέφερε ο Εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

12.16 Σε κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού η χώρα

12.15 Απαγόρευση κυκλοφορίας για 36 ώρες στο Κίεβο

11.43 Οι πρωθυπουργοί της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας που βρίσκονται στο Κίεβο θα παρουσιάσουν ένα πακέτο βοηθείας της ΕΕ για την Ουκρανία

11.25 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα να επιβάλει ένα τέταρτο πακέτο οικονομικών και ατομικών κυρώσεων σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

11.03 Η Βουδαπέστη λέει πως οι ενεργειακές προμήθειές της αποτελούν «κόκκινη γραμμή» σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

10.55 Η επί μακρόν διστακτική να φιλοξενήσει πρόσφυγες Ιαπωνία ετοιμάζεται να υποδεχτεί Ουκρανούς

10.42 ΜέΡΑ25: «Εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης για τους Έλληνες της Μαριούπολης»

10.35 Η Κίνα διέψευσε τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι η Ρωσία της ζήτησε βοήθεια-- το Πεκίνο αρνείται "να επηρεαστεί" από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας

10.27 Οι πρωθυπουργοί της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας θα ταξιδέψουν σήμερα στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

10.16 Ιωάννινα: Έφτασαν οι πρώτοι πρόσφυγες από την Ουκρανία

10.05 Ανάληψη πλήρως του ελέγχου της Χερσώνας, ανακοίνωσε η Ρωσία

09.54 Σε 19 ανήλθαν οι νεκροί ρωσικής επιδρομής σε πύργο της τηλεόρασης

09.46 Ουκρανία: Το Κίεβο σκοπεύει να παραδώσει βοήθεια στη Μαριούπολη, προγραμματίζει να ανοίξει 9 ανθρωπιστικούς διαδρόμους

09.34 Ένας Βρετανός δημοσιογράφος που εργάζεται για το Fox News τραυματίστηκε στο Κίεβο

09.22 Δεν θα υπάρξουν ελλείψεις προϊόντων στην εγχώρια αγορά, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές

09.10 Γιώργος Κουμουτσάκος: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να στηρίξουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε ενδεχόμενες πιέσεις από τη Μόσχα

08:42 Μπόρις Τζόνσον: «Η Δύση έκανε τρομερό λάθος με τον Πούτιν». Οι δυτικοί ηγέτες έκαναν «τρομερό λάθος» αφήνοντας τον Πούτιν να «ξεφύγει» μετά την προάρτηση της Κριμαίας και ακολούθως καθιστάμενοι όλο και πιο εξαρτώμενοι από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'West made terrible mistake with Putin, says PM'#TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/kxaIdQ03MU — The Telegraph (@Telegraph) March 14, 2022

07:45 Η Ιαπωνία ανακοινώνει κυρώσεις σε δισεκατομμυριούχο, 11 μέλη της Δούμας και άλλους Ρώσους

07:18 Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες με τους ηγέτες των υπολοίπων κρατών-μελών του NATO

06:50 Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Τσερνόμπιλ, σύμφωνα με ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο

06:35 Ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'West made terrible mistake with Putin, says PM'#TomorrowsPapersToday



Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/kxaIdQ03MU — The Telegraph (@Telegraph) March 14, 2022

05:41 Ουκρανία: Ο πόλεμος μπορεί να έχει τελειώσει τον Μάιο, εκτιμά σύμβουλος της προεδρίας

05:21 Η Σλοβακία απελαύνει εργαζόμενους στην πρεσβεία της Ρωσίας που κατηγορεί για κατασκοπεία

04:40 ΟΗΕ: Συνεισφορές-ρεκόρ από τον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία

03:39 Ουκρανία: Μόνο 7 από τους 10 ανθρωπιστικούς διαδρόμους λειτούργησαν

03:13 Ζελένσκι: Συνεχίζονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας

02:22 Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ δεν συζητούν αυτή τη στιγμή με τη Βενεζουέλα αγορές πετρελαίου

01:50 Η Νέα Ζηλανδία υπόσχεται επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

00:58 Η Ισπανία ακινητοποίησε τη θαλαμηγό Ρώσου ολιγάρχη

23:38 Ο Ζελένσκι ζήτησε να παραταθεί η ισχύς του στρατιωτικού νόμου μέχρι τα τέλη Απριλίου

23:16 Η Μόσχα περιορίζει τις εξαγωγές ζάχαρης και σιτηρών

22:45 Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ξεκινάει περιοδεία σε Βέλγιο, Σλοβακία και Βουλγαρία

22:32 Ουκρανή αντιπρόεδρος: Δεν δεχόμαστε να δοθούν η Κριμαία και το Ντονμπάς στη Ρωσία

22:25 Λευκός Οίκος: Έντονη και ειλικρινής η επτάωρη συζήτηση Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Ρώμη

22:20 Την Τετάρτη θα ανακοινώσει το Διεθνές Δικαστήριο την απόφασή του για την προσφυγή της Ουκρανίας σε βάρος της Ρωσίας

21:55 Στο νοσοκομείο ο τραυματίας δημοσιογράφος Μπέντζαμιν Χολ του FOX.

21:32 Ουκρανία: Απομακρύνθηκαν 548.000 πολίτες από την έναρξη του πολέμου

21:07 ΗΠΑ: Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε επιπλέον οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας.

20:30 Το Κρεμλίνο δεν συζητά μια σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ - Δεν υπάρχει αίτημα για συνάντηση του Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι

20:22 Η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το 4ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

20:20 Η Ρωσία μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Μαριούπολη, σύμφωνα με το Κίεβο

20:15 Ερντογάν – Σολτς: Ζητούν κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

20:10 Στην απέλαση τριών υπαλλήλων της ρωσικής πρεσβείας προχωρά η Σλοβακία.

20:05 Το Αμερικάνικο κανάλι FOX μετέδωσε ότι ένας δημοσιογράφος του τραυματίστηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ στα περίχωρα του Κιέβου.

19:35 Σχέδια για ταξίδι του Μπάιντεν στην Ευρώπη

19:25 Υπερβαίνουν τα 2,8 εκατ. οι Ουκρανοί πρόσφυγες από το ξεκίνημα του πολέμου.

19:05 ΗΠΑ: Η ρωσική επίθεση σε ουκρανική βάση έγινε από τον εναέριο χώρο της Ρωσίας

19:00 Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι θα πλήξει ουκρανικές βιομηχανίες όπλων

18:55 Η Ουκρανία ζητά την αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

18:50 Τουλάχιστον 9 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός ραδιοτηλεοπτικού πύργου στη βόρεια Ουκρανία.

18:20 Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ την Τετάρτη σύμφωνα με την Άγκυρα

18:00 Ζμπίγκνιεφ Ράου: Η Ρωσία επιτέθηκε σε πολιτικές υποδομές επειδή απέτυχε η στρατηγική της στην Ουκρανία.

17:43 Τρεις νεκροί από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο και το Τσούχουγιφ

17:30 Τουλάχιστον 23 άμαχοι νεκροί στο Ντονέτσκ από ουκρανικό βομβαρδισμό, σύμφωνα με την Μόσχα. Διαψεύδει το Κίεβο

17:13 Μαριούπολη: Άνοιξαν εκ νέου ανθρωπιστικοί διάδρομοι, αποχωρούν οι άμαχοι

16:54 Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν προσωρινά και θα συνεχιστούν την Τρίτη, ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Twitter.

16:47 Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μιλήσει μέσω βίντεοσύνδεσης στο αμερικανικό Κογκρέσο στις 9 το πρωί τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδος) την Τετάρτη.

16:40 Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον 636 αμάχων στην Ουκρανία έως τις 13 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 46 παιδιών.

16:30 Περίπου 250.000 πρόσφυγες έχουν φτάσει στη Ρωσία από την Ουκρανία, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, το οποία αναφέρονται σε δηλώσεις του εκτελούντα χρέη επικεφαλής του υπουργείου Εκτάκτων καταστάσεων.

16:20 Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς του Κιέβου τη Δευτέρα, που έθεσαν στο στόχαστρο ένα κτήριο κατοικιών και το εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών Antonov, σύμφωνα με τον δήμο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

16:10 Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι πρέπει να αυξηθεί η πίεση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και ζήτησε παγκόσμιο μποϊκοτάζ σε βάρος των διεθνών επιχειρήσεων που συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία.

16:00 Το δημοτικό συμβούλιο της ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης ανακοίνωσε ότι 160 ιδιωτικά αυτοκίνητα μπόρεσαν να εγκαταλείψουν την πόλη, που πολιορκείται από ρωσικές δυνάμεις, και κατευθύνονται προς την κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μπερντιάνσκ.

15:53 Η ρωσική αντιπροσωπεία αναστέλλει τη συμμετοχή της στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

15:45 Ένας Γάλλος παραγωγός και σκηνοθέτης βρίσκεται πίσω από το πασίγνωστο πλέον βίντεο με τον «βομβαρδισμό του Παρισιού», αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

15:30 Η Βρετανία θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία αμυντικά όπλα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

15:11 Με εθνικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων τους στη Ρωσία απειλούνται, μεταξύ άλλων, οι εταιρείες Volkswagen, Mercedes, Continental και Lufthansa, οι οποίες ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους στη χώρα, λόγω της επίθεσης στην Ουκρανία.

14:38 Reuters: Σε παγκόσμιο μποϊκοτάζ των διεθνών εταιρειών που έχουν συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία καλεί ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Ντμίτρο Κουλέμπα

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2022

14:31 Κρεμλίνο: Ο Πούτιν ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας να μην εισβάλει σε μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα

14:25 Ο Έλον Μασκ προκαλεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε «μονομαχία»

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

14:15 Ρωσική οβίδα χτύπησε κτίριο που φιλοξενεί άτομα με νοητική και αναπτυξιακή αναπηρία και προβλήματα ψυχικής υγείας κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με δήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κιέβου.

14:03 Πεσκόφ: Η Ρωσία δεν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από την Κίνα και διαθέτει επαρκή στρατιωτική ισχύ για να εκπληρώσει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία εγκαίρως και πλήρως

13:38 Η ρωσική επίθεση σε μεγάλη ουκρανική βάση κοντά πολωνικά σύνορα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο την πρόκληση πανικού στους πολίτες, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι

13:24 Γραμμή υψηλής τάσης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ επλήγη από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αμέσως μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo.

13:15 Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει θεραπεία για τον καρκίνο σε 21 σοβαρά άρρωστα παιδιά από την Ουκρανία

13:00 Γερμανία: Σχεδόν 147.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία στη χώρα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών

12:51 Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία στο διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σαγίντ Τζάβιντ

12:38 Τουλάχιστον 16 νεκροί στο Ντονέτσκ από ουκρανικό βομβαρδισμό, ανακοίνωσαν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές αντάρτες

12:36 Δέκα ανθρωπιστικοί διάδρομοι έχει συμφωνηθεί να ανοίξουν σήμερα, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βερεστσούκ

12:18 Η Bayer παγώνει και επενδύσεις σε Ρωσία και Λευκορωσία

12:00 Η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ χαρακτήρισε ως «καθαρή φαντασία» τις φήμες ότι η Μόσχα πρόκειται να προχωρήσει σε κατάσχεση περιουσιών εταιρειών της Δύσης, αλλά και να προχωρήσει σε συλλήψεις ολιγαρχών

11:40 Ενενήντα παιδιά έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και περισσότερα από 100 έχουν τραυματιστεί από τις 24ης Φεβρουαρίου που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Κιέβου.

11:05 Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τις επιθέσεις

11:10 Το Κρεμλίνο απέκλεισε την πρόσβαση και στο Instagram, καθώς το κατηγορεί για υποκίνηση βίας κατά των Ρώσων

11:00 Συνομιλίες Ερντογάν - Σολτς σήμερα Δευτέρα στις 15:30 στην Άγκυρα

10:40 Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε σήμερα τη Δύση να εφοδιάσει την Ουκρανία με όπλα και να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία για να βοηθήσει να αποτραπεί άλλες χώρες να συρθούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση

10:36 Εφόδια σε ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων κυτίων πρώτων βοηθειών, φτάνουν στην Ουκρανία για να καλύψουν τις ανάγκες του συστήματός της υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

10:15 Η Αυστραλία και η Ολλανδία έχουν κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της Ρωσίας μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines, όταν καταρρίφθηκε πάνω από την Ουκρανία το 2014

10:00 Ένας νεκρός από αεροπορική επιδρομή στην πόλη Σνιχουρίβκα στην περιφέρεια Μικολάιφ, των 12.000 κατοίκων

09:35 Στο Συμβούλιο της Ευρώπης αναμένεται να απευθυνθεί μέσω βιντεοκλήσης τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας εκ νέου την αρωγή της Δύσης.

09:08 Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο Άμστερνταμ ανακοίνωσε τη ρήξη της με το Πατριαρχείο της Μόσχας. Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση δυτικής εκκλησίας που «έσπασε» τους δεσμούς λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

08:50 Βομβαρδίστηκε το εργοστάσιο κατασκευής των αεροσκαφών Antonov στο Κίεβο

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

08:30 Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από τον βομβαρδισμό σε 9ώροφη πολυκατοικία στο Κίεβο

More photos from the scene published by the State Emergency Service. pic.twitter.com/1Eh9yzOhNO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

08:20 H έγκυος γυναίκα -η οποία απεικονίζεται σε φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό σε ουκρανικό μαιευτήριο- πέθανε, σύμφωνα με το Associated Press.

08:16 Οι νέες συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας θα διεξαχθούν μέσω video call και θα ξεκινήσουν στις 10:30 ώρα Κιέβου, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

08:13 H πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο καλεί τους Αμερικανούς να φύγουν άμεσα από την Ουκρανία

08:00 Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν βομβαδισμό 9ωροφου κτιρίου στο Κίεβο γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

07:49 Σχεδόν 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία με περισσότερους από 100.000 να έχουν εγκαταλείψει τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

07:35 Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό των ουκρανικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα ουσιαστικά αποκόπτοντας τη χώρα από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

07:32 Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον Φεβρουάριο, με πρωταγωνιστές τα φυτικά έλαια και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ο δείκτης τιμών των τροφίμων ήταν κατά μέσο όρο 140,7 μονάδες τον Φεβρουάριο, αυξημένος κατά 3,9% από τον Ιανουάριο και 3,1 μονάδες υψηλότερος από τον Φεβρουάριο του 2011.

Global #foodprices rise to record high in February, led by vegetable oils & dairy products.



The @FAO Food Price Index averaged 140.7 points in Feb, up 3.9% from Jan, & 3.1 points higher than in Feb 2011.



World wheat & maize production seen rising in 2022https://t.co/PPgoW3NqMO — FAO Newsroom (@FAOnews) March 4, 2022

07:10 The Guardian: Δεκάδες αιτούντες άσυλο, εγκλωβισμένοι για μήνες σε αυτοσχέδιο κοιτώνα σε ένα χωριό της Λευκορωσίας λιγότερο από ένα μίλι από τα πολωνικά σύνορα, έλαβαν εντολή από Λευκορώσους στρατιώτες στις 5 Μαρτίου να εγκαταλείψουν το κτίριο υπό την απειλή όπλου και τους δόθηκαν δύο επιλογές: διέλευση από τα σύνορα με την Πολωνία, όπου οι φρουροί τους είχαν απωθήσει, ή την είσοδο στην εμπόλεμη Ουκρανία.

06:50 Ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας επικρίνει τη Γερμανία για την πολιτική της έναντι της Ρωσίας

06:02 Wall Street Journal: Η Ρωσία απείλησε δυτικές εταιρείες με συλλήψεις και κατασχέσεις

05:09 Ρωσία: Περισσότερες από 800 συλλήψεις σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

04:42 Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις

02:52 Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί εκ νέου επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων

02:38 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Μπάιντεν και Ζελένσκι

02:32 Γερμανία: Τεράστιες παρενέργειες και κοινωνική αναταραχή θα προκαλούσε απότομη διακοπή της παροχής ενέργειας από τη Ρωσία

01:00 Ουκρανία: Επτά νοσοκομεία έχουν καταστραφεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

00:28 ΗΠΑ: Η Κίνα θα αντιμετωπίσει συνέπειες εάν βοηθήσει τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις για την Ουκρανία

23:30 Το Κίεβο επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή συνομιλιών με τη Μόσχα τη Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη

23:19 Κίνα: Προτεραιότητα του Πεκίνου είναι να αποτρέψει την κρίση στην Ουκρανία να βγει εκτός ελέγχου

22.57 Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέντε πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του εργοστασίου παραγωγής οπτάνθρακα «Avdiivka Coke Plant» που ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρία χάλυβα της Ουκρανίας, τη Metinvest.

22.45 Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανέφερε ότι «ο Πούτιν βλέπει τη δημοκρατία σαν πανδημία».

22.30 Αίτημα για στρατιωτικό εξοπλισμό φέρεται να έχει υποβάλει η Ρωσία στην Κίνα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, τις οποίες επικαλούνται σε δημοσίευμα τους οι Financial Times.

22.14 Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπολύουν αντεπιθέσεις κατά των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή Μικολάιβ και στην ανατολική περιοχή του Χαρκόβου, δήλωσε ο Βαντίμ Ντενισένκο, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνέντευξή του στην εθνική τηλεόραση.

21.28 Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, είπε στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να αναζητεί περισσότερους τρόπους για να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας.

21.12 O Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τις αμερικανικές εταιρείες λογισμικού Microsoft Corp και Oracle Corp, καθώς και τον γερμανικό όμιλο επιχειρηματικού λογισμικού SAP, να σταματήσουν τις υπηρεσίες υποστήριξης για τα προϊόντά τους στη Ρωσία.

21.00 Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολέκσιι Αρεστόβιτς, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία διεξήγαγαν ενεργά συνομιλίες την Κυριακή, με την κατάσταση γύρω από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης να ανησυχεί ιδιαίτερα τις ουκρανικές αρχές.

20.42 Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

20.35 Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ανακοίνωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν και συζήτησαν την περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη στην Ουκρανία.

20.15 Περισσότεροι από 140.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί από τις ζώνες συγκρούσεων στην Ουκρανία, δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ, σε συνέντευξη στην εθνική τηλεόραση.

19.58 Το υπουργείο Ατομικής Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

19.33 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε για το «χειρότερο σενάριο» στη Μαριούπολη, μια πολιορκημένη πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, εάν οι εμπόλεμοι «δεν καταλήξουν επειγόντως σε μια ανθρωπιστική συμφωνία».

19.02 Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε «ξένους μισθοφόρους» σε πλήγματα στη δυτική Ουκρανία.

18.44 Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε νοσοκομείο με τραυματισμένους στρατιώτες.

17.46 Περισσότεροι από 2.100 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή της πόλης.

17.00 Ένας δεύτερος δήμαρχος απήχθη από Ρώσους- Καταδίκη από την ΕΕ

16.34 Εξαντλούνται τα τελευταία αποθέματα τροφίμων και νερού στη Μαριούπολη

16.20 Οικουμενικός Πατριάρχης: Πρέπει να τερματισθεί αμέσως, τώρα, η εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία και να δοθεί νέα ευκαιρία εις τον διάλογον

16.09 Η Ουκρανή επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά φωσφόρου

15.32 Ο βραβευμένος δημοσιογράφος των New York Times Brent Renaud, ηλικίας 51 ετών σκοτώθηκε λίγο έξω από το Κίεβο, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

14.36 Ρωσία: Οι αρχές συνέλαβαν περισσότερους από 250 διαδηλωτές που είχαν βγει στους δρόμους της χώρας για να διαδηλώσουν κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

14.18 Ουκρανός αξιωματικός της αστυνομίας στο Λουχάνσκ κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποίησε βόμβες φωσφόρου

13.51 Η Τουρκία ζήτησε τη βοήθεια της Ρωσίας για να απομακρύνει τους υπηκόους της από τη Μαριούπολη

13.36 Τουλάχιστον 9 νεκροί σε βομβαρδισμούς στο Μικολάιφ, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη

13.25 Αποστολή του ΑΠΕ-ΜΠΕ με την ΕΣΗΕΑ - Στον δρόμο των προσφύγων της Ουκρανίας

13.15 Ιταλία: Ανετράπη λεωφορείο με Ουκρανούς επιβάτες – Mια νεκρή και τραυματίες

πηγή: Vigili del Fuoco

11.40 Ο πρόεδρος Ζελένσκι απειλεί τους υποστηρικτές των Ρώσων στη χώρα του

11.20 Στ. Κυριακίδου: Ένα απέραντο συλλογικό τραύμα στα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας

10.54 Εννέα νεκροί και 57 τραυματίες στο Λβιβ σύμφωνα με ουκρανό αξιωματούχο

10.33 Η Gazprom λέει πως συνεχίζει τις αποστολές αερίου μέσω της Ουκρανίας στις ίδιες ποσότητες

10.18 Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έχουν καταστρέψει 3.687 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής

10.10 Είκοσι έξι ασθενοφόρα κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση κοντά στα πολωνικά σύνορα που δέχθηκε ρωσικό πλήγμα

09.52 Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη Λαύρα του Σβιατογίρσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ

08.14 Ρωσικό πλήγμα εναντίον ουκρανικής στρατιωτικής βάσης κοντά στα πολωνικά σύνορα

08.00 Υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία το σημερινό κρίσιμο τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

07.40 Αναφορές για πυραυλική επίθεση στο Λβιβ

07:35: Κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Γιαβόριφ, η οποία βρίσκεται μόλις 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

07:26: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ιβανοφρανκίβσκ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 130 χιλιομέτρων από το Λβιβ.

⚡️Explosions heard in Ivano-Frankivsk.



Air raid alerts are on. Residents are asked to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022

07:23: Αναφορές για εκρήξεις στο Λβιβ. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που η πόλη, η οποία βρίσκεται στα δυτικά της Ουκρανίας δέχεται χτύπημα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Our team heard multiple explosions on the outskirts of the Western city of Lviv just before 6am local time. A local producer told us she heard around 5 explosions and felt the walls of her house shaking. She sheltered in her cellar and is ok. — Hala Gorani (@HalaGorani) March 13, 2022

05:15 Στόλτενμπεργκ: Η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα

04:07 Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή

02:51 Βρετανία: Μηνιαίο επίδομα 350 λιρών για τη φιλοξενία προσφύγων από την Ουκρανία

02:09 Ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μοναστήρι στην περιοχή του Ντονέτσκ

00:50 Γερμανία: Ο πρώην καγκελάριος Σρέντερ είχε πολύωρη συνάντηση με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

00:20 ΙΑΕΑ: Το Κίεβο δηλώνει ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ελέγξει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

23:52 Ουκρανία: Ο Ζελένσκι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, συζήτησε τις προοπτικές για ειρηνευτικές συνομιλίες

23:42 Ουκρανία: Οι Ρώσοι θέλουν να οργανώσουν ψευδοδημοψήφισμα στη Χερσώνα

23:17 Ουκρανία: Σχεδόν 13.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν το Σάββατο από διάφορες πόλεις της χώρας

22.25 Η νέα βοήθεια των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η οποία εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, θα παράσχει άμεση στρατιωτική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων αντιτεθωρακισμένων, αντιαεροπορικών συστημάτων και φορητών όπλων, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

22.00 «Ποτέ πόλεμος!», γράφει σε tweet του για την Ουκρανία ο πάπας Φραγκίσκος.

21.21 Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, και ότι είναι «καταστροφική» σε ορισμένες πόλεις, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

20.40 Ο ουκρανικός στρατός πυροβόλησε κατά του ρωσικού πολιτικού πλοίου «Sormovsky 3064» στην Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ρωσικών αρχών στο κανάλι Telegram, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Ria Novosti.

20.04 Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών αναφέρει ότι επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικά στρατεύματα πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινητοπομπής με αμάχους σε περιοχή δυτικά του Κιέβου.

19.51 Η Ουκρανία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη σπορά των εαρινών σιτηρών τις επόμενες ημέρες και διαθέτει αρκετά σιτηρά σε αποθέματα για να εξασφαλίσει ότι ο πληθυσμός έχει αρκετό ψωμί, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας, Τάρας Βισότσκι.

19.20 Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, δηλώνει έτοιμος να διαπραγματευτεί, αλλά δεν θα παραδοθεί.

18.50 Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για μια «εκ θεμελίων διαφορετική προσέγγιση» της Μόσχας, η οποία προηγουμένως το μόνο που έκανε ήταν να «θέτει τελεσίγραφα» στις συνομιλίες της με τους Ουκρανούς.

18.30 Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να λάβουν διπλωματικά μέτρα τα οποία η ουκρανική κυβέρνηση θα θεωρούσε χρήσιμα, τόνισε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Δύση θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

18.09 Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν επέδειξε προθυμία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, είπε ένας αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.

17.52 Η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται εκεί, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν, δήλωσε ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο.

17.38 Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για «κατάφωρες παραβιάσεις» του ανθρωπιστικού δικαίου, απαντώντας στον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν και στον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, που του έθεσαν το ζήτημα της ανθρωπιστικής κατάστασης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

17.10 «Πρέπει να μειώσουμε όλες τις εξαρτήσεις μας», ιδίως από το ρωσικό αέριο, δήλωσε ο Γάλλος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Κλεμέντ Μπον σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό FRANCE INTER.

17.03 Ζελένσκι: Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Πούτιν στην Ιερουσαλήμ

17.00 Περίπου 1.300 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι

16.45 Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από επίθεση drone σε ρωσικό σύστημα εκτόξευσης πυραύλων.

Українські Байрактари продовжують нищити російську техніку. Цього разу це реактивна система залпового вогню "Ураган" окупантів. Буде ще.#stoprussia@GeneralStaffUA pic.twitter.com/wztV5hNEbW — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 12, 2022

16.28 Γερμανία: Την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ζήτησαν ο καγκελάριος Σολτς και ο πρόεδρος Μακρόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν

16.16 Το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ λέει ότι βρίσκεται στη διαδικασία τερματισμού μιας σύμβασης 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Ρωσία μετά από ερωτήσεις από μια εθνική εφημερίδα ειδήσεων. Το πανεπιστήμιο συνήψε σύμβαση με άγνωστη ρωσική οργάνωση το 2020, σύμφωνα με έρευνα του Fox News.

15.56 Ο ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι και Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από την Πρέμιερ Λιγκ.

15.53 The New York Times: Η ουκρανική κυβέρνηση έστειλε το Σάββατο δεκάδες λεωφορεία με τρόφιμα και φάρμακα που χρειάζονται επειγόντως στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

15.16 Οι ελβετικές τράπεζες δίνουν ωριαίες αναφορές σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει»

14.57 Ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε τη βοήθεια των Εμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σολτς για τον Ουκρανό δήμαρχο που απήχθη από τους Ρώσους

14.47 Ψήφισμα ΙΣΑ: Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και προσβάλλουν βάναυσα τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες.

14.30 Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ο ελληνικός λαός πρέπει να απορρίψει τα κελεύσματα της πολεμικής προπαγάνδας που προετοιμάζει τον πόλεμο και τη μεγαλύτερη εμπλοκή»

14.07 Η Ρωσία στέλνει νέα στρατεύματα μετά τις βαριές απώλειες, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

13.57 Η Λευκορωσία αρνείται ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει στη ρωσική εισβολή

13.54 Κυριάκος Μητσοτάκης στο CNBC: Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει «καταφέρει» να ενισχύσει τη Συμμαχία και «ξύπνησε» την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον γεωπολιτικό της λήθαργο

13.47 Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς έχουν μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επομένη της συνόδου των Βερσαλλιών, έγινε γνωστό από το Ελιζέ.

13.22 Ρωσική στρατιωτική φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς βόρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών

13.04 New York Post: Τουλάχιστον 79 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

12.58 Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εκκένωσης, λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

12.36 Νοσοκομεία επλήγησαν από βομβαρδισμούς στο Μικολάιφ

12.10 Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν την πτώση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού

11.55 Ευ. Βενιζέλος: Θα ήταν μεγάλο λάθος να μη συνομιλήσουν η Ελλάδα και η Τουρκία υπό τα νέα δεδομένα του πολέμου στην Ουκρανία

11.33 Ένα τζαμί που φιλοξενούσε αμάχους, μεταξύ των οποίων Τούρκοι, βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη, όπου χιλιάδες άνθρωποι πολιορκούνται εδώ και ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανάρτηση του Γαλλικού Πρακτορείου

#BREAKING Ukraine says mosque housing 80 civilians shelled in Mariupol pic.twitter.com/DueyYpgppl — AFP News Agency (@AFP) March 12, 2022

11.22 Ρωσικές ρουκέτες κατέστρεψαν αεροπορική βάση στην περιφέρεια του Κιέβου

11.15 Η Μόσχα προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας

11:06: Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες τιμές για την ενέργεια μετά τις κυρώσεις που επέβαλε σε βάρος της Μόσχας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ.

11:04: Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 3.491 ουκρανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικής υποδομής, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

10:51: Η Ιταλική οικονομική αστυνομία κατέσχεσε το σούπεργιοτ Sailing Yacht A, του Ρώσου ολιγάρχη Αντρέι Ιγκόρεβιτς Μελνιτσένκο στο λιμάνι της Τεργέστης.

Sanzioni contro la Russia:

A Trieste, nel rimessaggio del porto, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza lo yacht a vela più grande del mondo, del valore di 530 milioni di euro. Lo "SY A" è riconducibile all'imprenditore russo Andrey Igorevich Melnichenko. pic.twitter.com/xj0V728Qsa — Tg La7 (@TgLa7) March 11, 2022

09:45: Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις από τη Δύση θα μπορούσαν να προκαλέσουν την πτώση του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού

09:34: Τοπικά μέσα του Κιέβου αναφέρουν ότι δύο δεξαμενές πετρελαίου χτυπήθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Η πρώτη δεξαμενή χτυπήθηκε στην πόλη Βασίλκιβ και η δεύτερη στο χωριό Κριάτσκι.

⚡️Several fires in Kyiv Oblast after Russian attacks overnight.



An oil depot is on fire in Vasylkiv, 36 km south of Kyiv, and another was hit in the village of Kryachky.



In the village of Kvitneve, a warehouse for frozen food products is on fire after Russian shelling. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

09:20: Κατά του εμπάργκο στο ρωσικό αέριο τάσσεται η Αθήνα. Δεν είναι εφικτό «από τη μια στιγμή στην άλλη» να μηδενιστούν οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

08:25: Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί του Σαββάτου στην πόλη Ντνίπρο. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

⚡️Explosions reported in Dnipro.



The city’s mayor Borys Filatov says Ukraine’s air defense systems repelled the early morning attack.



No casualties were reported. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022

08:00: Δείτε την πορεία των ρωσικών επιχειρήσεων και τα εδάφη της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους στον χάρτη που εξέδωσε το αμερικανικό think tank «Institute for the Study of War».

NEW Report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: #Russian ground forces attempting to encircle and take #Kyiv began another pause to resupply and refit combat units on March 11 after failed attacks March 8-10. https://t.co/oYOfgTb8P1 pic.twitter.com/qu3qQsY8CL — ISW (@TheStudyofWar) March 11, 2022

07: 40 Η Κίνα ανακοίνωσε ότι η πρώτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας που έστειλε έφτασε στη Δυτική Ουκρανία. Η επόμενη αποστολή θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

06:34 Ουκρανία: Σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή ήχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

05:46 Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο για αεροπορική επιδρομή

05:13 H Deutsche Bank αποσύρεται από τη Ρωσία

01:51 ΗΠΑ: Η υπουργός Ενέργειας κατηγορεί τη Ρωσία ότι παραβιάζει τις αρχές για την πυρηνική ασφάλεια

00:36 Ουκρανία: Ο πρώην καγκελάριος Σρέντερ δεν βρίσκεται στη Μόσχα για λογαριασμό του Ζελένσκι

00:33 Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στα περίχωρα του Κιέβου

23:51 Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν

23:44 Μόνο σε ρούβλια στο εξής θα μπορούν οι Ρώσοι να κάνουν ανάληψη των χρημάτων που τους μεταφέρουν οι ξένες τράπεζες

23.10 Δυνατές εκρήξεις στο Κίεβο

22:45 Μόσχα και Μινσκ συμφώνησαν να "αλληλοστηριχθούν" απέναντι στις δυτικές κυρώσεις

22.14 Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κίνδυνος αιχμαλωσίας ή θανάτου για τους Αμερικανούς στην Ουκρανία

22.03 Tα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία τη νύχτα της Παρασκευής

21.43 Σε απελπιστική κατάσταση η Μαριούπολη, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

21.20 Tέταρτο πακέτο σκληρών κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

20.59 Ουκρανικές πηγές: Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης απήχθη από Ρώσους στρατιώτες

20.51 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καλεί για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τις πόλεις της Ουκρανίας

20.46 Ουκρανία: Διακόπηκε, λόγω των βομβαρδισμών, η εκκένωση του Ιζιούμ

20.42 Θα αντεπιτεθούμε εάν Λευκορώσοι στρατιώτες περάσουν τα σύνορα, προειδοποιεί το Κίεβο

20.19 Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός θα δημιουργήσει ασφαλείς διαδρόμους για τoν απόπλου από την Ουκρανία

19.59 Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναστέλλει όλες του τις υπηρεσίες στη Ρωσία

19.54 YouTube: Μπλοκάρει κανάλια που σχετίζονται με ρωσικά κρατικά ΜΜΕ

19:46: Το βρετανικό Χρηματιστήριο του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για όλους τους πελάτες στη Ρωσία.

19:40: Το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα η Λευκορωσία ακόμη και σήμερα, Παρασκευή.

19:30: Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγών ειδών πολυτελείας στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

19:15: Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συνομίλησε την Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και συμφώνησαν για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας στον αμυντικό τομέα και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

19:06: Ο ΟΗΕ δεν γνωρίζει να υπάρχει πρόγραμμα βιολογικών όπλων στην Ουκρανία.

19:00: Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και του αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

18:50: Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα σε μια παραπλανητική επίθεση, αλλά όχι σε ευρεία κλίμακα, δηλώνουν δυτικοί αξιωματούχοι.

18:40: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

18:37: Ρώσοι αξιωματούχοι επιχείρησαν να μπουν και να αναλάβουν τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, υποστήριξε ο επικεφαλής της κρατικής, ουκρανικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

18:34: Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δεσμεύτηκε να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

18:25: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γαλλία χαιρέτισαν την απόφαση της Βρετανίας να απλοποιήσει από την προσεχή εβδομάδα τη διαδικασία εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους Ουκρανούς που φεύγουν από την εμπόλεμη χώρα τους.

18:15: Ένας ευρύτερης κλίμακας πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει τον εκτοπισμό 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Ελβετίας, επικαλούμενη εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

18:05: Ο πρόεδρος της Φινλανδίας πρότεινε εκ νέου στον Βλαντίμιρ Πούτιν να μιλήσει απευθείας με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

17.58 Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Έχουν σκοτωθεί παιδιά στις στρατιωτικές επεμβάσεις των Ρώσων.

17.50 Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις εισαγωγές βότκα και χαβιάρι από τη Ρωσία.

17.38 Η Τουρκία μεταφέρει την πρεσβεία της από το Κίεβο στο Τσερνίβτσι.

17.15 Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι σκότωσε Ρώσο στρατιωτικό διοικητή.

17:03: Την επιβολή ενός τέταρτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας προανήγγειλε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

16:59: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα καλέσει την Παρασκευή το Κογκρέσο να εγκρίνει τον τερματισμό των ομαλών εμπορικών σχέσεων με τη Ρωσία και να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή επιπρόσθετων, τιμωρητικών δασμών στις ρωσικές εισαγωγές.

16:54: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την αγανάκτησή του με αφορμή την πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εμπλέξει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας Σύρους μισθοφόρους, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενο βιντεοδιάγγελμα του Ουκρανού προέδρου την 16η ημέρα του πολέμου.

16:33: Η κρατική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, παρά το γεγονός ότι το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι αποκαταστάθηκε από Λευκορώσους ειδικούς.

16:28: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, αναφέρει σε συνέντευξή του προς τη γαλλική εφημερίδα Les Échos ο εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζεπ Μπορέλ, χαιρετίζοντας την απόφαση πολλών κρατών μελών της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τον στρατιωτικό προϋπολογισμό τους, ενώ εκ παραλλήλου τάσσεται υπέρ της αμοιβαιότητας του κόστους του πολέμου.

16:20: Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 564 αμάχων στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

16:10: Ο δήμαρχος του Κιέβου και πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε στο Reuters πως πιστεύει ότι σχεδόν 2 εκατ. άνθρωποι έχουν απομείνει ακόμα στην πόλη, η οποία δέχεται πιέσεις από τα ρωσικά στρατεύματα που προελαύνουν σε πολλά μέτωπα.

16:00: Ο Καναδάς επέβαλε κυρώσεις σε πέντε Ρώσους, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς και απαγόρευσε σε 32 ρωσικές εταιρείες και κυβερνητικές οντότητες να λαμβάνουν αμυντικό εξοπλισμό ή προμήθειες από τον Καναδά, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό από τη Βαρσοβία.

15:45: Η ρωσική εισαγγελία ζήτησε από τη ρωσική δικαιοσύνη να χαρακτηρίσει την εταιρεία Meta Platforms, μητρική εταιρεία του Facebook, «εξτρεμιστική οργάνωση» μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

15:42: Ο δήμαρχος της Οδησσού δήλωσε ότι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται σύντομα να περικυκλώσουν τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι από τρεις πλευρές.

15:30: Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε πως η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 328 πυραύλους κρουζ εναντίον ουκρανικών πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών από την αρχή της εισβολής της στις 24 Φεβρουαρίου.

15:16: Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα τερματιστεί όταν η Δύση αναλάβει δράση επί των ανησυχιών που έχει επανειλημμένως εκφράσει η Ρωσία σχετικά με τους θανάτους αμάχων στην ανατολική Ουκρανία και την επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικά.

15.06 Περισσότερα από 1.200 αιτήματα στην πλατφόρμα του υπ. Μετανάστευσης για παροχή βοήθειας σε Ουκρανούς

15.05 Η χώρα βρίσκεται στον δρόμο προς την νίκη, λέει ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

15.04 Στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα βρέθηκε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Γεβγέν Σάκχοφ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στα ρουμανο-ουκρανικά σύνορα προκειμένου να συναντήσει και να παραλάβει τη σύζυγό του και το νεογέννητο κοριτσάκι τους, προκειμένου να έρθουν όλοι μαζί στην Ελλάδα.

15.03 Σουηδία: Η χώρα αναμένεται να δεχτεί 76.000 ουκρανούς πρόσφυγες μέσα στους επόμενους μήνες

15.00 H Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι δεν αποσύρεται πλήρως από τη Ρωσία, σε αντίθεση με αμερικανικές τράπεζες που κόβουν τους δεσμούς τους με τη χώρα λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, προκαλώντας την οργή επενδυτών.

14.55 Ο Καναδάς επέβαλε κυρώσεις εις βάρος του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς, ωστόσο αυτές δεν θα επηρεάσουν τις καναδικές επιχειρήσεις του Evraz στη Βόρεια Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό από την Βαρσοβία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Globe and Mail.

14.50 Περισσότεροι από 109.000 πρόσφυγες έχουν καταγραφεί στη Γερμανία

14.47 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 300 εκατομμύρια ευρώ ως έκτακτη Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική Βοήθεια στην Ουκρανία

14.46 Κάτω από τους δρόμους του Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, σε μεγάλο βάθος, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο από τους σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς έχοντας "καταλάβει" τον σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου Heroiv Pratsi, όπου κάνουν ό,τι μπορούν για να νιώσουν άνετα.

14.46 Σχεδόν 1 εκατ. Ουκρανοί χωρίς ηλεκτροδότηση

14.43 Τουλάχιστον 78 παιδιά έχουν σκοτωθεί κατά τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με τις αρχές

14.39 ΗΠΑ, G7 και ΕΕ κινούνται προς την στέρηση της ρήτρας «του μάλλον ευνοούμενου κράτους» από την Ρωσία

14.34 ARD και ZDF ξεκινούν και πάλι τις ανταποκρίσεις από τη Μόσχα, αλλά όχι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

14.26 Οι αρχές εντάσσουν την εκπρόσωπο Τύπου του Ναβάλνι σε κατάλογο καταζητούμενων

14.19 Η ύπατη αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει αξιόπιστες πληροφορίες για τη χρήση βομβών διασποράς από τους Ρώσους στην Ουκρανία

14.10 Το Λονδίνο επέβαλε κυρώσεις εις βάρος των ρώσων βουλευτών, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της ανεξαρτησίας των δύο αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

14.00 Το ΝΑΤΟ δεν επιθυμεί "ανοικτό πόλεμο" με τη Ρωσία, δήλωσε ο γ.γ. της Συμμαχίας Στόλτενμπεργκ

13.48 Η ρωσική εισβολή έχει προκαλέσει απώλειες 119 δισεκ. δολαρίων στην οικονομία

13.33 Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι

13.17 Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης

13.08 Δεν υπάρχουν θύματα από το πλήγμα σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

12.58 «Η Ελλάδα απέστειλε μια μεγάλη στοχευμένη ανθρωπιστική και υγειονομική βοήθεια στην Ουκρανία» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Αποτυχημένη διαχείριση της υγειονομική τραγωδία και οι εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες για τους διασωληνωμένους-θανάτους εκτός ΜΕΘ».

12.42 Το LNG, μία εναλλακτική για την μείωση της εξάρτησης από την Ρωσία

12.35 Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές κατοικιών στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας 89 φορές μέσα σε μία ημέρα, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τους αμάχους μετά το πλήγμα σε ινστιτούτο που περιλαμβάνει ένα πυρηνικό εργαστήριο, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

12.26 Μεγαλύτερες είναι οι απώλειες σε αμάχους παρά σε στρατιώτες από την ρωσική εισβολή, λέει ο ουκρανός υπουργός Άμυνας

12.17 Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ πρότεινε να δοθούν επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για όπλα στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα το πρωί από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βερσαλλίες.

12.08 Βέλγιο και Σλοβενία τάσσονται υπέρ της ένταξης της χώρας στην ΕΕ, αλλά όχι ακόμα -- η Λιθουανία ζητεί να λάβει καθεστώς υποψήφιας χώρα άμεσα

11.55 ΟΗΕ: Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία

11.44 Ο Αλεξέι Ναβάλνι κάνει έκκληση για αντιπολεμικές διαδηλώσεις

11.35 ΕΕ: Οι «27» αναφέρουν ότι ο ουκρανικός λαός «προστατεύει την χώρα του αλλά και τις κοινές μας αξίες για ελευθερία και δημοκρατία»

11.23 Ρωσικές δυνάμεις πλήττουν ψυχιατρικό νοσοκομείο στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με περιφερειακό κυβερνήτη

11.16 Ο πρόεδρος Πούτιν δίνει εντολή να διευκολυνθεί η αποστολή «εθελοντών» μαχητών στην Ουκρανία

11.08 Η Μόσχα επιβάλλει «αυστηρό έλεγχο» στις ξένες εταιρείες που αποχωρούν από την Ρωσία

10.59 Ψυχολόγοι από 20 χώρες υπογράφουν μια επιστολή που απευθύνεται στον ρώσο πρόεδρο Πούτιν για να τον ενημερώσουν για τις «αρνητικές συνέπειες» των πράξεών του

10.57 Ενδεχόμενες εθνικοποιήσεις «θα μας πήγαιναν πίσω στο 1917», επικρίνει ο ρώσος ολιγάρχης Ποτάνιν

10.44 Η Μόσχα επιβάλλει «αυστηρό έλεγχο» στις ξένες εταιρείες που αποχωρούν από την Ρωσία

10.28 Το Κίεβο ελπίζει ότι θα ανοίξει «ανθρωπιστικός διάδρομος» από την Μαριούπολη

10.09 Εικόνες μετά την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Ντνίπρο

09.45: Το Κίεβο δεν θα αγοράζει πλέον πυρηνικό καύσιμο από τη Ρωσία

09.36: Η αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης Κάμαλα Χάρις μεταβαίνει στη Ρουμανία για συνομιλίες σχετικά με την προσφυγική κρίση

09.22: Το εμπάργκο στην ενέργεια της Ρωσίας διχάζει τους ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Βερσαλλιών

09.16: Περίπου 222.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προς τη Ρωσία και τις δύο αποσχισθείσες επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ

09.05: Ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε δύο στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

08:55: Σε νέο βίντεο, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι απάντησε στις κατηγορίες περί βιολογικών όπλων που εξαπέλυσε η Ρωσία. «Με ανησυχεί επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι αν θέλετε να ξέρετε τι σχεδιάζει η Ρωσία δείτε για ποια πράγματα μας κατηγορεί».

08:38: Αεροπορικά χτυπήματα της Ρωσίας αναφέρθηκαν στη νοτιοδυτική πόλη Ivano-Frankivsk, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Russian strike also hit Ivano-Frankivsk in western Ukraine, near the border Romania, Slovakia and Hungary pic.twitter.com/mgSvMAZvnU — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022

08:20: Οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν την πόλη Βολνοβάχα, ένα λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα.

08:05: Το Λούτσκ και το Ντνίπρο χτυπήθηκαν από ρωσικά πυρά το πρωί της Παρασκευής.

Last night several Russian strikes hit the city of Lutsk in western #Ukraine pic.twitter.com/fCRYQ6i6gA — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022

Video of the strike in Dnipro earlier this morning pic.twitter.com/ypsaiAH5gV — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022

07:44: Η πρεσβεία της Ρωσίας στις ΗΠΑ ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook, λόγω «εξτρεμιστικής δραστηριότητας». Η εταιρεία τροποποίησε τους κανονισμούς χρήσης σε ορισμένες χώρες, επιτρέποντας σχόλια χρηστών που ζητούν τον θάνατο Ρώσων.

06:43 Κίνα: Να συνεχιστούν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία

06:21 Πεντάγωνο: Οι ρωσικές δυνάμεις περικυκλώνουν αρκετές ουκρανικές πόλεις

05:27 ΗΠΑ: Το Κογκρέσο ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας σχεδόν 14 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία

05:19 Μπάιντεν: Να τερματιστούν οι ομαλές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και να επιβληθούν τιμωρητικοί δασμοί

03:20 Ουκρανία: Πάνω από 30 άμαχοι νεκροί στις περιοχές των αυτονομιστών

03:09 Ρωσία και Ουκρανία δεν συμφώνησαν για τις εγγυήσεις ως προς την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων

01:53 Η Ρωσία ζητεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθούν οι «στρατιωτικές βιολογικές δραστηριότητες» των ΗΠΑ στην ουκρανική επικράτεια

01:21 Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση εναντίον ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Μαριούπολη

00:10 Ρωσική επίθεση κατά Ινστιτούτου στο Χάρκοβο, όπου βρίσκεται πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

22:40 Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Μόσχα: Επιτρέψτε την ασφαλή απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από τις πολιορκούμενες πόλεις

22:35 Η Walt Disney Co αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία

22:20 Νέο μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Περιμένετε τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για να κλείσετε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας

21:40 ΟΗΕ: 549 άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία και 957 τραυματίες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

21:35 Ανησυχία από τον ΙΑΕΑ για τα πυρηνικά εργοστάσια σε Τσέρνομπιλ και Ζαπορίζια

21:20 Επικοινώνησε με τον Πούτιν ο νοτιοαφρικάνος πρόεδρος Ραμαφόζα

21:05 Βερσαλλίες: Διαφωνία για το ευρωομόλογο - Αναγκαία η λήψη μέτρων για την ενέργεια

21:00 Τζεν Ψάκι: Η αύξηση στην τιμή βενζίνης κι ενέργειας θα είναι προσωρινή

20:30 Περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 48 ώρες.

19:50 Ο Μπόρις Τζόνσον φοβάται ότι ο Πούτιν μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα.

19:35: Ερντογάν σε Μπάιντεν: Να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

19:22: Οι ζημιές του πολέμου ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, δήλωσε οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης της Ουκρανίας.

19:20: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με σημερινή του ανακοίνωση, αρνήθηκε ότι η ρωσική αεροπορία βομβάρδισε το μαιευτήριο και νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη την προηγούμενη μέρα, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι ήταν «μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια». Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η Ρωσία δεν πραγματοποίησε χθες Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές κατά επίγειων στόχων στην περιοχή αυτή.

19:10: Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στο αίτημα της Ουκρανίας να ενταχθεί με «ταχείες διαδικασίες» στην ΕΕ και είπε πως είναι «μη ρεαλιστικό» να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

19:00: «Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συνέβησαν χθες στην Μαριούπολη: οι τραγικές εικόνες που είδαμε με τον βομβαρδισμό ενός μαιευτηρίου. Και να κάνω ακόμα μία φορά μια έκκληση για κατάπαυση του πυρός όσο το δυνατόν πιο σύντομα, αλλά και για ανθρωπιστικούς διαδρόμους έτσι ώστε όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τις εμπόλεμες ζώνες, να μπορέσουν να το κάνουν με ασφάλεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βερσαλλίες.

18:53: «Είναι σημαντικό ότι η Ουκρανία υπέβαλε αίτημα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν υπάρχει κάποια ταχεία διαδικασία ένταξης», δήλωσε Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βερσαλλίες.

18:40: Η Warner Music Group ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις δραστηριότητές της στη Ρωσία. Στην εταιρεία ανήκουν εμβληματικές ετικέτες όπως η Atlantic Records, η Elektra Music Group, η Parlophone και η Warner Records

18:24: Το Twitter κυκλοφόρησε μια ειδική έκδοση της πλατφόρμας του για να παρακάμψει τον περιορισμό της πρόσβασης στη Ρωσία.

18:15: Το ισραηλινό μνημείο του Ολοκαυτώματος, Γιαντ Βασέμ, ανακοίνωσε την απόφασή του να αναστείλει τη συνεργασία του με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές του.

17:57: Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ της, σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Εξωτερικών της χώρας στο Twitter.

Today Sweden announced that we plan to increase our military spending to 2 % of our GDP. Since 2014 and up to 2025, 🇸🇪 has already increased military spending by 85%. — Ann Linde (@AnnLinde) March 10, 2022

17:45: Η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα ανήρτησε tweet με τη δήλωση του Σεργκέι Λαβρόφ για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

🔈 ΥΠΕΞ Σ.Λαβρόφ:



💬 Η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε ποτέ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως όπλο. Η Ρωσία δεν θα παρακαλεί τη Δύση να αγοράζει το πετρέλαιο και το αέριό μας, έχουμε άλλες αγορές. pic.twitter.com/13QPmb43yG — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) March 10, 2022

17:33: Ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι πλέον οι κάτοικοι της Μαριούπολης επιτίθενται ο ένας στον άλλον λόγω της έλλειψης τροφής. Ο Σάσα Βόλκοφ, στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε επίσης ότι «πολλοί αρρωσταίνουν λόγω του κρύου. Δεν έχουν πού να πάνε. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι περιορισμένοι σε μικρούς χώρους. Ορισμένοι εξακολουθούν να έχουν φαγητό, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο θα διαρκέσει...».

17:21 Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί την Παρασκευή στη Μόσχα με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

17:13: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε, κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, ότι η Ρωσία τηρεί τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τις ενεργειακές προμήθειες. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία είναι παράνομες και πως οι δυτικές κυβερνήσεις εξαπατούν τους λαούς τους. Είπε, επίσης, ότι θα αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων, εξαιτίας των κυρώσεων.

16:52: Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι Λευκορώσοι ειδικοί αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ, στην Ουκρανία.

16:49: Η Ελλάδα θα στείλει αεροπλάνα ή πούλμαν στην Πολωνία για να παραλάβουν Ουκρανούς πρόσφυγες, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης.

16:46: Η Goldman Sachs γίνεται η πρώτη μεγάλη τράπεζα της Wall Street που αποχωρεί από τη Ρωσία. «Η Goldman Sachs τερματίζει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αδειοδότησης», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.

16:25: Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος είναι κορυφαίο στέλεχος της Rosneft, θα συναντηθεί απόψε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

16:08: «Δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα ραδιολογικού κινδύνου για την Ελλάδα από τη διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στο Τσερνόμπιλ» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

16:03: Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι χαρακτήρισε για πρώτη φορά «πόλεμο» την κατάσταση στην Ουκρανία. «Ελπίζουμε να δούμε τις συγκρούσεις και τον πόλεμο να σταματούν το ταχύτερο δυνατό», μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο τις δηλώσεις που έκανε ο Ουάνγκ σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λεντριάν.

15:57: H Unilever ανέστειλε όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων της προς και από τη Ρωσία και διέκοψε κάθε διαφημιστική δαπάνη.

15:54: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε νόμο, σύμφωνα με τον οποίο κατάσχονται αναγκαστικά όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

15:48: Η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, είπε ότι η χώρα της θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ. Σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα για το αν η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

15:44: Ο Πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα, ο οποίος συναντήθηκε με την Καμάλα Χάρις χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη «πράξη βαρβαρότητας» που έχει χαρακτηριστικά «γενοκτονίας».

15:20: Ο μισός πληθυσμός του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. «Λίγο λιγότεροι από δύο εκατομμύρια κάτοικοι έχουν φύγει. Το Κίεβο έχει μετατραπεί σε φρούριο. Κάθε δρόμος, κάθε κτήριο, κάθε σημείο ελέγχου είναι οχυρωμένο είπε».

#BREAKING Half of Kyiv population has left: mayor pic.twitter.com/VMPNe1BWFD — AFP News Agency (@AFP) March 10, 2022

14.59 Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Μάχες δίπλα σε πυρηνικούς σταθμούς είναι "ρωσική ρουλέτα"...

14.44 Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς νοσοκομείου στη Μαριούπολη

14.28 Βρετανία: Η κυβέρνηση απλοποιεί τη διαδικασία για την είσοδο Ουκρανών προσφύγων

14.15 Η κυβέρνηση απλοποιεί τη διαδικασία για την είσοδο Ουκρανών προσφύγων

14.10 Η Ευρώπη ετοιμάζεται για αύξηση στον αριθμό των Ουκρανών προσφύγων από περιοχές με τις σφοδρότερες συγκρούσεις

14.02 Ο Γερμανός καγκελάριος Σολτς και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν αξίωσαν από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία

13.59 Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα αρνούνταν μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν «συγκεκριμένα» θέματα.

13.51 Το Κίεβο ζητά από τη Μόσχα πρόσβαση για να επιδιορθώσει τις γραμμές ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ που βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων

13.42 Η Ρωσία εμποδίζει σκοπίμως την εκκένωση της Μαριούπολης, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο

13.36 "Καμία πρόοδος για μια εκεχειρία", σύμφωνα με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ Κουλέμπα

13.26 Η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση "σοκ" λόγω ενός πρωτοφανούς οικονομικού πολέμου, λέει το Κρεμλίνο

13.12 Η Μόσχα λέει πως η Κίνα αρνείται να προμηθεύσει ρωσικές αεροπορικές εταιρείες με ανταλλακτικά αεροσκαφών

13.05 Η λέξη ειρήνη μεταδίδεται σε δέκα γλώσσες από τις πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΘ

12.53 Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν για άλλη μια φορά να αρχίσουν να απομακρύνουν αμάχους από την Μαριούπολη

12.45 Σταθερές οι παραδόσεις ρωσικού αερίου μέσω αγωγών προς την Ευρώπη

12.33 Προσοχή στις φιλανθρωπικές απάτες στο διαδίκτυο που εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στην Ουκρανία, προειδοποιεί η ESET

12.24 Οι αμυντικές δαπάνες θα φθάσουν στο 2% του ΑΕΠ «το συντομότερο δυνατόν», λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ρωσία

12.15 "Πληροφοριακή τρομοκρατία" και "ψευδείς ειδήσεις" χαρακτήρισε η Μόσχα τις καταγγελίες του Κιέβου για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου παίδων στη Μαριούπολη

12.00 Οι Αμπράμοβιτς, Σέτσιν, Ντεριπάσκα, Λεμπέντεφ προστίθενται στον κατάλογο των βρετανικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας

11.45 Το πετρέλαιο μπρεντ καταγράφει άνοδο πάνω από 5%

11.30 Βρετανία: «Παγώνει» περιουσιακά στοιχεία 7 Ρώσων ολιγαρχών - Μεταξύ τους και ο Ρομάν Αμπράμοβιτς

10.55 Η Ουκρανία θα δημιουργήσει κρατικό απόθεμα τροφίμων

10.27 Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έκανε δωρεά 10 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

10.25 Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από τον ρωσικό βομβαρδισμό παιδιατρικού νοσοκομείου στη Μαριούπολη χθες, Τετάρτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές της πόλης αυτής στην Ουκρανία.

10.15 Η Μόσχα τελικά θα βγει νικήτρια από τις κυρώσεις, δήλωσε ο Σεργκέι Σεμεζόφ επικεφαλής της Rostec και σύμμαχος του Πούτιν

10.05 Η Μόσχα τελικά θα βγει νικήτρια από τις κυρώσεις, δήλωσε ο Σεργκέι Σεμεζόφ επικεφαλής της Rostec και σύμμαχος του Πούτιν

10.00 Η χώρα δεν θα μετέχει πλέον στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών

09:47 Συναντήσεις με τους ΥΠΕΞ Ουκρανίας και Ρωσίας είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πριν από το τετ α τετ Λαβρόφ - Κουλέμπα στην Αττάλεια

09:45 Οι Ρώσοι δηλώνουν ότι κατέχουν πλέον κομμάτι της Μαριούπολης

09:10 Μικρή πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων σημειώθηκε σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στην τελευταία του έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uGIai2vjg2



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kUN8pCzuT4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2022

08:43 The Guardian: Η αεροπορική επιδρομή σε μαιευτήριο της Μαριούπολης, τραυμάτισε γυναίκες που περίμεναν να γεννήσουν και «έθαψε» παιδιά στα ερείπια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 18 επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή πριν από δύο εβδομάδες.

"So far, WHO has verified 18 attacks on health facilities [in #Ukraine], #healthworkers and ambulances, including 10 deaths and 16 injuries. These attacks deprive whole communities of health care"-@DrTedros #NotATarget https://t.co/nI0AYxkydO — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 9, 2022

08:26 Κίεβο: Η ρωσική προέλαση επιβραδύνεται

08:03 Για «fake news» κάνει λόγο η Μόσχα αναφερόμενη στον βομβαρδισμό μαιευτηρίου στη Μαριούπολη.

That’s how #Fakenews is born. We warned in our statement back on 7 March (https://t.co/OpSeejBais) that this hospital has been turned into a military object by radicals. Very disturbing that UN spreads this information without verification #Mariupol #Mariupolhospital https://t.co/99v8avyThS pic.twitter.com/JsHgsv5YfQ — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 9, 2022

07:35 Νέα έκκληση Ζελένσκι για απαγόρευση πτήσεων μετά τον βομβαρδισμό στη Μαριούπολη

«Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνένοχος αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον ουρανό τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε δύναμη αλλά φαίνεται να χάνετε την ανθρωπιά»

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

05:34 Ουκρανία: Τρεις ανθρωπιστικοί διάδρομοι θα ανοίξουν μετά τις 09:00 στη Σούμι

05:28 ΗΠΑ: Το Κογκρέσο ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας ύψους 13,6 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία

05:05 Ουκρανία: Αναφορές για νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε αρκετές πόλεις

03:38 Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του

03:30 Ζελένσκι: Τουλάχιστον 35.000 άμαχοι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από ουκρανικές πόλεις

02:54 Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τα «ψέματα» της Ρωσίας περί όπλων μαζικής καταστροφής στην Ουκρανία

02:21 Γαλλία: Η Ε.Ε. δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή πλήρους εμπάργκο στους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας

01:40 Το ΔΝΤ ενέκρινε έκτακτη χρηματοδότηση 1,4 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία

01:22 Τουλάχιστον 1.207 άμαχοι νεκροί στη Μαριούπολη από τη ρωσική εισβολή

00:17 Ο Τζόνσον διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι θα αυστηροποιήσει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

23:58 Δεν εγκαταλείπουν το Κίεβο ο Ζελένσκι και το επιτελείο του - Έφτασε στην Αττάλεια ο Κουλέμπα

23:33 Η Ουάσινγκτον αποκλείει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία λόγω «αυξημένου κινδύνου»

22:53 Στην Αττάλεια ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας - Συνάντηση με Λαβρόφ και Κουλέμπα

22:20: Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μπάιντεν για την Ουκρανία.

22:10: Η αλυσίδα ξενοδοχείων Hilton ανακοίνωσε ότι ματαιώνει όλα τα έργα που βρίσκονται υπό εξέλιξη στη Ρωσία και προσφέρει 1 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις σε πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων της στη Ρωσία θα διατεθούν για παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

21:55: Ο Αμερικανός αστροναύτης Σκοτ Κέλι ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει το μετάλλιο που του είχε απονείμει το 2011 ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

21: 45: Με δηλώσεις του στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, o πρωθυπουργός του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν καταδίκασε τον ρωσικό βομβαρδισμό του παιδιατρικού νοσοκομείου της Μαριούπολης.

21:20: Ολοκληρώθηκε η κατάπαυση του πυρός που είχε αναγγείλει η Ρωσία για να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους αμάχους. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους 40.000 άτομα εγκατέλειψαν τις πόλεις τους.

21:15: Συνεχίζεται η αποχώρηση πολυεθνικών εταιρειών από την αγορά της Ρωσίας. Σειρά πήραν πριν από λίγο η Nestle, η Philip Morris και η Imperial Brands.

20:40: Με ανάρτηση του στο Twitter, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Ρωσία επιβεβαίωσε τη χρήση θερμοβαρικών βομβών στον πόλεμο της Ουκρανίας.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



🇺🇦 #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022

20:11: Η υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Λιζ Τρας, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, συμφώνησαν ότι δεν είναι δυνατή η επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία επειδή θα πυροδοτούσε έναν πόλεμο Ρωσίας - ΝΑΤΟ.

20:05: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει 16 ρωσικές επιθέσεις σε δομές υγείας, ασθενοφόρα και επαγγελματίες υγείας στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άτομα και να τραυματιστούν 16.

19:40: Επιτροπές της ρωσικής βουλής είναι έτοιμες να καταθέσουν προτάσεις για ρυθμίσεις των τιμών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax news, επικαλούμενο βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.

19:15: Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συναντήθηκε με τη Βρετανή ομόλογό του, συνέκρινε τις ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις της Ουκρανίας με το γερμανικό blitz που υπέστησαν οι πόλεις της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

18:45: Ο κυβερνήτης της Μαριούπολης ανέφερε από το χτύπημα στη μαιευτική κλινική και το παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης, τραυματίστηκαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και έγκυες. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, χαρακτήρισε την επίθεση «αχρεία».

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

18.20 Το αμερικανικό Κογκρέσο σκοπεύει να αποδεσμεύσει 14 δισεκατομμύρια δολάρια για την ουκρανική κρίση

17:48: Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παραδέχθηκε ότι κληρωτοί συμμετείχαν στην επιχείρηση κατά της Ουκρανίας, παρά τις αρχικές δηλώσεις ότι είχαν σταλεί μόνο επαγγελματίες στρατιώτες και αξιωματικοί. Ορισμένοι εξ’ αυτών, μάλιστα, συνελήφθησαν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

17:33: Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι και ο δήμος της Μαριούπολης ανέφεραν με αναρτήσεις τους στο Twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν μαιευτήριο στη Μαριούπολη. «Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνένοχος που αγνοεί τον τρόμο; Κλείστε τον ουρανό τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχεις δύναμη αλλά φαίνεται να χάνεις την ανθρωπιά».

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Mariupol authorities say that a Russian aerial bomb destroyed a children’s hospital less than a hour ago #Ukraine pic.twitter.com/uTQOm17ucq — Bojan Pancevski (@bopanc) March 9, 2022

17:23: Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, δήλωσε ότι η χώρα του θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό ύψους 50 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων στην Ουκρανία. Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται κάμερες για drones.

16:56: Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κρατεί ομήρους 400.000 κατοίκους της Μαριούπολης, βομβαρδίζοντας την πόλη-λιμάνι παρά τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένας ασφαλής διάδρομος για την απομάκρυνση των αμάχων.

16:37: Σε μια πράξη αντίστασης σε μια πλατεία του Κιέβου, μια ορχήστρα συγκεντρώθηκε μπροστά σε ένα μικρό πλήθος για να παίξει τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν προς την πρωτεύουσα.

16:15: Νέα ονόματα 160 Ρώσων ηγετών και ολιγαρχών, οι οποίοι εμπλέκονται σε ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, προστίθενται στη μαύρη λίστα της ΕΕ με τα περιοριστικά μέτρα, που αποφάσισαν οι 27 χώρες της ΕΕ.

16:00: Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Νταβός της Ελβετίας από τις 22 έως τις 26 Μαΐου, αποφάσισε να «παγώσει» τις σχέσεις του με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα έχει καμία σχέση με πρόσωπα ή οντότητες που στοχοθετούνται από κυρώσεις.

15:48: Οι γερμανικές τράπεζες, οι οποίες έχουν καταγράψει σημαντικά κέρδη από την άνθηση των ρωσικών πετρελαϊκών εταιριών, αλλά και η Ευρωζώνη, αναμένεται να δεχθούν σημαντικό πλήγμα σε περίπτωση χρεοκοπίας της Ρωσίας, εκτιμά ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών DIW, Μαρσέλ Φράτσερ.

15:46: Η διακοπή της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ «δεν έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια», ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής ενέργειας (IAEA), η οποία ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές για το πρόβλημα της διακοπής της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό.

15:38: Η Βρετανία εξετάζει την προσφορά αντιαεροπορικών πυραύλων από την εταιρεία Thales στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπεν Ουάλας, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία αυτή εμπίπτει στον ορισμό των αμυντικών όπλων.

15.20 Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

15.15 Ολλανδία: Δεν είναι δυνατόν η Ευρώπη να διακόψει αμέσως την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και αερίου

15.05 Το Κίεβο ανακοίνωσε πως 14.500 άνθρωποι έχουν φθάσει στη χώρα για να πάρουν τα όπλα κατά των ρώσων εισβολέων

14.55 Συνεχίζεται κανονικά η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και η θέρμανση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας

14.43 Την εκτίμηση ότι αν η κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία καταλαγιάσει μέσα στους επόμενους οκτώ- δέκα μήνες, τότε ο τομέας του real estate στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποφύγει την πτώση και το «βούλιαγμα», διατύπωσε σήμερα, μιλώντας στο 5ο συνέδριο «Prodexpo North», στη Θεσσαλονίκη, ο ανώτερος γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Γεώργιος Κορμάς, διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate.

14.40 Το δίκτυο Discovery θα αναστείλει τη μετάδοση καναλιών και υπηρεσιών του στη Ρωσία

14.32 Σποτ ΚΚΕ: Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της χώρας μας

🎬Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει τώρα κάθε εμπλοκή της χώρας μας!

🔴Οι δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο τον λαό μας.#πολεμος #Ουκρανια

🔗https://t.co/n1SmZL11wJ pic.twitter.com/jtASCuoOBx — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) March 9, 2022

14.23 Ο πρόεδρος Ζελένσκι καλεί τους Δυτικούς να αποφασίσουν «το ταχύτερο δυνατό» για τα MiG-29 που πρότεινε η Πολωνία - Χρειάζεται ζώνη

14.19 Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια για το ουκρανικό πρόγραμμα βιολογικού πολέμου, λέει ο Πεσκόφ και χαρακτηρίζει «εν δυνάμει επικίνδυνο σενάριο» την πολωνική προσφορά πολεμικών αεροπλάνων MiG-29

14.16 Το Κρεμλίνο καταγγέλλει έναν «οικονομικό πόλεμο» που διεξάγεται από την Ουάσινγκτον

14.07 Η Μόσχα κάνει λόγο για «πρόοδο» στις συνομιλίες με την Ουκρανία, ζητεί εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για την ύπαρξη εργαστηρίων βιολογικού πολέμου στη γειτονική χώρα, λέει ότι δεν απειλεί το ΝΑΤΟ

13.51 Πλήρης διακοπή της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ - Η διαχειρίστρια εταιρεία εκφράζει ανησυχία για κίνδυνο διαφυγής ραδιενεργών ουσιών

13.39 Χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό ανώτατο όριο στις τιμές αερίου για να περιοριστεί η αύξηση του κόστους, λέει η επικεφαλής της Engie

13.28 ΕΕ: Οι 27 αποφάσισαν επέκταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

13.11 Ο ΟΗΕ καταγγέλλει κατάσταση πλήρους ατιμωρησίας

13.02: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε έκτακτη στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την Ουκρανία

12:59: Η Βρετανία θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τη δήλωσή της ότι θα απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στο τέλος του έτους, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Γκραντ Σαπς.

12:43: Οποιαδήποτε προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία πρέπει να γίνει μέσω του ΝΑΤΟ, δήλωσαν ανώτατοι Πολωνοί αξιωματούχοι, μετά την απόρριψη από την Ουάσινγκτον της προσφοράς της Πολωνίας να μεταφέρει όλα τα αεριωθούμενα MiG-29 που διαθέτει σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ ώστε να χορηγηθούν στο Κίεβο.

12:11: Οι 27 αποφάσισαν την επέκταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας και του Μινσκ, αποσυνδέοντας τρεις Λευκορωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών Swift, ανακοίνωσε στο Twitter η γαλλική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

11:38: Ελλείψεις σε ινσουλίνη και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα αντιμετώπισης του διαβήτη, που παρασκευάζονται στο εξωτερικό, διαπιστώνονται ήδη στα ρωσικά φαρμακεία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant, η οποία αναφέρει έλλειψη πρώτων υλών στην παρασκευή φαρμάκων.

11:35: Η Κίνα κατηγορεί το NATO ότι ώθησε την ένταση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας «στα άκρα», ενώ ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει στην Ουκρανία ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. γιουάν.

11:27: Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει πιθανώς φτάσει τώρα τα 2,1-2,2 εκατομμύρια, δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

11:10: H υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας, συναντάται σήμερα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει μαζί του για την Ουκρανία, καθώς και την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία.

11.03 Ο αμερικανικός εκδοτικός όμιλος Conde Nast σταματά τις επιχειρήσεις του στη Ρωσία.

10.59 Ο βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βρετανία έκανε χρήση των νέων αεροπορικών κυρώσεων για να κατάσχει ένα αεροσκάφος, αφού κατέστησε ποινικό αδίκημα την πτήση ή την προσγείωση ρωσικών αεροσκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

10.53 Η ενεργειακή κρίση «συγκρίνεται» με το πετρελαϊκό σοκ του 1973, λέει το Παρίσι.

10.47 Ο βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς ανακοίνωσε σήμερα ότι η Βρετανία έκανε χρήση των νέων αεροπορικών κυρώσεων για να κατάσχει ένα αεροσκάφος, αφού κατέστησε ποινικό αδίκημα την πτήση ή την προσγείωση ρωσικών αεροσκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

10.43 Η Ουκρανία θα προσπαθήσει σήμερα να απομακρύνει αμάχους μέσω έξι «ανθρωπιστικών διαδρόμων» που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ άλλων και από τη νότια πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

10.38 Οι τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς υποστηρίζουν τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση

10.33 Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ρωσικών πυρών στην πόλη Σεβεροντονιέτσκ, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ μέσω Telegram.

10.32 Η ΕΕ έχει αρκετό φυσικό αέριο για αυτόν τον χειμώνα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

10.24 Μία γυναίκα με αμερικανική και ρωσική υπηκοότητα κατηγορείται ότι ενεργούσε ως μη καταγεγραμμένος πράκτορας της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν εισαγγελείς

10.15 Συνεχίζονται οι αφίξεις Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μας. Με βάση τα στοιχεία του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο (8/3) στην Ελλάδα εισήλθαν 457 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 163 ανήλικοι.

10.04 Η Ρωσία διατείνεται πως έχει στα χέρια της απόρρητα έγγραφα που αποδεικνύουν κατ’ αυτή ότι το Κίεβο ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση στο Ντονμπάς τον Μάρτιο

09.53 Η Μόσχα μειώνει τη χρήση αμερικανικού δολαρίου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών

09.44 Η Μόσχα επιδιώκει επιπλέον οφέλη από τη συμμετοχή της στην προσπάθεια αναβίωσης της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

09.41 Νέες δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας Maxar Technologies δείχνουν ρωσική φάλαγγα κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Χοστόμελ, μόλις λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου.

09.38 Η Μόσχα επιδιώκει επιπλέον οφέλη από τη συμμετοχή της στην προσπάθεια αναβίωσης της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

09.28 Αποστολή, με επικεφαλής την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, και τη συμμετοχή του Β' αντιπροέδρου Γιώργου Γαβαλά, της ειδικής γραμματέως Μάχης Νικολάρα και του μέλους του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ Γιώργου Βότσκαρη αναχώρησε σήμερα το πρωί, Τετάρτη 9 Μαρτίου, με μισό τόνο υλικών ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Ουκρανούς δημοσιογράφους, ύστερα από στενή συνεργασία της ΕΣΗΕΑ με τον ΕΔΟΕΑΠ και τη στήριξη της ΠΟΕΣΥ.

09.19 Καθήκον των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι να συγκρατήσουν την επίθεση των δυνάμεων της Ρωσίας, να μην τους επιτρέψουν να προελάσουν, τις επόμενες επτά ως δέκα ημέρες ώστε η Μόσχα να μην είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι κατήγαγε νίκη, ανέφερε ουκρανός αξιωματούχος.

09.10 Το Κίεβο απαγορεύει τις εξαγωγές ειδών δημητριακών, ζάχαρης, αλατιού και κρέατος

09.01 Η γαλλική Dassault Systèmes θα αναστείλει κάθε νέα δραστηριότητα σε Ρωσία και Λευκορωσία

08.48 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ανακοίνωσε ότι δεν θα κάνει νέες συνεργασίες με ρωσικούς επιστημονικούς φορείς μετά από σχετικό αίτημα Ουκρανών επιστημόνων, ως απάντηση στην εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία.

08.44 Ο ανθρωπιστικός διάδρομος που οργανώθηκε για να απομακρυνθούν άμαχοι από την πολιορκημένη Σούμι θα συνεχίσει να λειτουργεί σήμερα, ανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

08.36 Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα ταξιδέψει εντός της ημέρας στην Τουρκία, θα έχει συνομιλίες με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα

05:37 Βρετανός υπ. Μεταφορών: Όποιο ρωσικό αεροσκάφος εισέρχεται στον εναέριο χώρο της Βρετανίας θα διαπράττει «ποινικό αδίκημα»

05:19 Ο ΔΟΑΕ δεν λαμβάνει πλέον δεδομένα από τα συστήματα ελέγχου εξ αποστάσεως των πυρηνικών υλικών στο Τσέρνομπιλ

04:53 Η Ιαπωνία ίσως αποσυρθεί από ενεργειακά έργα στη Σαχαλίνη για να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει την επίθεση

04:03 Η πώληση ξένων νομισμάτων αναστέλλεται στη Ρωσία ως την 9η Σεπτεμβρίου

03:45 Οι πρώτοι άμαχοι που απομακρύνθηκαν από τη Σούμι μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου έφθασαν «με ασφάλεια»

03:10 Επαναπατρίζονται οι Ουκρανοί κυανόκρανοι από τη ΛΔ του Κονγκό

02:43 Ο οίκος αξιολόγησης Fitch θεωρεί «άμεση» την προοπτική η Ρωσία να κηρύξει «επιλεκτική» στάση πληρωμών

02:16 Πεντάγωνο: Η προσφορά της Πολωνίας για την παραχώρηση των MiG-29 στις ΗΠΑ δεν είναι «βιώσιμη»

01:44 Ουκρανία: «Έκπληκτες» οι ΗΠΑ για την πρόταση της Πολωνίας να θέσει στη διάθεσή τους τα MiG-29

00:18 Coca-Cola και PepsiCo αναστέλλουν τις πωλήσεις αναψυκτικών στη Ρωσία