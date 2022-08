Μαδαγασκάρη: Η αστυνομία ανοίγει πυρ εναντίον πολιτών - 14 νεκροί και 28 τραυματίες

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα στη Μαδαγασκάρη όταν χωροφύλακες άνοιξαν πυρ εναντίον οργισμένων κατοίκων λόγω μιας σκοτεινής υπόθεσης απαγωγής, σύμφωνα με μια τοπική πηγή και μια ιατρική που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι χωροφύλακες άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους», δήλωσε ο Ζαν Μπρουνέλ Ραζαφιντσιαντραόφα, βουλευτής της ανατολικής περιφέρειας Ικόνγκο, όπου διαδραματίστηκε το περιστατικό.

