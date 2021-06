Μεγάλη φωτιά στο κεντρικό Λονδίνο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε σταθμό του μετρό, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις και πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό.

Συγκεκριμένα, 10 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με 70 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν τη φωτιά, που ξέσπασε στον σταθμό "Elephant and Castle", όπως μεταδίδεται σε βρετανικά ΜΜΕ και στα social media από πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Η στιγμή της έκρηξης:

Η έκρηξη από άλλη οπτική γωνία, όπως δημοσιεύτηκε σε βίντεο στον λογαριασμό της Πυροσβεστικής στο Twitter:

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d