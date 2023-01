Μεξικό: Ανησυχία για την εξαφάνιση τριών δημοσιογράφων

Τρεις δημοσιογράφοι αγνοούνται από την 27η Δεκεμβρίου στο Μεξικό, σε μια από τις 32 πολιτείες της χώρας οι οποίες πλήττονται περισσότερο από το κύμα βίας στη χώρα, κατήγγειλαν χθες Τετάρτη οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης.

Και οι τρεις εργάζονται για ειδησεογραφικό ιστότοπο στην πολιτεία Γκερέρο (νοτιοδυτικά), όπου η βία σαρώνει τις τελευταίες ημέρες (και) την άτυπη πρωτεύουσα της μεξικανικής τουριστικής βιομηχανίας, το Ακαπούλκο.

Δύο από αυτούς εμφανίστηκαν, δεμένοι, σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στο διαδίκτυο. Ο ένας λέει στο βίντεο πως πληρώνουν τις «συνέπειες» για δημοσιεύσεις τους.

