Μενέντεζ: Δεν θα εγκρίνω την πώληση F-16 στην Τουρκία όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις

Κατά της πώλησης F-16 στην Τουρκία στρέφεται για ακόμα μια φορά ο γερουσιαστής και πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, με νέο του μήνυμα.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Μενέντεζ αναφέρει πως το μπλόκο στην πώληση παραμένει εάν δεν απομακρυνθεί η Τουρκία από την τακτική των προκλήσεων και παραβιάσεων.

Ο νόμος NDAA (National Defense Authorization Act) για τον αμυντικό προϋπολογισμό δεν αποτελεί νίκη για την Τουρκία, ξεκαθάρισε στην ανάρτησή του στο Twitter ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, επαναλαμβάνοντας ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα εγκρίνει την πώληση F-16 στην Τουρκία, όσο ο Ερντογάν συνεχίζει τις παραβιάσεις στην περιοχή.

Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales.

I'll say it again.

As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9