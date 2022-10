Μπουρκίνα Φάσο: Πυροβολισμοί και εικόνες χάους μετά το πραξικόπημα

Πυροβολισμοί ακούγονταν χθες Σάββατο από διάφορες συνοικίες της Ουαγκαντούγκου, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε έξω από τη γαλλική πρεσβεία στην Μπουρκίνα Φάσο, με τον αυτοαποκαλούμενο ηγέτη Ιμπραΐμ Τραορέ να κατηγορεί τον επικεφαλής της χούντας Πολ-Ανρί Νταμιμπά ότι σχεδιάζει αντεπίθεση μετά την ανατροπή του από ομάδα στρατιωτικών μια ημέρα νωρίτερα.

Η αντιπαράθεση καταδεικνύει τον βαθύ διχασμό στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων και ένα ανησυχητικό νέο κεφάλαιο για την Μπουρκίνα Φάσο, όπου η ανεξέλεγκτη ισλαμιστική εξέγερση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και έχει εκτοπίσει σχεδόν δύο εκατομμύρια κατοίκους.

«Καλώ τον λοχαγό Τραορέ και την παρέα του να συνέλθουν, προκειμένου να αποφευχθεί ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, τον οποίο η Μπουρκίνα Φάσο δεν χρειάζεται», τόνισε ο Νταμιμπά στην πρώτη του αντίδραση μετά το πραξικόπημα της Παρασκευής, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της προεδρίας στο Facebook.

Η χώρα της δυτικής Αφρικής και πρώην γαλλικό προτεκτοράτο έχει μετατραπεί σε θέατρο αιματηρών συγκρούσεων - που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος - οι οποίες ξεκίνησαν αρχικά το 2012 από το γειτονικό Μάλι και εξαπλώθηκαν σε άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Μπουρκίνα Φάσο κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, περιγράφοντας την κατάσταση ως «εσωτερική κρίση» στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασαν τις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν στην Μπουρκίνα Φάσο. Εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ «καταδικάζει σθεναρά κάθε απόπειρα κατάληψης της εξουσίας με τη δύναμη των όπλων και καλεί όλους τους παράγοντες να απόσχουν από τη βία και να επιδιώξουν τον διάλογο»

Στρατιωτικοί που πρόσκεινται στον Τραορέ εμφανίστηκαν στη δημόσια τηλεόραση και δήλωσαν ότι ο Νταμιμπά είχε βρει καταφύγιο σε γαλλική στρατιωτική βάση από όπου σχεδίαζε την αντεπίθεσή του.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη βάση ουδέποτε φιλοξένησε τον Νταμιμπά, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα στις 24 Ιανουαρίου. Παράλληλα, ο ίδιος διέψευσε ότι κατέφυγε στη γαλλική βάση, καταγγέλλοντας απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Τραορέ πολιόρκησαν τη γαλλική πρεσβεία στην πρωτεύουσα Ουαγκαντούγκου, ενώ διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση με πέτρες κατά γαλλικού πολιτιστικού κέντρου στην πόλη Μπομπό-Ντιουλάσο (νότια).

Το βράδυ του Σαββάτου ξέσπασε πυρκαγιά έξω από το κτήριο της γαλλικής πρεσβείας και ακούστηκαν πυροβολισμοί. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας καταδίκασε την επίθεση κατά της πρεσβείας.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, πυροβολισμοί ακούγονταν από διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας, στρατιωτικά ελικόπτερα πετούσαν πάνω από το προεδρικό μέγαρο και άνδρες των ειδικών δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της Ουαγκαντούγκου, μετά την τηλεοπτική εμφάνιση του Τραορέ το προηγούμενο βράδυ και την ανακοίνωση ότι είχε καταλάβει πραξικοπηματικά την εξουσία.

Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο αντισυνταγματάρχης Νταμιμπά παραμένει άγνωστη.

