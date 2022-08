Στην Ανατολική Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν»

Στη φιέστα για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίντ Χαν παρίσταται αυτή την ώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για την πρώτη του αποστολή, η οποία θα ξεκινήσει από το λιμάνι Τασούκου, στη Μερσίνη και αναμένεται να καταλήξει σε έρευνες στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκαζί Πασά, κοντά στην Αττάλεια.

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίντ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα τέσσερα πλοία γεωτρήσεων και δύο πλοία σεισμικής έρευνας», δήλωσε ο Ερντογάν από το λιμάνι του Τασούκου. Συμπλήρωσε δε ότι σχεδιάζουν να θέσουν το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στην υπηρεσία του έθνους το επόμενο έτος.

Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz göreve başlıyor.https://t.co/MFYPwNQ3vQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Για τις γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι «οι δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό».

«Θα στείλουμε το πλοίο Αμπντουλχαμίντ Χαν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο», διευκρίνισε.

Παράλληλα, η Τουρκία εξέδωσε και τη σχετική Navtex, με τις έρευνες να αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 7 Οκτωβρίου:

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.