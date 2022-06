Ρωσία: Ο Αλεξέι Ναβάλνι δέχθηκε την πρώτη επίπληξη στις φυλακές που τον μετέφεραν

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης και επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, δέχθηκε την πρώτη επίπληξη στην αποικία κρατουμένων ύψιστης ασφαλείας ΙΚ-6 που βρίσκεται στην περιοχή Βλαντίμιρ και στην οποία έγινε η μεταγωγή του πριν από μία εβδομάδα. Αυτό αναφέρεται στο Twitter του Ρώσου πολιτικού.

1/9 I guess I'm never going to become a reformed prisoner 😔



I've only spent a week in my new cozy high-security prison, and I've already received a "reprimand by the rights of the head of the institution".