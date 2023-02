Απίστευτο! O καταστροφικός σεισμός Τουρκίας-Συρίας χώρισε τη γη στη μέση.

Ρίξτε μια ματιά στο γιγάντιο ρήγμα βάθους 100 ποδιών και πλάτους 650 ποδιών που άνοιξε ο σεισμός στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας:

The devastating Turkey-Syria earthquake split the earth in half. Take a look at the giant 100 ft deep and 650 ft wide crevasse that the quake opened up in the province of Hatay, Turkey:pic.twitter.com/MEp2SZnj38