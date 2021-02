Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τραυματίες και διακοπές ρεύματος

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, περίπου στις 16:10 ώρα Ελλάδος (στις 23:08 τοπική ώρα) στην ανατολική ακτή της Χονσού, ταρακουνώντας τη Φουκουσίμα αλλά και το Τόκιο, ξύπνησε μνήμες από τον Μάρτιο του 2011.

Τότε που μετά τον ισχυρό σεισμό των 9-9,1 βαθμών στο Σεντάι της νήσου Χονσού, ένα τεράστιο τσουνάμι έπληξε τις ιαπωνικές ακτές, γεγονός που τις επόμενες ημέρες προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Ι, με αποτέλεσμα να ανέβουν τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή. Το πυρηνικό ατύχημα ήταν το χειρότερο που είχε συμβεί στον πλανήτη εδώ και 25 χρόνια, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους.

O σεισμός που σημειώθηκε σήμερα, προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, αλλά και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ωστόσο δεν φαίνεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo. Μάλιστα, εικονολήπτης του Reuters που βρίσκεται στη Φουκουσίμα ανέφερε πως ο δέκατος όροφος του ξενοδοχείου του ταρακουνήθηκε. Ένας άνδρας στο ξενοδοχείο διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αφού έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πόρτα, είπε χαρακτηριστικά. Αν και τραυματίστηκε, ο άνδρας ήταν σε θέση να περπατήσει, ανέφερε ο εικονολήπτης του Reuters.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν επίσης σπασμένα τζάμια από βιτρίνες καταστημάτων. Περίπου 950.000 νοικοκυριά έμειναν αρχικά χωρίς ηλεκτρικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κατσουνόμπου Κάτο σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Οι διακοπές ρεύματος φαίνεται να επικεντρώθηκαν στη βορειοανατολική Ιαπωνία, περιλαμβανομένης της Φουκουσίμα και γειτονικών επαρχιών.

Δεν καταγράφηκαν προβλήματα στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας Φουκουσίμα Νταϊτσί και Νταϊνί ή στον πυρηνικό σταθμό Καχιουαζάκι-Καρίουα, ανέφερε η ιδιοκτήτρια εταιρία Tokyo Electric Power Company.

Η εταιρεία ανέφερε ακόμη πως δεν έχει παρατηρηθεί αλλαγή στα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τους σταθμούς που διαχειρίζεται, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Οναγκάουα.

Χρήστες του Twitter ανήρτησαν σχετικά βίντεο από τη στιγμή του σεισμού, ενώ μάλιστα σε κάποια από αυτά διακρίνονται υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια ή καταστήματα.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3 — Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021

#BREAKING — A 7.1 magnitude earthquake has struck about 45 miles off the coast of Japan.



Live picture from Tokyo Live Camera on YouTube https://t.co/aESeb7vyKr #Japan #Earthquake pic.twitter.com/krrKOLKgAp — Peter Planamente (@plana_journ) February 13, 2021

A magnitude 7.1 earthquake has occurred in Japan. Sending all of my prayers to everyone in the area. Please keep safe. 🙏🏻 pic.twitter.com/LIX5Z51BdO — Maxi💎✨⁰¹¹¹ (@HarutoMyRuto) February 13, 2021

Χαρακτηριστικές είναι και οι φωτογραφίες του Associated Press: