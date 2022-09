Ουκρανία: 23 νεκροί από επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι στη Ζαπορίζια

Επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι κοντά στη Ζαπορίζια κατήγγειλαν το πρωί της Παρασκευής (30/09) Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση σε ανθρωπιστικό κονβόι στα περίχωρα της πόλης. Οι άνθρωποι στέκονταν στην ουρά για να πάνε σε κατεχόμενες περιοχές προκειμένου να παραλάβουν συγγενείς τους και να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια» έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Αλεξάντερ Στρουκ



Από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ ανακοίνωσε ότι στο ανθρωπιστικό κονβόι συμμετείχαν 34 οχήματα με την αναχώρησή του να είναι προγραμματισμένη εδώ και αρκετές ημέρες



«23 νεκροί και 28 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό σε ανθρωπιστικό κονβόι στη Ζαπορίζια. Η Ρωσία είναι ένα κράτος τρομοκράτης που δεν αξιολογεί την ανθρώπινη ζωή και αδιαφορεί για κάθε διεθνώς αναγνωρισμένο κανόνα πολέμου» σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Ουκρανίας, Μιχάλιο Φεντόροφ.

This morning, the russians fired at a humanitarian convoy leaving the city of Zaporizhzhia. Currently, 23 dead and 28 wounded are known#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/gCLvyDX0oB