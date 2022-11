Ουκρανία: Την ΕΕ ευχαριστεί ο Ζελένσκι για το πακέτο στήριξης ύψους 18 δισ.

Την ευγνωμοσύνη του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική βοήθεια, ύψους 18 δισ. το 2023, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο twitter, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε: «Είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν για την ανακοίνωση του πακέτου οικονομικής στήριξης ύψους 18 δισεκατομμυρίων για το 2023. Δείχνει την πραγματική αλληλεγγύη της ΕΕ. Μαζί αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα της Ρωσίας, μαζί θα ξαναχτίσουμε την Ουκρανία, μαζί θα είμαστε στην ΕΕ».

Grateful to the European Commission & President @vonderleyen for announcing €18 billion financial aid package for 2023. This shows true solidarity of the EU. Together we resist Russia's aggression, together we‘ll rebuild Ukraine, together we’ll be in the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/cFx7gLlAjy

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δική της ανάρτηση ανακοίνωσε το πακέτο ύψους 18 δισ. ευρώ, που θα εκταμιεύσει σταδιακά η ΕΕ το 2023, ώστε να βοηθήσει την Ουκρανία να ανακάμψει, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και υποδομών.

The EU continues to stand in solidarity with Ukraine.



We propose an €18 billion support package for 2023.



Funding in regular tranches to help recovery in the short-term and strengthen institutions.



Preparing the ground for a reconstruction of 🇺🇦 progressing on the EU path.