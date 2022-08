Αφγανιστάν: Πολύωρη μάχη Ταλιμπάν και τζιχαντιστών του ISIS με τουλάχιστον έξι νεκρούς στην Καμπούλ

Δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε πολύωρη μάχη με τζιχαντιστές που εκτυλίχθηκε σε συνοικία της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, της Καμπούλ.

Άλλα τέσσερα μέλη των δυνάμεων των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν στη μάχη, στη σιιτική συνοικία Καρτ-ι-Σαχί, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της de facto κυβέρνησης.

Οι Ταλιμπάν σπανίως παραδέχονται απώλειες στις τάξεις τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του καθεστώτος των σκληροπυρηνικών σουνιτών, οι τζιχαντιστές ανήκαν στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε προσεκτικά, ώστε να μην υπάρξουν θύματα μεταξύ των αμάχων στη συνοικία, κατά τη ίδια πηγή.

Ωστόσο, βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από οπαδούς των Ταλιμπάν εικονίζουν τις δυνάμεις του να χρησιμοποιούν εκρηκτικά για να καταστρέψουν παλιό οίκημα όπου φέρονταν να κρύβονται οι μαχητές του ΙΚ.

2nd video: #Afghnaistan: In the third district of #Kabul, the battle between #ISIS militants and the #Taliban lasted more than 7 hours pic.twitter.com/4bW4FR3Qnz