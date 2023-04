Ρωσία: Τους 32 έφτασαν οι τραυματίες από την έκρηξη σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης

Τους 32 έφτασαν οι τραυματίες από την έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή, σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκε ο γνωστός Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Υγείας, το RIA ανέφερε σήμερα ότι 10 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την πλευρά της η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία για την επίθεση αυτή, η οποία κόστισε τη ζωή στον μπλόγκερ Τατάρσκι.

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση, χωρίς να δώσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την άλλη, έκανε λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία» η οποία καταστρέφει τη Ρωσία.

Russian REN TV channel shows the moment of Tatarskiy being gifted the decoration which, according to media, had a bomb inside.



Reportedly, Patriot bar where the accident took place, belongs to head of Wagner PMC Yevgeniy Prigozhin. pic.twitter.com/IFQqLSHFCV