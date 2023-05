Σφαγή με 9 νεκρούς σε εμπορικό κέντρο του Τέξας

Νεκροί έπεσαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι από πυρά ενόπλου σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στην πόλη Άλεν του Τέξας, ενώ τουλάχιστον επτά ακόμη έχουν τραυματιστεί.

O φερόμενος ως δράστης είναι νεκρός καθώς πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικό, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

O ένοπλος περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρίτως, είπε αυτόπτης μάρτυρας στο τηλεοπτικό δίκτυο WFAA. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας από καταστήματα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Δεκάδες πελάτες και υπάλληλοι απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομικών προς την έξοδο του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου Allen Premium Outlets, το οποίο φιλοξενεί περίπου 120 καταστήματα και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλας.

