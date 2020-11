Σφοδρές συγκρούσεις αστυνομίας με διαδηλωτές κατά του lockdown στο Λονδίνο

Περισσότερα από 60 άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο κατά την διάρκεια διαδηλώσεων κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι συλλήψεις έγιναν για διάφορες παραβάσεις, κυρίως για παραβάσεις των περιοριστικών μέτρων, ανακοίνωσε στο Twitter η αστυνομία του Λονδίνου, που απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην συμμετέχει στις διαδηλώσεις αυτές, οι οποίες είναι απαγορευμένες εξαιτίας του lockdown.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας για να διαμαρτυρηθούν για τα περιοριστικά μέτρα. Οι διαδηλωτές φώναζαν «ελευθερία» και κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «σταματήστε να μας ελέγχετε» και «όχι άλλα lockdown».

