Σικελία: Συνετρίβη πυροσβεστικό αεροσκάφος

Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη την Πέμπτη κοντά στην Αίτνα κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε ορεινή περιοχή της κοινότητας Καλτσινέρα, στην επαρχία της Κατάνιας στη Σικελία.

Το Canadair πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν το κύτος του αεροσκάφους προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά. Ακολούθησε έκρηξη και συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

A Canadair CL-415 fire fighting plane has crashed near Linguaglossa, Italy. While fighting a forest fire in the area the aircraft impacted terrain. Both occupants died in the crash. https://t.co/loB6F1xM4J pic.twitter.com/Hl39Q9M3aH