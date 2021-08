Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Αναφορές για βόμβα - Εκκενώνεται η Τάιμς Σκουέρ

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Υόρκη, με την Αστυνομία να καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από την Τάιμς Σκουέρ, καθώς υπάρχουν αναφορές για βόμβα στο σημείο.

«Λόγω αστυνομικής έρευνας, αποφύγετε την περιοχή West 45 Street έως 48 Street στο Μπρόντγουεη έως την 7η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Θα ακολουθήσει ενημέρωση» αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του NYPD News στο Twitter.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος της Τάιμς Σκουέρ εκκενώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένα ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με ένα κουτί μπισκότα «εκσφενδονίστηκε» προς τους πολίτες στην πλατεία Father Duffy.

