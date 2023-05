Συνελήφθη ο δράστης της φονικής επίθεσης σε ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα

Αστυνομικοί συνέλαβαν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της γυναίκα και να τραυματιστούν άλλες τέσσερις χθες Τετάρτη μέσα σε ιατρική δομή στο κέντρο της Ατλάντα (Τζόρτζια, νοτιοανατολικές ΗΠΑ), προτού κάνει πειρατεία σε αυτοκίνητο και τραπεί σε φυγή από τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο φερόμενος ως δράστης, που σύμφωνα με τις Αρχές ονομάζεται Ντίον Πάτερσον, είναι 24 ετών, πρώην μέλος της ακτοφυλακής. Οι Αρχές τον περιέγραψαν νωρίτερα με τους όρους «οπλισμένος και επικίνδυνος». Συνελήφθη βόρεια της πόλης, στην κομητεία Κομπ, αρκετές ώρες μετά την επίθεση στο ιατρικό κέντρο Northside Medical.

Η αστυνομική διεύθυνση της κομητείας Κομπ ανακοίνωσε τη σύλληψη μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το αυτοκίνητο που είχε αρπάξει βρέθηκε.

Mass shooting suspect Deion Patterson in custody.. being transferred from Cobb county pd to Atlanta PD#atlanta #activeshooter #deionpatterson pic.twitter.com/hLwSOjXKtM