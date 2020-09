Αεροπορική τραγωδία στην Ουκρανία

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Χαρκόβου, στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ, δύο από τους επιβαίνοντες επέζησαν ενώ αγνοούνται οι υπόλοιποι 4. Από τους δύο επιζώντες, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Εκτός από το πλήρωμα, στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και σπουδαστές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το αεροπλάνο αυτό, τύπου Antonov-26, συνετρίβη κατά την προσγείωση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση. "Εκτός από το πλήρωμα, φοιτητές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων του Χαρκόβου επέβαιναν σε αυτό. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, υπήρχαν 28 άτομα στο αεροσκάφος, συμπεριλαμβανομένων 7 αξιωματικών και 21 στρατιωτών. Δυστυχώς, 22 άτομα πέθαναν, 2 επέζησαν (1 σε κρίσιμη κατάσταση), η τύχη των τεσσάρων αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη», ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 28 άτομα: 7 μέλη πληρώματος και 21 δόκιμοι, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν τραυματισμοί και θάνατοι, αλλά ο επικεφαλής της περιοχής του Χάρκοβο, Oleksiy Kucher, είπε ότι υπήρχαν επίσης επιζώντες από τη συντριβή.

#Харьков что у вас там за самолет упал? pic.twitter.com/CajZMczCNo — Галина Цегельник (@TSgdalinka) September 25, 2020

Επικαλούμενο πηγή στο Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Depo.Kharkiv ανέφερε ότι στο αεροσκάφος ενδέχεται να επέβαιναν 10 δόκιμοι και ένας εκπαιδευτής. Σύμφωνα με την πηγή του πρακτορείου, η καταστροφή συνέβη περίπου στις 20.45 (17:45 GMT) κοντά στην πόλη Τσουχουίβ. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι δόκιμοι του Πανεπιστημίου Kharkov Air Force πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση στο αεροπλάνο.

BREAKING - Antonov AN-26 has crashed near Chuhuiv, in Ukraine.pic.twitter.com/1gulkjl6BW — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 25, 2020