Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: Ξεπέρασαν τις 50.000 οι νεκροί

Οι νεκροί από τους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου ξεπέρασαν τις 50.000, καθώς οι τουρκικές αρχές έδωσαν απόψε στη δημοσιότητα τον νεότερο, επίσημο απολογισμό της καταστροφής που κάνει λόγο για περισσότερα από 44.000 θύματα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD), οι νεκροί στην Τουρκία λόγω των σεισμών ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 44.218.

Recent earthquakes in Turkey and Syria have left buildings destroyed, thousands homeless and many dead. @chiranlivera with @ifrc joins @Candace_Global from Damascus, Syria to discuss what’s being done to support these vulnerable communities. pic.twitter.com/2Q5IwKlYTL