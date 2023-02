Σεισμός: Στους έξι οι νεκροί από την νέα ισχυρή δόνηση στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της νέας σεισμικής δόνησης που έπληξε χθες Δευτέρα την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας και της Συρίας, μεταδίδει το CNN Türk, δυο εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,8 βαθμών ο οποίος στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 47.000 ανθρώπων και κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και άλλα κτίρια.

Η νέα δόνηση, που υπολογίστηκε ότι ήταν 6,4 βαθμών, είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Αντάκια (Αντιόχεια)· έγινε αισθητός στη Συρία, στην Αίγυπτο και στον Λίβανο. Το εστιακό της βάθος εκτιμήθηκε πως ήταν 10 χιλιόμετρα από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Major earthquakes in Turkey. #AFPGraphics map of Turkey showing earthquakes above a magnitude of 5.5 according to USGS records, since 1975 pic.twitter.com/TZfn3esIvi

Το CNN Türk μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρινόταν σωστικό συνεργείο καθώς προσπαθούσε χρησιμοποιώντας σκάλα να μπει σε κτίριο όπου παγιδεύτηκε κόσμος. Εξήγησε πως ο σεισμός έγινε καθώς άνθρωποι είχαν μπει στα σπίτια τους, που υπέστησαν καταστροφές στον μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, για να βρουν κάποια από τα υπάρχοντά τους.

Κατά τον τούρκο υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κότζα, άλλοι 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του νέου σεισμού, οι 18 σοβαρά· διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στα Άδανα και στη Ντορτιόλ.

VIDEO: A 6.4-magnitude earthquake on Monday rocked Turkey's southern province of Hatay and northern Syria, killing three people and sparking fresh panic after the February 6 tremor that left nearly 45,000 dead pic.twitter.com/wtOZwtWvG3