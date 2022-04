Σουηδία: Νέα επεισόδια στη διάρκεια της νύχτας έπειτα από διαδήλωση ακροδεξιών

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Μάλμο, στη νότια Σουηδία, έπειτα από συγκεντρώσεις που κατήγγειλαν την πρόθεση μιας ακροδεξιάς οργάνωσης να κάψει αντίτυπο του Κορανίου, ανακοίνωσε την Κυριακή η αστυνομία.

«Υπήρξαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία στη διάρκεια της νύχτας στο Μάλμο», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι δυνάμεις της τάξης.

Κάηκαν κάδοι απορριμμάτων, ένα λεωφορείο και ένα αυτοκίνητο, διευκρίνισαν. Κατατέθηκαν επίσης, πολλές μηνύσεις για βανδαλισμούς περιουσιών.

Τα επεισόδια ξέσπασαν έπειτα από συγκέντρωση της αντιμεταναστευτικής και αντιισλαμικής "Hard Line" της οποίας ηγείται ο Δανοσουηδός Ράσμους Παλούνταν, που διοργανώνει αυτές τις μέρες περιοδεία στη Σουηδία με αποτέλεσμα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και αντιδιαδηλωτές σε πολλές πόλεις της Σουηδίας.

Η συγκέντρωση του Παλούνταν το Σάββατο είχε μετατεθεί από μια συνοικία της Λαντσκρόνα σε ένα χώρο στάθμευσης στο Μάλμο, τη μεγάλη γειτονική πόλη, προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις.

Ωστόσο διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε διάφορες συνοικίες του Μάλμο, με ορισμένους να πετούν πέτρες εναντίον της αστυνομίας.

«Η κατάσταση ηρέμησε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, υπήρξαν κάποιες πυρκαγιές όμως η βία έχει κοπάσει», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κιμ Χολντ στη δημόσια ραδιοφωνία SR, λέγοντας ότι κανένα μέλος των δυνάμεων της τάξης δεν τραυματίστηκε.

Προχθές, Μεγάλη Παρασκευή των καθολικών, αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν στην πόλη Όρεμπρο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σημειώθηκαν επίσης ταραχές με πετροβολισμούς στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη.

Περίπου 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

These hindu right wing has also entered #Sweden

Bewarepic.twitter.com/BFVG0q1oXS