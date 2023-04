Στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν

Στα χαρτιά έμεινε η εκεχειρία στο Σουδάν καθώς πυρά και εκρήξεις συνέχιζαν το βράδυ να συνταράσσουν το Χαρτούμ, την πρωτεύουσα της χώρας, παρά τις εκκλήσεις να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, την τέταρτη ημέρα μαχών ανάμεσα στον στρατό και παραστρατιωτικούς με σχεδόν 200 νεκρούς.

Κατόπιν μεσολάβησης του Νότιου Σουδάν, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», και οι ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, που κυβερνά το Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021, δεσμεύτηκαν να τηρήσουν εκεχειρία 24 ωρών, για να απομακρυνθούν άμαχοι από τις πιο επικίνδυνες περιοχές.

Όμως τη συμφωνημένη ώρα (στις 19:00 ώρα Ελλάδας), εκρήξεις, στήλες καπνού, η οσμή του καμένου μπαρουτιού και ριπές όπλων ήταν ακόμα εκεί. «Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη κατευνασμού στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές», διαπίστωσε ο ΟΗΕ το βράδυ.

Στρατός και ΔΤΥ έσπευσαν να αλληλοκατηγορηθούν για την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

