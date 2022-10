Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα την επόμενη της παραίτησης Λιζ Τρας

Η Λιζ Τρας παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία, 44 ημέρες μετά την έναρξη της θητείας της και καθίσταται έτσι η πρωθυπουργός με την πλέον βραχύβια θητεία στην βρετανική ιστορία. Τα βρετανικά πρωτοσέλιδα υπερτονίζουν το γεγονός αυτό.

Η βρετανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα Daily Star, στην ιδιότυπη «κούρσα» που είχε στήσει συνέκρινε την ζωή ενός μαρουλιού εκτός ψυγείου με την διάρκεια ζωής της θητείας της Λιζ Τρας, με το μαρούλι - iceberg- να στέφεται τελικά νικητής.

Το καλοκαίρι, έπειτα από την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, με εσωκομματική ψηφοφορία με τη συμμετοχή όχι μόνο των εν ενεργεία βουλευτών, αλλά του συνόλου των μελών του Συντηρητικού κόμματος είχε βγει νικήτρια η Λιζ Τρας. Έξι εβδομάδες μετά, η Τρας αποτελεί παρελθόν. Βάσει όσων ανακοινώθηκαν, θα εγκαταλείψει την πρωθυπουργία όταν εκλεγεί νέος κομματικός ηγέτης.

Ορισμένα μέλη του κόμματος θεωρούν ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να ενώσει ξανά το κόμμα είναι ο Μπόρις Τζόνσον –ο άνθρωπος που μόλις πριν από μερικούς μήνες εξωθήθηκε και ο ίδιος σε παραίτηση από το πρωθυπουργικό αξίωμα.

Μεταξύ των υποστηρικτών του Μπόρις , σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, είναι και ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζέικομπ Ρις-Μογκ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, των Εργατικών, των Φιλελευθέρων Δημοκρατών αλλά και η Νίκολα Στέρτζιον στην Σκωτία, ζητούν η χώρα να πάει σε γενικές εκλογές το συντομότερο.

Για τους Εργατικούς ειδικότερα για τον Κιρ Στάρμερ, το δημοσκοπικό κλίμα μοιάζει εξαιρετικά ευνοϊκό καθώς προηγείται στις σφυγμομετρήσεις με διαφορά.

Οι κυβερνώντες Τόρις αντιθέτως μετρούν δημοσκοπικές απώλειες. Είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσουν να αποφύγουν στην παρούσα φάση την διενέργεια γενικών εκλογών.

