Το καψόνι του Πούτιν στον Ερντογάν

Από την πρώτη στιγμή ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε τις διαθέσεις του. Η τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ταγίπ Ερντογάν εισέρχεται στο Κρεμλίνο, αλλά ξαφνικά κυριαρχεί γενική αμηχανία.

Μπαίνοντας στον προθάλαμο δεν τους περιμένει κανένας. Ο Ερντογάν κοιτάει δεξιά και αριστερά συνοφρυωμένος, ο δε υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ρίχνει μια ματιά στο ρολόι του. Ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ φτιάχνει τη γραβάτα του. Ο Ερντογάν κοιτάζει προβληματισμένος τις καρέκλες μην ξέροντας τι να κάνει. Τα δευτερόλεπτα κυλούν. Περνάνε έτσι 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Είναι φανερό πως πρόκειται για καψόνι.

Τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνουν κάποιοι αναλυτές που παρακολούθησαν το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter:

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487K pic.twitter.com/w73zhBX6ze