Τουλάχιστον 12 νεκροί από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου της Shell στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αγωγό πετρελαίου της Shell στη Νιγηρία, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, ενώ μέλη της πληγείσας κοινότητας στην Ιμόχουα είπαν ότι φοβούνται ότι πολλοί άλλοι σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Shell Pipeline Explodes in Rivers



No fewer than 12 persons are feared dead following an early morning explosion of pipeline belonging to Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) at Rumuekpe community, Obio/Akpor Local Governmentnt Area of Rivers State pic.twitter.com/VsdP8WxUES