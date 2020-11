Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο Τραμπ, ζητά τους πολίτες των ΗΠΑ να «βγουν και να τον ψηφίσουν». Ακόμη αναφέρει πως το 2021, θα είναι η πιο σπουδαία οικονομική χρονιά στην ιστορία της Αμερικής.

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History!



Find your polling place below. https://t.co/OODmll3Snt