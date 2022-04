Twitter: Πρωταπριλιάτικο αστείο η «επεξεργασία» ανάρτησης

To Twitter ανακοίνωσε την Πρωταπριλιά, στον επίσημο λογαριασμό του, ότι επεξεργάζεται τη λειτουργία «επεξεργασίας» (edit) ανάρτησης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια κάτω από το tweet για τη ζητούμενη από πολλούς χρήστες προσθήκη στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εργαζόμαστε για την επιλογή επεξεργασίας», έγραφε η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Twitter. Η απάντηση σε καταιγισμό ερωτήσεων για το αν πρόκειται για «πρωταπριλιάτικο αστείο», ήταν: «Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ούτε να το διαψεύσουμε, αλλά μπορούμε να επεξεργαστούμε την ανακοίνωσή μας αργότερα».

we are working on an edit button