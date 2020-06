Βίαια επεισόδια στην Ντιζόν μεταξύ Τσετσένων και Αράβων μεταναστών

Ένοπλοι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε τμήματα της πόλης Ντιζόν, στην ανατολική Γαλλία, έπειτα από τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Αυτοκίνητα και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας προτού οι αστυνομικοί καταφέρουν να επιβάλουν την τάξη, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Οι ταραχές προκλήθηκαν εξαιτίας ενός «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» ανάμεσα σε Τσετσένους και σε ντόπιους κατοίκους της Γκρεσίγ, μιας συνοικίας όπου κατοικούν χαμηλού εισοδήματος πολίτες και πολλοί Άραβες μετανάστες, δήλωσε ο νομάρχης Μπερνάρ Σμελτς.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της περιοχής, France Bleu, μετέδωσε ότι ο εισαγγελέας της Ντιζόν Ερίκ Ματίας ανέφερε πως ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από οργάνωση και για υποκίνηση βίας.

Σύμφωνα με τον Ματίας, Τσετσένοι φέρεται ότι χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλέσουν σε αντίποινα, σε εθνικό επίπεδο, για την επίθεση σε ένα μέλος της κοινότητάς τους από κατοίκους με καταγωγή από το Μάγρεμπ της βόρειας Αφρικής.

Κάποια βίντεο, τη γνησιότητα των οποίων δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το Reuters, κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο και σε αυτά εμφανίζονται δεκάδες Τσετσένοι που φορούν κουκούλες ή μπαλακλάβα, ενώ κάποιοι εξ αυτών κραδαίνουν όπλα ή μαχαίρια στους δρόμους του προαστίου της Ντιζόν.

«Δεν ζούμε πλέον σε μια (λειτουργική) Δημοκρατία όταν τα πράγματα καταλήγουν με αυτόν τον τρόπο» επισήμανε στο δίκτυο BFM TV ο δήμαρχος της Ντιζόν Φρανσουά Ρεμπσαμέν, ο οποίος καταδίκασε και την έλλειψη αστυνομικών πόρων.

Σήμερα πρόκειται να μεταβεί στην Ντιζόν ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Further scenes from the streets of #Dijon as armed gangs roam the streets openly wielding firearms. pic.twitter.com/OmCNSvGSyT

A largely peaceful protest in France. Compare this to the chaos in the UK. For those of you who don't speak French, they are shouting "More Europe!" And "I want greater fiscal union!"pic.twitter.com/CpJyIfu4x9