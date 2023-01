Βραζιλία: Εισβολή οπαδών του Μπολσονάρου στο Κογκρέσο

Κάνοντας χρήση δακρυγόνων η αστυνομία της Βραζιλίας προσπαθεί να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, οι οποίοι κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το Κογκρέσο και σκαρφάλωσαν στο κτήριο, μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η ζώνη γύρω από το Κογκρέσο είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου, που αρνούνται να αποδεχτούν την εκλογή του Λούλα στην προεδρία, κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό. Δεκάδες από αυτούς σκαρφάλωσαν στη ράμπα του κτηρίου και ανέβηκαν μέχρι τη στέγη.

#Breaking: Update - The National Congress building in Sao Polo, #Brazil, has been completely overwhelmed by Jair #Bolsonaro supporters, and is been currently being occupied by them. pic.twitter.com/9ow44E9Qtt