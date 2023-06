Χιλιάδες άνθρωποι στο έλεος της πλημμύρας

Χαοτική είναι η κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το φράγμα Καχόβκα, με την Ουκρανία να απομακρύνει περισσότερους από 17.000 αμάχους από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Το φράγμα καταστράφηκε εν μέρει από έκρηξη το πρωί της Τρίτης, 6 Ιουνίου. Μόσχα και Κίεβο επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη της ενέργειας αυτής.

17,000 were being evacuated from flooded areas after the partial destruction of the Kakhovka dam and another 25,000 more are to be evacuated on the Russian occupied side of the Dnipro River - Andriy Kostin reports #NTVNews pic.twitter.com/EiJedBnqyP — NTV UGANDA (@ntvuganda) June 6, 2023

«Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να βρεθούν σε πλημμυρισμένες ζώνες. Οι ουκρανικές αρχές απομακρύνουν περισσότερους από 17.000 ανθρώπους. Δυστυχώς, περισσότεροι από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε έδαφος που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο», ανέφερε στο Twitter ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας, Αντρίι Κοστίν.

Talked to the Prosecutor of the @IntlCrimCourt @KarimKhanQC about the blowing up of the Kakhovka Dam by the Russian occupying forces, as well as submitted the official information, which is currently available.



Launching an attack against Kakhovka Dam—a civilian object… pic.twitter.com/YjllYHGzik — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 6, 2023

Russia is killing not only Ukrainians while committing genocide, but also the whole planet with ecocide by blowing up Kahovka NPP today. We call on the international community to react firmly and stop russia's zero accountability. Ukraine needs to be in NATO ASAP.#stoprussia pic.twitter.com/VZmbti1uWe — KLYCH (@UAKlych) June 6, 2023

Οι κατοχικές αρχές που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα ανέφεραν από την πλευρά τους ότι έχουν ξεκινήσει την απομάκρυνση κατοίκων από τρεις περιοχές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο μεταξύ, η μικρή πόλη Ολέσκι, στην υπό ρωσικό έλεγχο νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου, στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας, έχει πλημμυρίσει σχεδόν πλήρως μετά το ρήγμα στο τεράστιο φράγμα Καχόβκα, όπως δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Ρωσία.

📌Barajı kim vurdu?



◾️Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka barajı vuruldu. Saldırıdan Rusya Ukrayna’yı, Ukrayna da Rusya’yı sorumlu tuttu.https://t.co/JXOGEssbT7 pic.twitter.com/5yTs3BHHAv — Yeni Özgür Politika (@y_ozgurpolitika) June 6, 2023

«Η εκκένωση... είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό», δήλωσε ο Αντρέι Αλεξεγένκο, επικεφαλής της διορισμένης από τη Ρωσία διοίκησης στην ουκρανική επαρχία της Χερσώνας στο Telegram, αναρτώντας βίντεο που δείχνουν ένα αυτοκίνητο σταματημένο, με το νερό να φτάνει στο επίπεδο των παραθύρων του και ένα φορτηγό να περνάει από αυτοκινητόδρομο όπου το νερό φτάνει τουλάχιστον τα 30 εκατοστά.

Russia is only capable of destruction and killing. It will stop at nothing. The blowing up of the Kakhovka dam is another proof of this and an international crime. The cornered occupiers are killing civilians and depriving thousands more of their homes. They wanted to “integrate”… pic.twitter.com/8wv7Zij0Va — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 6, 2023

Πέφτει 35 εκατοστά ανά ώρα η στάθμη του νερού

Σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα αξιωματούχο του ελεγχόμενου από τους κατακτητές τμήματος της ουκρανικής Ζαπορίζια, Βλαντίμιρ Ρογκόφ, η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα εξακολουθεί να πέφτει με ρυθμό 35 εκατοστών ανά ώρα.

Νωρίτερα, ο διορισμένος κυβερνήτης είχε δηλώσει ότι το επίπεδο του ταμιευτήρα της Καχόβκα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έπεσε κατά 2,5 μέτρα και αναμένεται να πέσει έως και τα 7 μέτρα, ως αποτέλεσμα του ρήγματος στο φράγμα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ρήγμα στο φράγμα της Καχόβκα, το οποίο τροφοδοτεί με κρύο νερό τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έχει εντείνει τους φόβους μιας καταστροφής στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύρραξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία.

Εξάλλου, ο διορισμένος από τη Μόσχα δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Νόβα Καχόβκα δήλωσε ότι το επίπεδο του νερού στην πόλη έχει φτάσει τα 11 μέτρα, όπως μετέδωσε το TASS.

Nova Kakhovka, Kherson region. The russians are turning occupied territories of Ukraine into deserts, ruins, and flood zones. The world must join Ukraine in putting an end to russian terrorism.



🎥 @pravda_eng pic.twitter.com/POeY5wxKpR — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2023

Τριντό: Μια ακόμη τρομακτική συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, δήλωσε ότι η καταστροφή του φράγματος «είναι ένα ακόμη παράδειγμα των τρομακτικών συνεπειών της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ο Τριντό, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Οτάβα, είπε ότι η καταστροφή είναι «απόλυτα ολέθρια για τις ζωές και τον βιοπορισμό σε όλη την περιοχή».

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες «ανησυχούν πολύ» μετά τις αναφορές για την έκρηξη στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία φράγμα και προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για τις πιθανές επιπτώσεις.