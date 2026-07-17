Σε τροχιά σημαντικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως βρίσκεται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προχωρά στην ενίσχυση των δυνάμεών της στο Ισραήλ, με επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του δικτύου Axios, το οποίο επικαλείται ανώτατες πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος μελετά ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό πλάνο για τη διεξαγωγή μαζικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, που συζητήθηκε εκτενώς σε πρόσφατη κλειστή συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο, ξεπερνά κατά πολύ το πλαίσιο των περιορισμένων αντιποίνων στα Στενά του Ορμούζ, ανοίγοντας τον δρόμο για γενικευμένη σύρραξη.

Οι πιθανοί στόχοι και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στο μικροσκόπιο του αμερικανικού επιτελείου βρίσκονται στρατηγικής σημασίας ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης, καθώς και καίρια σημεία του πυρηνικού της προγράμματος. Ανάμεσα στους κορυφαίους στόχους περιλαμβάνεται και η υπό κατασκευή υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση στο όρος Pickaxe Mountain.

Αν και οι τελικές εντολές δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση στο ιρανικό καθεστώς, με σκοπό να το αναγκάσει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων και αντίποινα των Φρουρών της Επανάστασης

Την ίδια στιγμή, το πολεμικό σκηνικό είναι ήδη ενεργό, με την αμερικανική αεροπορία να σφυροκοπά για πέμπτο 24ωρο ιρανικές θέσεις. Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρέθηκε η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, όπου καταστράφηκαν τουλάχιστον επτά γέφυρες. Η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί κομβικό κέντρο ανεφοδιασμού για τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), καθώς από εκεί μεταφέρονται όπλα και πυρομαχικά προς τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε ενεργοποιώντας συμμαχικές της δυνάμεις, οι οποίες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανική βάση και στη Συρία, αν και αμερικανικές πηγές διευκρίνισαν ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν εκκενώσει το συγκεκριμένο σημείο εδώ και μήνες.

«Γέφυρα» ανεφοδιασμού στο Ισραήλ και ο ρόλος του Μπεν Γκουριόν

Για την υποστήριξη αυτών των εκτεταμένων επιχειρήσεων, οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη περίπου 60 ιπτάμενα τάνκερ εντός του Ισραήλ, μοιρασμένα ανάμεσα στα αεροδρόμια Μπεν Γκουριόν και Ραμόν. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί άμεσα, επαναφέροντας την αμερικανική αεροπορική ισχύ στα μέγιστα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης.

Η Ουάσιγκτον δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ (Μπεν Γκουριόν), καθώς παρέχει ανώτερη αντιαεροπορική προστασία σε σύγκριση με τις πιο εκτεθειμένες στρατιωτικές βάσεις του Νότου.

Εσωτερική πολιτική κρίση στο Ισραήλ και τελεσίγραφο από Νετανιάχου

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει τριγμούς στο εσωτερικό του Ισραήλ. Η μαζική στάθμευση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στο Μπεν Γκουριόν περιορίζει τη χωρητικότητα του αεροδρομίου στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, δημιουργώντας πολιτικό πρόβλημα μόλις τρεις μήνες πριν από τις κάλπες. Η υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρεγκέβ, έχει ζητήσει την άμεση απομάκρυνση μέρους των αμερικανικών δυνάμεων, βρίσκοντας όμως απέναντί της το υπουργείο Άμυνας και τον στρατό.

Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι τυχόν απευθείας πλήγμα κατά του Ισραήλ θα απαντηθεί με πρωτοφανή σφοδρότητα:

«Μην τρέφετε αυταπάτες ότι θα υπάρξει αυτοσυγκράτηση αν δεχθούμε επίθεση. Η απάντησή μας αυτή τη φορά θα είναι συντριπτική και εντελώς διαφορετική από όσα ξέρατε μέχρι σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος καλείται πλέον να λάβει την τελική απόφαση για το αίτημα των ΗΠΑ.