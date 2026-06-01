Βαθαίνει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Όπως έγινε γνωστό, από πλευρά της Χεζμπολάχ ξεκαθαρίστηκε ότι η οργάνωση δεν προτίθεται να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο άμεσα στις απειλές του Τελ Αβίβ, για εκτεταμένα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Η Χεζμπολάχ δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ», προειδοποίησε σήμερα μια πηγή προσκείμενη στη φιλοϊρανική οργάνωση.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε νωρίτερα ότι «δεν θα υπάρχει ηρεμία» στη Βηρυτό και τα προάστιά της αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ένα σχέδιο, με βάση το οποίο η Χεζμπολάχ θα έπρεπε να σταματήσει κάθε επίθεση στο Ισραήλ, και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απέφευγε «κάθε κλιμάκωση στη Βηρυτό».

«Η Χεζμπολάχ δεν θα δεσμευτεί να παύσει τους βομβαρδισμούς στο βόρειο» Ισραήλ, είπε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί. «Για να παύσουμε τα πλήγματα που κάνουν κακό στο Ισραήλ ενώ βομβαρδίζει τον Λίβανο;» διερωτήθηκε.