Ο Νίκος Γκάνος, σε συνέντευξή του στο «Happy Day», επιβεβαίωσε τις επικίνδυνες συνθήκες στο Survivor, με αφορμή τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του 22χρονου Σταύρου Φλώρου. Ο τραγουδιστής περιέγραψε τα αγωνίσματα ως ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα, αναδεικνύοντας τους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών.

«Το Survivor είναι ένα επικίνδυνο reality. Το λέει και η λέξη, Survivor. Και εγώ όταν ήμουν εκεί, πολλές φορές φοβόμουν. Είχα ατυχήματα, είχα σπάσει, ας πούμε, τα δάχτυλα του ποδιού μου… μικροατυχήματα γενικά. Πάντα ήμασταν στην εγρήγορση μην πάθουμε κάτι, μη συμβεί κάτι, μη μας δαγκώσει κάτι. Είναι πολύ σκληρά τα πράγματα, δεν είναι απλά», απάντησε ο τραγουδιστής, με αφορμή το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου.

«Οι γονείς μου δεν με απέτρεψαν να ασχοληθώ με το τραγούδι, απλά δεν με πίστεψαν. Δηλαδή, γενικά ο στενός μου κύκλος δεν ήταν ότι με ώθησε προς αυτό. Και μάλιστα πολλές φορές είχαν φτάσει σε σημείο να μου πούνε «μωρέ παράτα τα, πήγαινε βρες μια κανονική δουλειά», και τα λοιπά. Βέβαια, όταν έβγαλα τα τραγούδια και άρχισαν οι επιτυχίες, τότε μου λέγανε όλοι «μπράβο, καλά έκανες και επέμενες». Έχω υπάρξει άπιστος. Το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Και από τότε δεν το έχω ξανακάνει και ούτε θα το ξανακάνω, γιατί ένιωσα τόσο πολύ άσχημα μέσα μου, που δεν θέλω να το ξαναπεράσω.

Φυσικά και το έμαθε η σχέση μου και για αυτό έγινε όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ βαρύ, και πολύ άσχημο. Μου δημιούργησε πολύ βάρος μέσα μου. Στεναχώρια… Και γι’ αυτό που προκάλεσα στον άλλον άνθρωπο», αποκάλυψε ο Νίκος Γκάνος.

