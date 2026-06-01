Μια νέα, κρίσιμη επαφή σε επίπεδο κορυφής σημειώθηκε ανάμεσα στις ηγεσίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένα στοιχεία γύρω από το περιεχόμενο και την ατζέντα των όσων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους.