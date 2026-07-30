Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας εργάτης που κατηγορείται για την έναρξη της μεγαλύτερης πυρκαγιάς στην ιστορία της Ισπανίας με τη χρήση παράνομου εκσκαφέα μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Ο άνδρας – ο οποίος δεν κατονομάζεται – συνελήφθη μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στη Navaluenga, 65 μίλια από τη Μαδρίτη, στις 22 Ιουλίου.

Οι πυροσβέστες στην Ισπανία ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε το υδραυλικό σφυρί της μηχανής του για να συντρίψει βράχους, στέλνοντας σπινθήρες στο ξηρό έδαφος, ανέφερε η El Mundo. Η χρήση τέτοιων μηχανών απαγορεύεται κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Ο εργαζόμενος αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε το όχημα και είπε στους αξιωματικούς της Guardia Civil ότι είχε πάει μόνο στο εργοτάξιο για να το ανακτήσει.

Αλλά η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε εργασίες χωρίς άδεια και ο εκσκαφέας δεν ήταν εξοπλισμένος με τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες στο σημείο κάλεσαν αεροπορική βοήθεια καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν σε μια βαθιά χαράδρα, αλλά η φωτιά έγινε σύντομα ανεξέλεγκτη.

Η κόλαση κατέστρεψε 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αναγκάζοντας περίπου 90.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν πόλεις και χωριά.

Ο ύποπτος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως δέκα χρόνια εάν κριθεί ένοχος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

«Αυτή η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια. Η κυβέρνηση της Castilla y León θα ενεργήσει ως ιδιωτικός εισαγγελέας εναντίον του ατόμου που ξεκίνησε αυτή τη φωτιά», δήλωσε ο περιφερειακός πρόεδρος Alfonso Fernández Mañueco.

Εν τω μεταξύ, η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη νοτιοδυτική Γαλλία.

Μια εβδομάδα αφότου ξέσπασαν για πρώτη φορά οι πυρκαγιές στο χωριό Σάουμος, δυτικά του Μπορντό, η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε δύο άτομα για εμπρησμό.

Ο πρώτος ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως τραυματιοφορέας από την εισαγγελία του Μπορντό, συνελήφθη την Παρασκευή επειδή φέρεται ότι έβαλε φωτιά σε θάμνους.

Ο δεύτερος ύποπτος είναι ένας 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο επειδή φέρεται να άναψε θάμνους κοντά στον οίκο φροντίδας στον οποίο είχε τοποθετηθεί.

Άλλα εννέα άτομα κατηγορήθηκαν ότι «έπεσαν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων» επειδή κάπνισαν σε δασική περιοχή, άναψαν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή ή χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα κοντά σε δασική περιοχή.

Στο διαμέρισμα του Βαρ στη νοτιοανατολική Γαλλία, ένας 23χρονος βρίσκεται υπό κράτηση από την αστυνομία για την έναρξη 10 πυρκαγιών.

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος βοήθησαν την αστυνομία να αναγνωρίσει τον άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιές στην άκρη των δασών ενώ ταξίδευε μεταξύ πόλεων για αρκετές ημέρες με το μηχανάκι του.

Ο άνθρωπος είναι άνεργος, χωρίς ποινικό μητρώο, και είχε μετακομίσει στην περιοχή πρόσφατα. Εξετάζεται και από ψυχίατρο. Αντιμετωπίζει 15 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 150.000 ευρώ.

Από τις αρχές του μήνα, 184 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη τη Γαλλία. Σε πέντε έχουν ήδη επιβληθεί ποινές φυλάκισης και 15 περιμένουν τη δίκη.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται νεαροί άνδρες που υποφέρουν από εθισμό και προβλήματα ψυχικής υγείας, ανήλικοι και ένας εθελοντής πυροσβέστης.

Στην Ισπανία, η AEMET, η μετεωρολογική υπηρεσία, δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς την Τετάρτη σε τουλάχιστον έξι περιοχές.

Στη Γαλλία, οι θερμοκρασίες στα νοτιοδυτικά αναμένονταν να αυξηθούν από περίπου 33 βαθμούς την Τρίτη στους 42 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το Météo-France.

Το κέντρο ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ έχει προειδοποιήσει ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν παρόμοιες πυρκαγιές τις επόμενες εβδομάδες.

Την Τετάρτη, μια μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο ελληνικό νησί της Κρήτης σκότωσε δύο πυροσβέστες και ανάγκασε την εκκένωση έξι χωριών, σύμφωνα με ελληνικά ΜΜΕ. Ένας τρίτος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά την κατάσβεση άλλης πυρκαγιάς στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου της χώρας.

Πηγή: The Telegraph