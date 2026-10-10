Όπως και πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του χθες Παρασκευή (9/10) για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας δηκτικά πως «δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν» για τη διακριθείσα, τη Νοτιοαφρικάνα δικαστή Νάβι Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Οι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύονταν από εμένα, τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό», τόνισε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σίρακιουζ (βορειοανατολικά). «Με βάση το ιστορικό μου στον τομέα της ειρήνης, ένα ιστορικό που δεν έχει κανείς άλλος — απλώς λέω πόσο διεφθαρμένη είναι όλη αυτή η ιστορία με το Βραβείο Νόμπελ. Κανείς άλλος δεν έφθασε τόσο κοντά στο να αξίζει αυτό που εμείς και όλη η χώρα που εκπροσωπώ οι ΗΠΑ, αξίζουμε».

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«Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντιοι στη δημοκρατία και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», τόνισε μεταξύ άλλων στη συνέχεια της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, αφού έστειλε τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις να αιχμαλωτίσουν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως του άξιζε η τιμητική διάκριση, διότι έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους (!!!) έναν αριθμό πάντως που υπάρχει μόνο στη φαντασία του Αμερικανού προέδρου.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, παρέδωσε το χρυσό μετάλλιό της στον Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως του «άξιζε», προς μεγάλη ικανοποίηση αυτού του τελευταίου.

Αυτό δεν εμπόδισε μολαταύτα τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να ανακοινώσει διάφορες συμφωνίες με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, την ως την ανατροπή του αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο.

Παρηγοριά για τον κ. Τραμπ ήταν αν μη τι άλλο το ότι έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 ο πρώτος που έλαβε με νέο «βραβείο ειρήνης» της FIFA — διάκριση που επέκριναν με οξύτητα πολιτικοί αντίπαλοί του.