Σε μια ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση, στελέχη της Europol πραγματοποίησαν επιδρομές σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιούνταν στο παράνομο εμπόριο αλόγων. Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί, προκειμένου να τα διοχετεύσουν παράνομα σε σφαγεία.

Στις έρευνες συμμετείχαν περίπου 200 ερευνητές, εστιάζοντας τη δράση τους στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Όπως αποδείχθηκε, τα συγκεκριμένα ζώα είχαν λάβει φαρμακευτική αγωγή που τα καθιστούσε ακατάλληλα και επικίνδυνα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παρά ταύτα, σφαγιάσθηκαν και το κρέας τους διατέθηκε κανονικά στην καταναλωτική αγορά.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των εισαγγελικών αρχών της βελγικής πόλης Ντεντερμόντε, τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και παραποιούσαν παράνομα τα μικροτσίπ των ζώων. Με αυτόν τον τρόπο, άλλαζαν την κατάσταση των πρώην αλόγων ιπποδρόμου, ώστε να φαίνονται εγκεκριμένα για σφαγή. Η απάτη αυτή απέφερε τεράστια κέρδη, καθώς ένα άλογο χωρίς εμπορική αξία μετατρεπόταν σε προϊόν αξίας 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ελέγχθηκαν περισσότερα από 1.000 άλογα, πολλά από τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την τύχη και άλλων ζώων που συνδέονται με το ίδιο κύκλωμα. Παράλληλα, στο Βέλγιο κατασχέθηκαν περισσότερα από 100.000 ευρώ σε μετρητά και συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι.

Στοιχεία από την ολλανδική οργάνωση για την ευημερία των ζώων House of Animals αποκαλύπτουν ότι τα περισσότερα ζώα ήταν άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τα οποία μεταφέρονταν υπό άθλιες συνθήκες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πριν καταλήξουν στα σφαγεία.

Στη συνέχεια, το επεξεργασμένο κρέας τους διοχετευόταν μέσω χονδρεμπόρων στην αγορά και κατέληγε σε τυποποιημένα σνακ, όπως κεφτεδάκια και κροκέτες.